Какой аэрозоль лучше использовать при чистке автомобильного кондиционера

Вряд ли кто будет спорить с тем фактом, что климатическая система любой машины нуждается в периодической диагностике и проверке эффективности своей работы. При выявлении неполадок в автомобильном «кондее», в него обязательно заправляется экологичный хладагент, при этом обычно проводится его очистка и дезинфекция воздуховодов.
Пренебрегать данными процедурами ни в коем случае не стоит, ведь от качества их проведения во многом зависит количество бактерий, вирусов и прочих вредных организмов, со временем скапливающихся внутри системы климат-контроля. И в этом вопросе именно степень ее очистки определяет качество того воздуха, которым в дальнейшем будут дышать в салоне машины и сам водитель, и его пассажиры.
Что особенно важно в тех случаях, когда подобные профилактические процедуры проводятся своими силами с помощью специальных аэрозольных препаратов. А их сегодня на рынке появилось немало, и по своим свойствам они могут сильно различаться.
И здесь будет уместно напомнить, что для достижения требуемой эффективности очистки, в ходе дезодорирующей процедуры следует хорошенько обработать не только воздуховоды, но и сам салон. Сегодня для этих целей задействуется достаточно простая методика — аэрозольная мелкодисперсная смесь прокачивается по системе вентиляции в режиме рециркуляции, и такой алгоритм почти сто процентов дезинфицирует автомобиль изнутри.
Технически (для того, чтобы чистящий состав попал во все уголки вентиляционной системы) разработчики применяют в баллончиках особый тип распыляющей головки, который снабжен пластиковым фиксатором.
Последний позволяет удерживать в клапан в нажатом положении и распылять аэрозоль в салоне машины без участия человека. Именно такой алгоритм щадящей дезинфекционной обработки автомобиля реализуют в своих изделиях многие производители автохимии. Ключевым моментом во всем этом действе является именно сам алгоритм чистки, который, как можно догадаться, лишь опосредованно связан с ее реальной эффективностью в части борьбы с бактериями.
Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать — дезинфекция системы кондиционирования и вентиляции салона в целом может быть эффективной лишь в случае применения специальных антибактериальных аэрозолей. Такие составы создаются на основе качественных химических смесей, обладающих, с одной стороны, высоким поражающим действием по отношению к микробам и грибкам и, с другой стороны, нейтральным действием в отношении к организму человека.
Для достижения этих целей многие производители используют в качестве рабочего компонента спиртовые растворы. Однако, как показывают исследования, подобные составы малоэффективны в аэрозольном состоянии, поскольку быстро испаряются. По сути, спиртовые средства, дополненные ароматизатором, попросту освежают воздух в автомобиле и лишь частично маскируют неприятные запахи.
Очевидно, что жизнедеятельности бактерий и вирусов они не мешают. Поэтому, повторимся, для качественной обработки кондиционера подходят только те аэрозольные очистители, которые полностью устраняют в нем вредные микроорганизмы и сохраняют после себя приятный ненавязчивый аромат.
Отметим, что подобные дезинфицирующие автомобильные аэрозоли уже появились на прилавках автомагазинов. В качестве примера можно привести новинку нынешнего сезона –аэрозольный очиститель кондиционера марки Ruseff, разработанный российскими химиками.
Препарат специально проектировался с учетом климатических особенностей нашей страны и рассчитан на круглогодичное применение во всех ее регионах. Продукт создан на антибактериальной основе, поэтому обладает мощным бактерицидным и дезодорирующим действием.
Кроме того, в его состав входят компоненты на основе эвкалипта и ментола, благодаря чему после обработки кондиционера в салоне остается легкий приятный аромат свежести. Сама очищающая процедура максимально упрощена, поэтому выполнить ее может даже начинающий автолюбитель.
Для этого салон переводят в режим рециркуляции воздуха, баллончик ставят на пол возле воздухозаборника, переводят клапан в режим распыления и так оставляют на четверть часа (двери машины должны быть закрыты). Затем еще пять минут уйдет на «продувку» вентиляции в режиме обогрева — и дезинфицирующую обработку можно считать завершенной.