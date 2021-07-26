3 причины быстрой «гибели» амортизаторов, о которых не догадываются водители

Каждый автомобилист понимает: когда машина «ловит колесом яму» и происходит так называемый «пробой» амортизатора — дело плачевное. Поэтому люди стараются объезжать рытвины или по возможности снижать перед ними скорость. Это явная причина возможного выхода амортизатора из строя — не мудрено, что водитель избегает подобных эпизодов. Гораздо коварнее скрытые воздействия на амортизатор. О них среднестатистический автовладелец, как правило, и не подозревает, а между тем они заметно сокращают его ресурс.

ЛИШНИЙ ВЕС

Среди подобных «неявных угроз» следует назвать, например, перегруз машины. Не обольщайтесь, если ваше авто все время ездит исключительно по хорошим дорогам, но при этом загруженное под завязку. Регулярные поездки на дачу и обратно с полным салоном людей и багажником, забитым тяжелым скарбом, — отнюдь не подарок для амортизаторов. Чудес не бывает: чем больший вес на них воздействует, тем быстрее расходуется ресурс.