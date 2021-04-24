Без фанатизма: зачем водители смазывают тросики газа, сцепления, ручного тормоза

Чтобы понять, нужно ли смазывать тросики сцепления, газа и ручного тормоза, необходимо разобраться в механизме процесса, благодаря которому их начинает прикусывать, и они перестают легко перемещаться в оплетке.

Первопричиной проблемы является порвавшийся пыльник. Через трещины внутрь оплетки тросика начинает попадать грязь, которую еще глубже протаскивает сам тросик, когда перемещается в процессе работы педалями или ручником. Когда грязи становится критически много, она начинает мешать тросу свободно двигаться. И даже усилия возвратной пружины может не хватать. Если ничего не предпринять, то в конце концов трос клинит.

Другой причиной поломки тросика может стать его повреждение. Стальная проволока, из которой сплетен трос, перетирается, рвется и начинает цепляться за оплетку, мешая тросу свободно перемещаться. Так же плетение может потерять свою плотность. И в этом месте трос непременно утолщается. Появляется некое подобие грыжи. В процессе работы троса проблема лишь нарастает, и конечный результат тот же — трос останавливается.