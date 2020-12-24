Почему зимой вдруг неожиданно может сломаться обогрев кресел

В преддверии каждой зимы в России меняют покрышки, заливают «незамерзайку» в бачок омывателя, кладут в багажник щетку для снега и смахивают пыль с самой важной «зимней» кнопки. Нет, это не режим трансмиссии со снежинкой. Это клавиша подогрева кресла. Осознать ценность этой гениальной разработки в полной мере можно лишь в одном случае: когда она сломается. Увы, и такое периодически случается.

Механизм подогрева сидений лишен сложности и гениальности: клавиша, пучок проводов, пара колодок, предохранитель да сам нагревательный элемент. Следовательно, поломка может затесаться в один из вышеперечисленных пунктов, и нам остается только ее правильно диагностировать. Начнем, как всегда, с малого — с предохранителя, ведь его выход из строя увидеть проще всего.

Осмотрев «флажок» и убедившись в его целостности, нужно переходить дальше — вытащить саму кнопку активации. Любые окислы и «оплавыши», а также негорящий диод, сигнализирующий о включении, говорят о том, что ключ пришел в негодность. Его замена — вопрос минутный, и зачастую не требующий ни знаний, ни инструментов. Клавиша выходит из строя так редко, что покупка ее на разборке выглядит вполне разумным решением.