Как узнать, сработает ли завалявшийся в машине огнетушитель

Автомобильный огнетушитель — устройство двоякое. С одной стороны им мало, кто пользовался, с другой — он необходим каждому. Пренебрежительное отношение к главному средству защиты от огня выработалось исключительно благодаря «диванному мышлению» о применении огнетушителя: показать сотруднику ГИБДД, чтобы не получить штраф. А ведь именно огнетушитель может спасти не только автомобиль, но и жизнь в случае воспламенения. Причин для «костра на дороге» — великое множество, и портал «АвтоВзгляд» писал о них неоднократно. Чтобы пламя потушить, устройство должно быть исправным. Как же проверить огнетушитель, не выдергивая чеку?
Никаких сложностей и секретов в этом деле нет, однако к средству пожаротушения стоит относиться бережно, и регулярно проверять его работоспособность. Сделать это относительно просто: во-первых, корпус не должен носить на себе никаких мало-мальски серьезных следов повреждений. Царапины — не беда, а вот вмятины — это уже плохо. Такой прибор по умолчанию не пригоден к использованию и должен быть заменен. Во-вторых, следует отнестись с уважением к сроку годности, который указан на этикетке. Запаса и «еще послужит» в этом сегменте средств пожаротушения нет, и никогда не будет. Испорченная или утраченная наклейка — лишь повод «обновить». И, наконец, чтобы не попасть впросак, нужно знать какой именно огнетушитель лежит в багажнике. А их бывает несколько видов.
ПЕННЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ
Самый распространенный — пенный. Внутри него находится достаточно едкий состав, который может повредить запорное устройство. Другими словами, если на клапане или сопле появилась ржавчина, то путь ему в утиль. Огнетушитель оснащен индикатором, стрелка на котором всегда должна находиться в зеленой зоне. Правила противопожарной безопасности рекомендуют проводить ТО таким устройствам ежегодно, а стоимость процедуры — от 145 рублей. Так что проще раз в год свозить устройство на сервис, чем мучить себя мыслями о его исправности.
ПОРОШКОВЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ
Его также следует регулярно осматривать и проверять давление, которое должно находиться в промежутке от 8 до 12 кг/см3. Считается, что такой «пожарный» может прослужить четыре года, но стоит обратить внимание на срок эксплуатации, также прочитать, какой именно смесью он заправлен. Если внутри находится порошок «ВЕКСОН-АВС», то огнетушитель рассчитан на пять лет, а если «Фоксон», то на все десять. Заправка такого огнетушителя стоит от 90 рублей и до трех тысяч — в зависимости от модели.
УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ
Наконец, третий вариант — углекислотный. Его легко отличить от всех остальных представителей «братии» из-за характерной черной воронки-раструба. Такое устройство долговечно, его проверяют каждые два года, и делают инспекцию по весу: устройство может растерять не более 50 грамм от массы. Если показатель превышен, то огнетушитель следует перезарядить. Заправка такого «огнеборца» обойдется минимум в 169 рублей.
Как видите, никаких заоблачных цен в обслуживании огнетушителей нет. Гораздо дешевле придерживаться правил и регулярно обслуживать устройства, чем ломать себе голову и надеяться на случай. А огнетушитель — это как раз тот случай, когда для собственной безопасности нужно просто следовать инструкции по эксплуатации.