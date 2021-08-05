Почему облезает бампер авто и как избежать его некачественного ремонта

Бампер — самая «страдающая» деталь автомобиля. То притрут, то ударят, а порой и сам не заметишь клумбу с бордюром. Одним словом, вечно поцарапанный, вечно в очереди на ремонт. Однако долгожданное посещение малярного цеха совсем не означает, что машина наконец-то обретет аккуратный элемент на продолжительный срок.
После первой же зимы «ремонт» начинает массово сходить: каждый крохотный скол мгновенно приводит к образованию огромного пятна инородного цвета, а краска отваливается кусками. Мастер разведет руками — на лицо повреждение, надо переделывать, но за ваш счет.
Сколы, конечно, дело наживное, кто без греха, но защитное покрытие не должно отваливаться ломтями и перемещаться с детали на асфальт, как желтые листья с дерева по осени. На лицо нарушение технологии покраски и масштабная экономия на материалах.
Перед тем, как красить деталь, особенно если речь идет о подержанном авто, ее нужно подготовить. Вот тут-то и начинают чудить наши «левши»: старую краску нужно снять специальным составом или наждаком, убрать, если таковые имеются, следы прошлых ремонтов, пройти шкуркой нескольких марок, зашпатлевать, покрыть грунтом и только потом красить. Работа грязная, физически тяжелая и долгая. А платят — лишь за результат. Значит, надо сокращать количество процедур.
Если в мастерской, в которую вы с бампером прибыли, не видать белой пыли, мастер не хвастает сотней открытых банок с разными «химикатами», работает без специальной малярной маски, а в работе разом находится десяток машин — бегите. Если работу оценят в «день-два» — бегите еще быстрее. И еще один «знак свыше»: цена. Бампер — элемент сложный, его пока очистишь, ошкуришь да зашпаклюешь как следует — семь потов сойдет. «Химия», особенно если речь идет о качественных профессиональных составах, сегодня дорогая, будто крыло от «Боинга». Одним словом, такая работа «тыщи три» стоить не может.
Покраска без камеры? Серьезно? Трактор или старую «Газель» действительно могут «обновить» хоть веником: танки не моют, их красят. Но автомобиль, тем более личный, нужно делать добротно, чтобы не переделывать после. Современные составы, кроме некоторых сортов специальной краски, требуют длительной сушки в специальном помещении. Иначе ровно и «на века» не получится — от российских дорожных реагентов сходят покрытия и получше.
Лак. Его нужно наносить минимум в три слоя, а для бампера — можно и в пять. Этот элемент автомобильного кузова всегда находится в «прямом контакте» с грязью, песком и камнями, потому нуждается в повышенной защите.
Фирменные лаки продаются как в аэрозольных баллонах, так и в банках, но профессионалы обычно покупают в большой таре — так экономичнее. Если прозвучала фраза «какой привезете, таким и зальем» — вы уже знаете, что делать. Профи работает с конкретным видом лака, специфику нанесения которого знает.
Экономика должна быть экономной, но сыр не может стоить дешевле молока. Нарушение регламента работ ведет лишь к одному: к повторению затрат. Лучше сделать один раз, но качественно, чем потом по пять раз переделывать, каждый раз оставаясь на продолжительное время без машины. Ведь ваше время тоже стоит денег.