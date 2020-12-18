Почему крайне опасно зимой хранить машину под тентом

Фото: Avito Авто
Десятидневные общенациональные каникулы, приуроченные к окончанию злополучного високосного года, для многих пройдут под звон бокалов. Машина в таком случае простоит все праздники во дворе, ощущая на кузове все последствия народных гуляний. Может превентивно упаковать ее, родимую, в чехол? «Будет ли целее» транспорт в такой защите, разбирался портал «АвтоВзгляд».

Мысли о сбережении собственного авто не покидают умы россиян с момента появления самих личных авто. От воров, от хулиганов, от соседей и их домашних животных традиционно спасает гараж, только вот где его взять, если плоскостные парковки сносят, «ракушки» вне закона, а место на многоуровневом паркинге стоит дороже, чем машина? И тут под елкой обнаруживается автомобильный чехол, производитель которого с гордостью заявляет о стойкой и всемогущей защите транспортного средства от всех погодных и национальных невзгод! Решение?

Автомобильные защитные чехлы бывают очень разными, но в абсолютном большинстве случаев имеют конкретные требования к использованию: автомобиль перед упаковкой должен быть стерильно чистым, а место стоянки — теплым и сухим. Впрочем, кто читает эти правила? Главное ведь накрыть от непогоды и народного разудалого праздника, да и что там случиться за 10 дней!

Фото: АвтоВзгляд

​А случится вот что: во-первых, зафиксировать такой тент плотно практически невозможно, особенно если речь идет об универсальном решении. Остаются складки, которые отчаянно парусят на ветру, а твердое синтетическое нутро покрывала отчаянно царапает тонкое лакокрасочное покрытие. Бороться с этой невзгодой практически невозможно, ведь сколько скотча не намотай — парусность останется все равно. А уж ветер в январе будет, это точно. Сняв после праздников «попону», на глаза наворачиваются слезы: машину придется покрасить. Полностью.

Второй пункт — это влага. В импровизированном парнике мгновенно «вспухнут» все сколы, царапины и ссадины, краска вздуется, а сама машина покроется ржавыми подтеками. Закиснут тормоза, появится ржавчина на узлах и агрегатах. Не даром ведь в той самой инструкции, что никто не прочитал, черным по белому написано о необходимости обеспечить сухой и проветриваемую парковку, прежде чем озаботиться инсталляцией тента.

Фото: АвтоВзгляд

​И, наконец, третий пункт, ментальный. Ничто так не привлекает разгоряченного гуляку, как нечто скрытое под тентом. Причем этот фактор общенародного внимания никак не связан с возрастом, социальным статусом и количеством употребленного: увидеть скрытое интересно абсолютно всем. Больше всего — конечно детям, которые пока еще не знают о хрупком ЛКП и цене его восстановления. Закутанный в чехол автомобиль станет любимым аттракционом всего двора, а может и микрорайона. Ведь каждый желает знать, что же там за ширмой. Такое внимание обеспечит должное количество поднятий, сдираний и открываний, которые в свою очередь приведут к появлению повреждений.

Автомобильный тент — полезное устройство, предохраняющее автомобиль от пыли и грязи закрытых паркингов, но использовать его на улице и во дворе не стоит. Стоящий на растерзании ветров и погоды автомобиль сохранится куда лучше. А уж коли возникло желание защитить машину от толпы и петард — просто отгоните ее в тихое место. Целее будет.

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18 декабря 2020
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