Как зимой защитить от фатального разряда старый аккумулятор

Среднестатистический отечественный автовладелец меняет АКБ раз в три года. Причина тому — полные разряды, каждый из которых «отъедает» от объема батарейки около 3% емкости. Десять разрядов — холодная зима, шалящий генератор, забытые на ночь включенные фары или эксперименты с дооснащением — и нужно менять аккумулятор. Мотор он уже не заведет, мощи не хватит.
Чем старше машина, тем чаще у нее «просыпается желание» замкнуть цепь и «злоупотребить» электроэнергией без ведома хозяина. Соединения изнашиваются, проводка стареет, концевики выходят из строя. Причин может быть миллион, однако исход всегда одинаков: утром машина не заведется, потому что батарея будет высажена полностью. Более того: при разряде электролит распадется на серную кислоту и воду, а последняя морозной зимой имеет свойства превращаться в лед и давить свинцовые пластины. Такому АКБ тепло, и зарядка уже не поможет: только пункт приема цветмета.
Замкнутый круг нужно в прямом и переносном смысле размыкать. И для этого уже изобрели незамысловатое устройство, именуемое «стоп-разряд». Смысл его работы прост: при падении заряда батареи ниже 11.7 вольт, а такое возможно исключительно в статике или с неисправным генератором, прибор размыкает цепь, закрывая доступ потребителям к батарейке.
Тут же возникает вопрос: а как, собственно говоря, завести? Очень просто: устройство оснащено датчиком колебаний, который автоматически «откроет» замок при колебании автомобиля. Даже пинать колесо или стучать по капоту необязательно. Нужно просто открыть дверь и плюхнуться на водительское кресло — этого будет вполне достаточно, чтобы дезактивировать «стоп-разряд» и вновь замкнуть цепь. Устанавливается гаджет непосредственно на АКБ, а сделать это можно самостоятельно.
Впрочем, есть у механизма и свои недостатки. Первый, который бросается в глаза, это сигнализация. В тандеме с таким прибором она работать не будет, ведь электричеством охранный комплекс обеспечивает именно аккумулятор. Как быть?
Тут все просто: «стоп-разряд» будет интересен в первую очередь владельцам подержанных автомобилей, которые угонщикам вряд ли приглянутся. Во-вторых, никто еще не отменял механические защитные системы, которые зачастую многократно функциональнее «кричалок». Более того, многие их механических охранных комплексов «заточены» именно на размыкание жизненно важных электрических сетей машины. Например, подключение топливного насоса. Ну и самое простое: страховка от угона все еще не утратила актуальность.
Подержанный автомобиль требует из года в год все больше и больше внимания от своего владельца. Просыпаются возрастные болезни, лекарство от которых только одно — внимание. А ведь очень хочется переложить на чью-нибудь совесть хотя бы часть этой головной боли. Как раз для таких случаев и придуман «стоп-разряд», который за «толику малую» вам с радостью доставят из Китая по почте.