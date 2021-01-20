Как водители ненароком «убивают» катализатор даже в новых авто

Главная часть катализатора — керамические «соты» с напылением из редкоземельных металлов. При прохождении через них выхлопных газов происходит ликвидация особенно вредных примесей, содержащихся в них. Собственно, «соты» и выходят из строя. Первая неприятность, которая с ними может случиться — засорение продуктами сгорания.

Вторая неисправность заключается в спекании «сот» из-за повышенной температуры газов на выходе из камеры сгорания или горения части топливной смеси прямо на них. Проявляются обе неисправности катализатора примерно одинаково — по постепенному, но неуклонному падению мощности мотора. Причина проста: забитые «соты» затрудняют проход выхлопных газов, а прогрессирующий процесс их загрязнения или оплавления в конце концов полностью перекрывает «дыхание» движку.

Другой, еще более неприятный вариант выхода из строя каталитического нейтрализатора — разрушение его «сот», сопряженное с образованием керамической пыли. У большинства современных двигателей катализатор расположен в моторном отсеке сразу же после выпускного коллектора, прямо в моторном отсеке. И когда содержимое катализатора начинает крошиться, в некоторых режимах работы движка образовывающаяся пыль всасывается обратно в цилиндры.