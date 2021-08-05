Почему облезает бампер авто и как избежать его некачественного ремонта

Бампер — самая «страдающая» деталь автомобиля. То притрут, то ударят, а порой и сам не заметишь клумбу с бордюром. Одним словом, вечно поцарапанный, вечно в очереди на ремонт. Однако долгожданное посещение малярного цеха совсем не означает, что машина наконец-то обретет аккуратный элемент на продолжительный срок.

После первой же зимы «ремонт» начинает массово сходить: каждый крохотный скол мгновенно приводит к образованию огромного пятна инородного цвета, а краска отваливается кусками. Мастер разведет руками — на лицо повреждение, надо переделывать, но за ваш счет.

Сколы, конечно, дело наживное, кто без греха, но защитное покрытие не должно отваливаться ломтями и перемещаться с детали на асфальт, как желтые листья с дерева по осени. На лицо нарушение технологии покраски и масштабная экономия на материалах.