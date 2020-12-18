Почему крайне опасно зимой хранить машину под тентом

Мысли о сбережении собственного авто не покидают умы россиян с момента появления самих личных авто. От воров, от хулиганов, от соседей и их домашних животных традиционно спасает гараж, только вот где его взять, если плоскостные парковки сносят, «ракушки» вне закона, а место на многоуровневом паркинге стоит дороже, чем машина? И тут под елкой обнаруживается автомобильный чехол, производитель которого с гордостью заявляет о стойкой и всемогущей защите транспортного средства от всех погодных и национальных невзгод! Решение?
Автомобильные защитные чехлы бывают очень разными, но в абсолютном большинстве случаев имеют конкретные требования к использованию: автомобиль перед упаковкой должен быть стерильно чистым, а место стоянки — теплым и сухим. Впрочем, кто читает эти правила? Главное ведь накрыть от непогоды и народного разудалого праздника, да и что там случиться за 10 дней!
А случится вот что: во-первых, зафиксировать такой тент плотно практически невозможно, особенно если речь идет об универсальном решении. Остаются складки, которые отчаянно парусят на ветру, а твердое синтетическое нутро покрывала отчаянно царапает тонкое лакокрасочное покрытие. Бороться с этой невзгодой практически невозможно, ведь сколько скотча не намотай — парусность останется все равно. А уж ветер в январе будет, это точно. Сняв после праздников «попону», на глаза наворачиваются слезы: машину придется покрасить. Полностью.
Второй пункт — это влага. В импровизированном парнике мгновенно «вспухнут» все сколы, царапины и ссадины, краска вздуется, а сама машина покроется ржавыми подтеками. Закиснут тормоза, появится ржавчина на узлах и агрегатах. Не даром ведь в той самой инструкции, что никто не прочитал, черным по белому написано о необходимости обеспечить сухой и проветриваемую парковку, прежде чем озаботиться инсталляцией тента.
И, наконец, третий пункт, ментальный. Ничто так не привлекает разгоряченного гуляку, как нечто скрытое под тентом. Причем этот фактор общенародного внимания никак не связан с возрастом, социальным статусом и количеством употребленного: увидеть скрытое интересно абсолютно всем. Больше всего — конечно детям, которые пока еще не знают о хрупком ЛКП и цене его восстановления. Закутанный в чехол автомобиль станет любимым аттракционом всего двора, а может и микрорайона. Ведь каждый желает знать, что же там за ширмой. Такое внимание обеспечит должное количество поднятий, сдираний и открываний, которые в свою очередь приведут к появлению повреждений.
Автомобильный тент — полезное устройство, предохраняющее автомобиль от пыли и грязи закрытых паркингов, но использовать его на улице и во дворе не стоит. Стоящий на растерзании ветров и погоды автомобиль сохранится куда лучше. А уж коли возникло желание защитить машину от толпы и петард — просто отгоните ее в тихое место. Целее будет.