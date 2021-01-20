Как водители ненароком «убивают» катализатор даже в новых авто

Главная часть катализатора — керамические «соты» с напылением из редкоземельных металлов. При прохождении через них выхлопных газов происходит ликвидация особенно вредных примесей, содержащихся в них. Собственно, «соты» и выходят из строя. Первая неприятность, которая с ними может случиться — засорение продуктами сгорания.
Вторая неисправность заключается в спекании «сот» из-за повышенной температуры газов на выходе из камеры сгорания или горения части топливной смеси прямо на них. Проявляются обе неисправности катализатора примерно одинаково — по постепенному, но неуклонному падению мощности мотора. Причина проста: забитые «соты» затрудняют проход выхлопных газов, а прогрессирующий процесс их загрязнения или оплавления в конце концов полностью перекрывает «дыхание» движку.
Другой, еще более неприятный вариант выхода из строя каталитического нейтрализатора — разрушение его «сот», сопряженное с образованием керамической пыли. У большинства современных двигателей катализатор расположен в моторном отсеке сразу же после выпускного коллектора, прямо в моторном отсеке. И когда содержимое катализатора начинает крошиться, в некоторых режимах работы движка образовывающаяся пыль всасывается обратно в цилиндры.
Результат появления этого абразива внутри них легко прогнозируем: задиры на металле, выход мотора из строя и его последующая «капиталка». Наступлению перечисленных выше бед порой способствуют сами водители. Например, переходя на низкооктановый бензин. Умные «мозги» мотора переходят на более позднее зажигание. Из-за этого топливо догорает ближе к моменту выпуска, температура выхлопных газов увеличивается, «соты» катализатора плавятся.
Неуемное применение присадок в топливо тоже может вывести из строя «каталик». Как будет гореть «коктейль» в моторе именно вашего автомобиля, никто точно не скажет. И сколько продуктов этого сгорания потом осядет на «сотах» — тоже. Ведь и манера езды в состоянии сильно подкосить здоровье нейтрализатора. Например, игнорирование ям и ухабов приводит к сильным ударам и тряске, которые, в конечном счете, передаются и на керамику катализатора. Последняя, как и положено подобным материалам, достаточно хрупка и склонна крошиться от подобных воздействий.
Даже лихое преодоление особо глубокой лужи может фатальным образом воздействовать на катализатор. Мгновенное охлаждение раскаленного более чем до 300° С керамического элемента с большой вероятностью завершиться его растрескиванием.