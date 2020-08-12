Как правильно и безболезненно завести автомобиль, простоявший несколько лет

Россияне не любят расставаться с вещами, поэтому хранят все свои сокровища десятилетиями. Даже совершенно ненужные в хозяйстве вещи, актуальность которых давным-давно себя исчерпала, пылятся на полках и ждут своего часа. Тоже самое происходит и с автомобилями, доставшимися в наследство или «вырастешь и будешь ездить». Увы, продать их вовремя рука не поднялась, а потом «сокровище» закрыли в гараже на годы. Если гараж обладает крышей, течи которой удалось избежать, то кузов сохранится, а вот грамотной и профессиональной консервацией авто хозяин вряд ли озаботился. Поэтому с «первым пуском» такой машины нужно быть очень аккуратным.
Безусловно, за годы простоя аккумулятор не только разрядился, но и полностью утратил свои свойства, поэтому первым делом следует озаботиться работающей АКБ. Далее необходимо тщательно осмотреть двигатель, трансмиссию и, главное, бензобак на предмет течей. Лужи и подтеки говорят о замене резиновых уплотнителей и трубок, которые наверняка уже высохли и потрескались. В этот же момент следует достать щуп и проверить наличие моторного масла: завод двигателя «на сухую» ни к чему хорошему не приведет.
Тоже самое можно сказать и про антифриз: эта жидкость больше прочих любит «убегать», поэтому следует не только проверить ее присутствие, но и осмотреть шланги и помпу на предмет течей. Благодаря тому, что ОЖ красят в яркие цвета, любой подтек будет заметен.
Кстати, бензин превращается в «кисель» всего за полгода, так что канистра «свежего» топлива пригодится в любом случае. Если фортуна улыбнется, то горючего в баке будет немного и можно просто долить «живого». А вот если хозяин поставил автомобиль «на прикол» с полным баком — предстоит долгий и неприятный процесс слива расслоившегося топлива. Упростить эту операцию может ручная помпа, которая стоит копейки в любом магазине автозапчастей, или бензонасос, который стоит запитать от припасенного аккумулятора. Выявить «плюс» и «минус» — не сложно.
Бензин залит, бачки с жидкостями проинспектированы, можно заводить? Рано! Теперь самое время разобрать корпус воздушного фильтра и насладиться зрелищем: фильтрующий элемент превратился в заслонку, ведь за годы в тишине и влаге пыль стала цементом. Воздух в должном количество он уже пропускать не будет, так что можно либо оставить корпус открытым, вряд ли за пару минут двигатель насосет грязи, либо прикрыть сопло марлей. Безусловно, лучший способ — поставить сразу новый фильтр, но таким богатством при покупке авто мало кто обладает.
Автомобиль простоял годы, так что ждать мгновенной реакции от силового агрегата не стоит. Пригодится пузырек «быстрого старта», содержимое которого следует распылить прямо в шланг, идущий от воздушного фильтра. Сногшибательного эффекта он не даст, но шанс, что мотор вообще заведется, будет. Так что поворачиваем ключ, разбрызгиваем состав и ждем результатов.
Если мотор завелся, то нужно дать ему поработать, проследить за возникновением неполадок — троение, пропуски зажигания, лампочки на приборном щитке и т. д.– и еще раз осмотреть все на предмет подтеков. Если же чуда не произошло, то стоит пойти по простому и хорошо нам всем знакомому пути: чтобы двигатель завелся, нужен воздух, искра и бензин. Отсутствие одного из элементов и есть причина гнетущего молчания.