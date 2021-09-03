5 способов просто и бесплатно восстановить автомобильные «дворники»

Поменять «дворники» — никогда не рано, но осенью — всегда поздно. Даже свежеустановленные щетки отчего-то вдруг начинают оставлять мокрые разводы и давать слабину. Неужели современные стеклоочистители не способны прожить и трех месяцев? Брызгать слюной и костерить производителей не будем, но произвести ряд косметических процедур стоит — это и дешевле, и продуктивнее.

Прежде чем пенять на «дворники», стоит проверить само стекло. Вернее — даже не проверить, а хорошенько его отмыть, ведь сонмы мелких частиц, которые на нем остаются, мешают работе щеток. За несколько летних месяцев, на «триплексе» образуется отдельное покрытие, которое простой мойкой уже не снять: нужно применять специальные составы, а кое-где даже поковырять инструментом. Но после всех процедур «дворники» начнут работать лучше. Ощутимо лучше.

Кстати, о стекле. На многих автомобилях внутри оно грязнее, чем снаружи, и вина в этом лежит не на щетках стеклоочистителя, а на самом водителе. Пыль, грязь, выхлопные газы и никотин творят настоящие «античудеса», которые становятся особенно видны осенью. Чистить внутреннюю сторону «триплекса» нужно самым простым средством для мытья окон — желательно спиртовым — и газетой. Да, именно так, как делали бабушки и мамы. Такой, казалось бы, устаревший подход даст наиболее качественный и долговечный результат.