Почему зимой вдруг неожиданно может сломаться обогрев кресел

В преддверии каждой зимы в России меняют покрышки, заливают «незамерзайку» в бачок омывателя, кладут в багажник щетку для снега и смахивают пыль с самой важной «зимней» кнопки. Нет, это не режим трансмиссии со снежинкой. Это клавиша подогрева кресла. Осознать ценность этой гениальной разработки в полной мере можно лишь в одном случае: когда она сломается. Увы, и такое периодически случается.
Механизм подогрева сидений лишен сложности и гениальности: клавиша, пучок проводов, пара колодок, предохранитель да сам нагревательный элемент. Следовательно, поломка может затесаться в один из вышеперечисленных пунктов, и нам остается только ее правильно диагностировать. Начнем, как всегда, с малого — с предохранителя, ведь его выход из строя увидеть проще всего.
Осмотрев «флажок» и убедившись в его целостности, нужно переходить дальше — вытащить саму кнопку активации. Любые окислы и «оплавыши», а также негорящий диод, сигнализирующий о включении, говорят о том, что ключ пришел в негодность. Его замена — вопрос минутный, и зачастую не требующий ни знаний, ни инструментов. Клавиша выходит из строя так редко, что покупка ее на разборке выглядит вполне разумным решением.
Следующий пункт в списке осмотра — соединительные колодки проводов. Они находятся под сиденьем, поэтому для их диагностики необходимо либо снять кресло, либо применить все знания и навыки гимнастики, изогнувшись в вопросительный знак. Пригодится и фонарь. Кстати, именно распавшаяся на составные элементы колодка достаточно часто является причиной поломки, ведь специфику русской дороги еще никто не отменял. Собрав соединение воедино, можно вернуть креслу важную «теплую опцию».
Предохранитель цел, кнопка работает, колодки собраны. Значит пора обратить внимание на провода. Единственный верный способ их проверки — прозвонить мультиметром. Кресло для этого придется, конечно, снять. Однако провода исправно служат десятилетиями и могут выйти из строя только по одной причине — из-за влаги. Если под сиденьем мокро, основание кресла покрыто ржавчиной, а сами проводные колодки — окислами, то имеет смысл заняться заменой проводки. Если все чисто, то проблема кроется глубже.
От долгой эксплуатации порой изнашивается, а после и рвется сам нагревательный элемент, который находится непосредственно под обивкой кресла. Это тонкие «жилы», зашитые в специальную защитную гофру, которые крайне редко можно найти в отделе запасных частей. Более того: для их замены придется «раздеть» кресло, что само по себе весьма непростое занятие. Поэтому поломку нагревательного элемента обычно решают двумя методами: покупкой теплой «попоны», которая накидывается на кресло и работает от прикуривателя, либо заменой всего кресла на аналогичное. Например, с разборки.
Мало, кто решается распороть обшивку, разобрать сидение и заменить нагревательный элемент — слишком много мороки и затрат, которые особого смысла в случае рядового автомобиля «на каждый день», как правило, не имеют.