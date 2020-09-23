Какой аэрозоль лучше использовать при чистке автомобильного кондиционера

Вряд ли кто будет спорить с тем фактом, что климатическая система любой машины нуждается в периодической диагностике и проверке эффективности своей работы. При выявлении неполадок в автомобильном «кондее», в него обязательно заправляется экологичный хладагент, при этом обычно проводится его очистка и дезинфекция воздуховодов.

Пренебрегать данными процедурами ни в коем случае не стоит, ведь от качества их проведения во многом зависит количество бактерий, вирусов и прочих вредных организмов, со временем скапливающихся внутри системы климат-контроля. И в этом вопросе именно степень ее очистки определяет качество того воздуха, которым в дальнейшем будут дышать в салоне машины и сам водитель, и его пассажиры.

Что особенно важно в тех случаях, когда подобные профилактические процедуры проводятся своими силами с помощью специальных аэрозольных препаратов. А их сегодня на рынке появилось немало, и по своим свойствам они могут сильно различаться.