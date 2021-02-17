Как зимой защитить от фатального разряда старый аккумулятор

Среднестатистический отечественный автовладелец меняет АКБ раз в три года. Причина тому — полные разряды, каждый из которых «отъедает» от объема батарейки около 3% емкости. Десять разрядов — холодная зима, шалящий генератор, забытые на ночь включенные фары или эксперименты с дооснащением — и нужно менять аккумулятор. Мотор он уже не заведет, мощи не хватит.

Чем старше машина, тем чаще у нее «просыпается желание» замкнуть цепь и «злоупотребить» электроэнергией без ведома хозяина. Соединения изнашиваются, проводка стареет, концевики выходят из строя. Причин может быть миллион, однако исход всегда одинаков: утром машина не заведется, потому что батарея будет высажена полностью. Более того: при разряде электролит распадется на серную кислоту и воду, а последняя морозной зимой имеет свойства превращаться в лед и давить свинцовые пластины. Такому АКБ тепло, и зарядка уже не поможет: только пункт приема цветмета.