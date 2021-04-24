Без фанатизма: зачем водители смазывают тросики газа, сцепления, ручного тормоза

Чтобы понять, нужно ли смазывать тросики сцепления, газа и ручного тормоза, необходимо разобраться в механизме процесса, благодаря которому их начинает прикусывать, и они перестают легко перемещаться в оплетке.
Первопричиной проблемы является порвавшийся пыльник. Через трещины внутрь оплетки тросика начинает попадать грязь, которую еще глубже протаскивает сам тросик, когда перемещается в процессе работы педалями или ручником. Когда грязи становится критически много, она начинает мешать тросу свободно двигаться. И даже усилия возвратной пружины может не хватать. Если ничего не предпринять, то в конце концов трос клинит.
Другой причиной поломки тросика может стать его повреждение. Стальная проволока, из которой сплетен трос, перетирается, рвется и начинает цепляться за оплетку, мешая тросу свободно перемещаться. Так же плетение может потерять свою плотность. И в этом месте трос непременно утолщается. Появляется некое подобие грыжи. В процессе работы троса проблема лишь нарастает, и конечный результат тот же — трос останавливается.
Ошибочно думая, что смазка поможет, некоторые водители придумали умасливать трос, игнорируя и порванный пыльник, и, возможно, скрытые проблемы. И трос, действительно, какое-то время начинает снова работать. Однако это ненадолго. Пыль и грязь начинают скапливаться быстрее, образуя еще более плотный слой, потому как смазка в этом случае выступает связующим звеном.
В результате горе-водителю придется все же идти в магазин за новым тросом. И это может быть довольно накладно. А если автомобиль уже пожилой, то нужной детали можно и не найти. Цена же за раритет может достигать так же приличных сумм. Что же делать?
Кружок «Умелые руки», как говориться, в помощь. Трос придется реанимировать самостоятельно. Для начала его нужно снять и вытащить из оплетки. Затем тщательно промыть и трос, и оплетку изнутри. Возможно, придется даже придумать какую-то микрощетку, при помощи которой, можно будет потереть внутренние стенки. Сам тросик при этом необходимо осмотреть на предмет утолщения, грыж, разрывов проволок, составляющих его. Если все в порядке, то можно приступать к сборке. Вот только пыльники придется мастерить самостоятельно.
К подобному ремонту нужно подойти со всей ответственностью. Потому как откровенная халтура чревата новыми проблемами, которые, поверьте, не заставят себя долго ждать. А потому мы рекомендуем не экономить, и не заниматься самодеятельностью, а купить оригинальный тросик и заменить им старый.
Если же автомобиль старый, и запчастей на него днем с огнем не сыщешь, можно попробовать подобрать аналоги от других моделей, возможно, даже отечественного автопроизводителя. Порой, детали от наших «Жигулей» отлично работают на более современных автомобилей иностранного производства.