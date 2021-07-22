Три надежных способа избавиться от скрипа тормозов

Противно скрипящие тормоза — довольно частое явление. Колодки могут «петь» даже у новой машины, потому как еще не притерты или между рабочими частями механизмов попали песок и камни. Однако мы расскажем о звуках, которые возникают у машин, которые уже находятся в эксплуатации и имеют определенный пробег.

Проверку состояния тормозов нужно начинать с передней подвески, так как чаще всего именно тут рождаются посторонние шумы. Здесь возможна ситуация, когда с дисками и колодками все в порядке, но скрипящий звук есть. Скорее всего дело в изношенном подшипнике ступицы колеса. Его надо поскорее поменять, ведь если он развалиться, то появится сильное биение на руле, а также возможна поломка ШРУСа. А это означает дорогостоящий ремонт.

Если скрипы появляются при торможении, то для начала надо определить зону, откуда доносятся противные звуки. Для этого снимаем колесо и проверяем состояние тормозного механизма. Звук может появиться из-за деформации диска, которая произошла, скажем, после его перегрева.