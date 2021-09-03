5 способов просто и бесплатно восстановить автомобильные «дворники»

Поменять «дворники» — никогда не рано, но осенью — всегда поздно. Даже свежеустановленные щетки отчего-то вдруг начинают оставлять мокрые разводы и давать слабину. Неужели современные стеклоочистители не способны прожить и трех месяцев? Брызгать слюной и костерить производителей не будем, но произвести ряд косметических процедур стоит — это и дешевле, и продуктивнее.
Прежде чем пенять на «дворники», стоит проверить само стекло. Вернее — даже не проверить, а хорошенько его отмыть, ведь сонмы мелких частиц, которые на нем остаются, мешают работе щеток. За несколько летних месяцев, на «триплексе» образуется отдельное покрытие, которое простой мойкой уже не снять: нужно применять специальные составы, а кое-где даже поковырять инструментом. Но после всех процедур «дворники» начнут работать лучше. Ощутимо лучше.
Кстати, о стекле. На многих автомобилях внутри оно грязнее, чем снаружи, и вина в этом лежит не на щетках стеклоочистителя, а на самом водителе. Пыль, грязь, выхлопные газы и никотин творят настоящие «античудеса», которые становятся особенно видны осенью. Чистить внутреннюю сторону «триплекса» нужно самым простым средством для мытья окон — желательно спиртовым — и газетой. Да, именно так, как делали бабушки и мамы. Такой, казалось бы, устаревший подход даст наиболее качественный и долговечный результат.
Следующий пункт — резинка «дворника». Она также, как ни странно, покрывается грязью и перестает функционировать в полном объеме. Отмывать ее абразивными средствами нельзя, можно повредить тонкую резину, поэтому лучше использовать обычное мыло, а в запущенных случая — растворитель или керосин, что будет под рукой. Экстренный вариант — компресс. Обрабатываем резинку «химией» и на два-три часа заматываем в стрейч-пленку. И «дворники» будет просто не узнать!
А дальше — настоящая магия. От времени резинка щетки дубеет, теряя эластичность. Чтобы этого избежать, ее нужно сразу после покупки покрыть графитной смазкой, чего, конечно, никто не делает. Значит, возвращаем резинкам прежнюю эластичность. С этим отлично справится силиконовая смазка, которой нужно обработать все, кроме рабочей поверхности. Такой «лайфхак» позволяет дать «дворникам» если не вторую жизнь, то хотя бы полгода качественной работы.
И, наконец, финал: поводок механизма стеклоочистителя. В его основании лежит пружинка, которая от времени растягивается. В трех случаях из четырех именно он виноват в плохой работе «дворников».
Замена обойдется недешево, однако есть простой и рабочий метод: промыв пружину, нужно прихватить пару-тройку звеньев простым пластиковым хомутом. Натяжение усилится, качество работы резко возрастет. Но делать это стоит только в перчатках, которые защитят руки!
Ни один из вышеперечисленных методов не требует капиталовложений, а все необходимые расходные материалы есть в гараже, бардачке или багажнике. Но частичное или полное выполнение операций из списка позволит ездить с чистым стеклом, что крайне важной промозглой и темной российской осенью.