Как правильно и безболезненно завести автомобиль, простоявший несколько лет

Россияне не любят расставаться с вещами, поэтому хранят все свои сокровища десятилетиями. Даже совершенно ненужные в хозяйстве вещи, актуальность которых давным-давно себя исчерпала, пылятся на полках и ждут своего часа. Тоже самое происходит и с автомобилями, доставшимися в наследство или «вырастешь и будешь ездить». Увы, продать их вовремя рука не поднялась, а потом «сокровище» закрыли в гараже на годы. Если гараж обладает крышей, течи которой удалось избежать, то кузов сохранится, а вот грамотной и профессиональной консервацией авто хозяин вряд ли озаботился. Поэтому с «первым пуском» такой машины нужно быть очень аккуратным.

Безусловно, за годы простоя аккумулятор не только разрядился, но и полностью утратил свои свойства, поэтому первым делом следует озаботиться работающей АКБ. Далее необходимо тщательно осмотреть двигатель, трансмиссию и, главное, бензобак на предмет течей. Лужи и подтеки говорят о замене резиновых уплотнителей и трубок, которые наверняка уже высохли и потрескались. В этот же момент следует достать щуп и проверить наличие моторного масла: завод двигателя «на сухую» ни к чему хорошему не приведет.

Тоже самое можно сказать и про антифриз: эта жидкость больше прочих любит «убегать», поэтому следует не только проверить ее присутствие, но и осмотреть шланги и помпу на предмет течей. Благодаря тому, что ОЖ красят в яркие цвета, любой подтек будет заметен.