Почему от промывки двигателя машины лучше всего отказаться наотрез

Моторное масло призвано не только смазывать трущиеся части силового агрегата автомобиля, но и мыть его изнутри, снимая нагар, сажу и прочие продукты сгорания топлива. И в этой связи у многих автомобилистов возникает логичный вопрос: а не лучше ли перед заменой масла промывать движок? Тем более, что по заявлениям производителей промывочных жидкостей, от этой процедуры один сплошной профит.
Но не стоит торопиться лить всякую дрянь в мотор своего авто. Безусловно, есть ситуации, в которых промывка двигателя нужна. Но если нет необходимости, то зачем тратить деньги и время на операцию, которая, по своей сути, будет не только бесполезна, но и способна навредить мотору.
В отработавшем свой срок масле содержится много вредных веществ, включая продукты окисления и мелкую металлическую стружку, которые загрязняют двигатель автомобиля. При их большом количестве в смазке, она деградирует, а ее свойства кардинально меняются, не неся ничего хорошего двигателю.
Такое масло, безусловно, нужно менять. Однако при его замене достаточное количество отработки остается на различных поверхностях и в полостях двигателя. Именно эти далеко не сладкие остатки и предлагают вычищать различные промывки. Среди них есть те, что обещают сделать это за пять минут. А другие должны поработать в двигателе пару дней. Но что происходит в силовом агрегате, когда туда заливают промывочные жидкости?
Концентраты — быстрый способ промывки. Содержащиеся в них присадки весьма агрессивны, а потому мощно удаляют нагар и различные отложения. Однако такая эффективность чревата засором маслоприемника, могут потечь сальники или забьются масляные каналы, что может привести к масляному голоданию двигателя. И это помимо того, что такие присадки так же не идеально вымываются, оседая в моторе и смешиваясь с новым маслом. А дальше химический состав свежей смазки может невообразимо поменяться. И чем это обернется для двигателя, неизвестно. Промывочные масла — так же не панацея. Они, конечно, чистят двигатель, но если он сильно загрязнен, то их использование — как мертвому припарка. А мороки на пару дней.
Лучше всего использовать оригинальные масла, рекомендованные автопроизводителями и менять их по регламенту или в зависимости от тяжести условий эксплуатации машины. Сами по себе моторные масла уже имеют ряд чистящих присадок. А потому не обязательно промывать двигатель, вводя в него посторонние жидкости, смешивание которых с маслом еще неизвестно чем обернется.
Однако если вы приобретаете подержанный автомобиль, то использование промывок может быть вполне обоснованным. Например, без вскрытия двигателя весьма трудно судить о его состоянии и о том, какого качества смазку использовал предыдущий владелец. А что если он не менял масло вовремя? Так же имеет смысл промыть мотор при переходе на масло другого производителя или типа. Или тогда, когда двигатель прошел ремонт, при котором с него снималась головка блока цилиндров.
Однако памятуя о негативном влиянии промывочных жидкостей, перед тем, как что-то залить в мотор, стоит проконсультироваться на этот счет со знающими людьми, дилерами или автопроизводителем. И выбирать промывку не по цене и красивой упаковке, а по рекомендациям специалистов и тех, кто занимается тестированием подобной химии.
Если же автомобиль обслуживается и официального дилера, то с промывкой двигателя лучше не заморачиваться вовсе. Дилеры используют оригинальные масла и другие расходники, рекомендованные автопроизводителем. Если владелец все же решил залить перед ТО промывку, то заметив это, дилер может снять с себя обязательства по гарантии.