Как узнать, сработает ли завалявшийся в машине огнетушитель

Автомобильный огнетушитель — устройство двоякое. С одной стороны им мало, кто пользовался, с другой — он необходим каждому. Пренебрежительное отношение к главному средству защиты от огня выработалось исключительно благодаря «диванному мышлению» о применении огнетушителя: показать сотруднику ГИБДД, чтобы не получить штраф. А ведь именно огнетушитель может спасти не только автомобиль, но и жизнь в случае воспламенения. Причин для «костра на дороге» — великое множество, и портал «АвтоВзгляд» писал о них неоднократно. Чтобы пламя потушить, устройство должно быть исправным. Как же проверить огнетушитель, не выдергивая чеку?

Никаких сложностей и секретов в этом деле нет, однако к средству пожаротушения стоит относиться бережно, и регулярно проверять его работоспособность. Сделать это относительно просто: во-первых, корпус не должен носить на себе никаких мало-мальски серьезных следов повреждений. Царапины — не беда, а вот вмятины — это уже плохо. Такой прибор по умолчанию не пригоден к использованию и должен быть заменен. Во-вторых, следует отнестись с уважением к сроку годности, который указан на этикетке. Запаса и «еще послужит» в этом сегменте средств пожаротушения нет, и никогда не будет. Испорченная или утраченная наклейка — лишь повод «обновить». И, наконец, чтобы не попасть впросак, нужно знать какой именно огнетушитель лежит в багажнике. А их бывает несколько видов.