Три надежных способа избавиться от скрипа тормозов

Противно скрипящие тормоза — довольно частое явление. Колодки могут «петь» даже у новой машины, потому как еще не притерты или между рабочими частями механизмов попали песок и камни. Однако мы расскажем о звуках, которые возникают у машин, которые уже находятся в эксплуатации и имеют определенный пробег.
Проверку состояния тормозов нужно начинать с передней подвески, так как чаще всего именно тут рождаются посторонние шумы. Здесь возможна ситуация, когда с дисками и колодками все в порядке, но скрипящий звук есть. Скорее всего дело в изношенном подшипнике ступицы колеса. Его надо поскорее поменять, ведь если он развалиться, то появится сильное биение на руле, а также возможна поломка ШРУСа. А это означает дорогостоящий ремонт.
Если скрипы появляются при торможении, то для начала надо определить зону, откуда доносятся противные звуки. Для этого снимаем колесо и проверяем состояние тормозного механизма. Звук может появиться из-за деформации диска, которая произошла, скажем, после его перегрева.
Деформацию тормозного диска можно диагностировать простейшим способом. Для этого берут отвертку, каким-либо образом фиксируют почти вплотную к поверхности диска, а затем проворачивают колесо. При этом нужно внимательно следить за расстоянием между жалом отвертки и диском. Если диск станет периодически касаться отвертки, значит он кривой и требует проточки на токарном станке либо замены — в случае большого износа.
Если скрип слышен при нажатии на педаль тормоза, то причиной может быть как сама педаль. Бывает, что для устранения проблемы достаточно просто очистить и смазать ее механизм.
Наконец, при обслуживании тормозов, нужно уделять пристальное внимание расходникам, которые вы пориобретаете в автомагазине или на сервисе. Ведь если материалы диска и состав фрикционной смеси колодки несовместимы, со скрипом вы будете мучатся очень долго. Поэтому, при покупке дисков и колодок лучше выбирать продукцию одного производителя, ведь она гарантировано совместима. Так вы точно избавите себя от возможных скрипов.