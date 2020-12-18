Почему крайне опасно зимой хранить машину под тентом

Мысли о сбережении собственного авто не покидают умы россиян с момента появления самих личных авто. От воров, от хулиганов, от соседей и их домашних животных традиционно спасает гараж, только вот где его взять, если плоскостные парковки сносят, «ракушки» вне закона, а место на многоуровневом паркинге стоит дороже, чем машина? И тут под елкой обнаруживается автомобильный чехол, производитель которого с гордостью заявляет о стойкой и всемогущей защите транспортного средства от всех погодных и национальных невзгод! Решение?

Автомобильные защитные чехлы бывают очень разными, но в абсолютном большинстве случаев имеют конкретные требования к использованию: автомобиль перед упаковкой должен быть стерильно чистым, а место стоянки — теплым и сухим. Впрочем, кто читает эти правила? Главное ведь накрыть от непогоды и народного разудалого праздника, да и что там случиться за 10 дней!