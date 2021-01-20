Как водители ненароком «убивают» катализатор даже в новых авто

фото alexandr32
Каталитический нейтрализатор отработанных газов — дорогостоящий узел, на который среднестатистический водитель обычно начинает обращать внимание лишь когда он находится уже практически при смерти. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, чего категорически не следует делать, если хочешь как можно позже столкнуться с разорительными «катализаторными» проблемами.

Главная часть катализатора — керамические «соты» с напылением из редкоземельных металлов. При прохождении через них выхлопных газов происходит ликвидация особенно вредных примесей, содержащихся в них. Собственно, «соты» и выходят из строя. Первая неприятность, которая с ними может случиться — засорение продуктами сгорания.

Вторая неисправность заключается в спекании «сот» из-за повышенной температуры газов на выходе из камеры сгорания или горения части топливной смеси прямо на них. Проявляются обе неисправности катализатора примерно одинаково — по постепенному, но неуклонному падению мощности мотора. Причина проста: забитые «соты» затрудняют проход выхлопных газов, а прогрессирующий процесс их загрязнения или оплавления в конце концов полностью перекрывает «дыхание» движку.

Другой, еще более неприятный вариант выхода из строя каталитического нейтрализатора — разрушение его «сот», сопряженное с образованием керамической пыли. У большинства современных двигателей катализатор расположен в моторном отсеке сразу же после выпускного коллектора, прямо в моторном отсеке. И когда содержимое катализатора начинает крошиться, в некоторых режимах работы движка образовывающаяся пыль всасывается обратно в цилиндры.

фото xenon-lamp

Результат появления этого абразива внутри них легко прогнозируем: задиры на металле, выход мотора из строя и его последующая «капиталка». Наступлению перечисленных выше бед порой способствуют сами водители. Например, переходя на низкооктановый бензин. Умные «мозги» мотора переходят на более позднее зажигание. Из-за этого топливо догорает ближе к моменту выпуска, температура выхлопных газов увеличивается, «соты» катализатора плавятся.

Неуемное применение присадок в топливо тоже может вывести из строя «каталик». Как будет гореть «коктейль» в моторе именно вашего автомобиля, никто точно не скажет. И сколько продуктов этого сгорания потом осядет на «сотах» — тоже. Ведь и манера езды в состоянии сильно подкосить здоровье нейтрализатора. Например, игнорирование ям и ухабов приводит к сильным ударам и тряске, которые, в конечном счете, передаются и на керамику катализатора. Последняя, как и положено подобным материалам, достаточно хрупка и склонна крошиться от подобных воздействий.

Даже лихое преодоление особо глубокой лужи может фатальным образом воздействовать на катализатор. Мгновенное охлаждение раскаленного более чем до 300° С керамического элемента с большой вероятностью завершиться его растрескиванием.

двигатель, ремонт, мототехника
20 января 2021
604