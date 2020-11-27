Почему некоторые антифризы не охлаждают, а перегревают мотор автомобиля

Между тем, если оценивать влияние автомобильных технических жидкостей на долговечность силового агрегата, то, как утверждают специалисты автосервисных центров, именно от охлаждающей жидкости (ОЖ) во многом надежность работы любого двигателя внутреннего сгорания.

Согласно обобщенной сервисной статистике, основной причиной более трети всех серьезных неисправностей, выявленных у моторов при ремонте, оказываются дефекты в системе их охлаждения. Причем, как отмечают эксперты, в подавляющей своей массе они спровоцированы либо неправильным выбором охлаждающей жидкости для конкретной модификации силового агрегата, либо игнорированием требований за контролем ее параметров и своевременной замене.

Подобное состояние дел дает серьезный повод для размышлений, особенно с учетом тех непростых производственно-экономических условий, которые сегодня складываются на современном рынке автокомпонентов и расходных материалов.