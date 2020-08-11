Почему от промывки двигателя машины лучше всего отказаться наотрез

Моторное масло призвано не только смазывать трущиеся части силового агрегата автомобиля, но и мыть его изнутри, снимая нагар, сажу и прочие продукты сгорания топлива. И в этой связи у многих автомобилистов возникает логичный вопрос: а не лучше ли перед заменой масла промывать движок? Тем более, что по заявлениям производителей промывочных жидкостей, от этой процедуры один сплошной профит.

Но не стоит торопиться лить всякую дрянь в мотор своего авто. Безусловно, есть ситуации, в которых промывка двигателя нужна. Но если нет необходимости, то зачем тратить деньги и время на операцию, которая, по своей сути, будет не только бесполезна, но и способна навредить мотору.

В отработавшем свой срок масле содержится много вредных веществ, включая продукты окисления и мелкую металлическую стружку, которые загрязняют двигатель автомобиля. При их большом количестве в смазке, она деградирует, а ее свойства кардинально меняются, не неся ничего хорошего двигателю.