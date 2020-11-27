Почему некоторые антифризы не охлаждают, а перегревают мотор автомобиля

Между тем, если оценивать влияние автомобильных технических жидкостей на долговечность силового агрегата, то, как утверждают специалисты автосервисных центров, именно от охлаждающей жидкости (ОЖ) во многом надежность работы любого двигателя внутреннего сгорания.
Согласно обобщенной сервисной статистике, основной причиной более трети всех серьезных неисправностей, выявленных у моторов при ремонте, оказываются дефекты в системе их охлаждения. Причем, как отмечают эксперты, в подавляющей своей массе они спровоцированы либо неправильным выбором охлаждающей жидкости для конкретной модификации силового агрегата, либо игнорированием требований за контролем ее параметров и своевременной замене.
Подобное состояние дел дает серьезный повод для размышлений, особенно с учетом тех непростых производственно-экономических условий, которые сегодня складываются на современном рынке автокомпонентов и расходных материалов.
Так, например, уже неоднократно вскрывались факты, когда отдельные производители автомобильных ОЖ, пытаясь сэкономить на сырье, вместо дорогого гликоля, необходимого для приготовления качественного антифриза, применяют более дешевый метиловый спирт. А ведь последний вызывает сильную коррозию, разрушающую металл радиаторов (см. фото выше).
Кроме того, он испаряется быстрее, что при эксплуатации машины ведет к нарушению теплового режима, перегреву и снижению ресурса двигателя, а также повышению «нагрузки» на моторное масло. Более того: метанол, может привести к кавитации, разрушающей крыльчатку помпы и поверхности каналов системы охлаждения.
Впрочем, воздействие кавитации на гильзы блока цилиндров само по себе является одной из главных проблем для производителей ОЖ, поскольку для двигателя повреждение гильз означает капитальный ремонт. Именно поэтому качественные современные антифризы имеют в своем составе компоненты (пакеты присадок), способные уменьшить разрушительное влияние кавитации в десятки раз и продлить срок службы двигателя и помпы.
Не стоит забывать и про тренды современного автомобилестроения — увеличение мощности двигателя при уменьшении его объема и массы. Все это в комплексе еще больше увеличивает тепловую нагрузку на систему охлаждения и вынуждает автоконцерны создавать новые ОЖ и ужесточать требования к ним. Именно поэтому очень важно знать, какой конкретно антифриз подходит вашей машине.
Особенности антифризов можно рассмотреть на примере жидкостей немецкой компании Liqui Moly, поставляемых, в том числе, и в Россию. Итак, первый тип — гибридные антифризы (G11 по спецификации VW). Данный тип антифризов широко распространен и применялся на конвейерах BMW, Mercedes (до 2014 года), Chrysler, Toyota, АВТОВАЗ. К этому типу относится продукт Kühlerfrostschutz KFS 11 со сроком службы три года.
Второй тип — карбоксилатные антифризы (G12+). К данному типу относится Kühlerfrostschutz KFS 12+ с комплексным пакетом ингибиторов. Применяется для охлаждения двигателей марок Chevrolet, Ford, Renault, Nissan, Suzuki. Продукт создан в 2006 году и совместим с антифризами предыдущего поколения. Срок его службы увеличен до 5 лет.
Третий тип — лобридные антифризы, одним из преимуществ которых является повышенная температура кипения, что позволяет применять их на современных теплонагруженных двигателях, например, автомобилей Volkswagen с 2008 года и Mercedes с 2014 года выпуска. Их можно использовать и в азиатских автомобилях при обязательном условии полной замены с промывкой системы. Срок службы — 5 лет.
Четвертый тип — лобридные антифризы с добавкой глицерина. К данному типу относится антифриз Kühlerfrostschutz KFS 13. Этот продукт создан для новейших поколений автомобилей VAG и Mercedes. При схожем с G12++ пакете присадок, у него часть этиленгликоля заменили безопасным глицерином, что позволило снизить вред от случайных утечек. Достоинством антифризов G13 является практически неограниченный срок эксплуатации, если он заливается в новый автомобиль.
Особое внимание стоит уделить владельцам автомобилей Peugeot, Citroёn и Toyota, где требуется спецификация PSA B71 5110 (G33). Для этих машин подойдет продукт Kühlerfrostschutz KFS 33. Данный антифриз можно смешивать только с антифризом G33 или его аналогами, а менять его нужно раз в 6 лет или через 120 тыс км пробега.