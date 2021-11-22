Зачем ушлые водители заряжают аккумулятор под высоким напряжением

Сегодня для заряда стартерных АКБ применяют либо автоматические зарядные устройства (ЗУ), либо приборы с ручной установкой тока и напряжения. Как раз в отношении последних часто встает вопрос о том, какое максимальное напряжение надо выставлять при заряде батарей.
Так, одни автовладельцы утверждают, что напряжение заряда не должно превышать величину 14,2 В. Другие говорят, что его значение может достигать 14,8—15 В. Ну, а самые «продвинутые» водители считают, что и этого мало, и заряжать АКБ надо под «напругой» не менее 16 Вольт. Дескать, если на приборе есть режим «16 В», его и надо использовать.
С добавками кальция
Как видим, мнения юзеров по «зарядной» проблематике разнятся. Однако у производителей АКБ на этот счет давно выработаны четкие рекомендации. Взять, к примеру, компанию TAB (Словения), одного из ведущих производителей автомобильных батарей. Эта фирма ежегодно поставляет в нашу страну сотни тысяч АКБ, среди которых особенно популярны батареи одноименного бренда TAB, а также аккумуляторы марки Topla.
Основная масса поставляемых к нам словенских батарей — это кальциевые (Ca/Ca) источники тока. Они имеют ряд преимуществ, в числе которых — низкий уровень саморазряда, малые потери воды, стойкость к коррозии, большие пусковые токи, способность выдерживать большое количество циклов заряда/разряда. Благодаря этим качествам значительная доля словенских кальциевых АКБ, включая батареи TAB и Topla, выпускается в необслуживаемом варианте (с символами SMF).
Соблюдайте правила
Особенность SMF-аккумуляторов — в наличии герметичной крышки с системой возврата конденсата. Поэтому при эксплуатации и, в частности, при заряде, они не требуют проверки плотности электролита или добавления воды.
А вот в любой обслуживаемой батарее перед каждым зарядом необходимо вывинчивать пробки из ее банок (фото выше) для контроля плотности и объема электролита. Это одно из условий безопасности «зарядного» обслуживания таких АКБ.
К слову, безопасность при заряде АКБ должна всегда быть в центе внимания. Поскольку эта процедура сопровождается выделением газов, ее следует проводить в проветриваемом помещении и при плюсовой (примерно 20—25 градусов) температуре. Только в этом случае будут обеспечиваться оптимальные условия для качественного заряда батареи и эффективного восполнения ее емкости.
Какую зарядку выбрать?
Вернемся к вопросу о том, какими приборами следует заряжать автомобильные аккумуляторы. Очевидно, что в плане применимости предпочтительнее будут автоматические ЗУ (фото выше). Несомненное удобство таких приборов в том, что они сами выбирают оптимальный режим заряда и автоматически меняют напряжение и ток в зависимости от того, насколько полно заряжена батарея. Кстати, максимальное напряжение, которое выдают такие аппараты, не превышает допустимых 14,8—15 В, что также обусловлено требованиями безопасности.
При применении «зарядок» с предустановкой тока и напряжения, их значения надо выставлять вручную. Причем именно те, что рекомендованы производителем АКБ. Так, для батарей Topla и TAB напряжение не должно превышать 14,8 В, а зарядный ток — одной десятой емкости батареи. Аккумулятор считается полностью заряженным, если напряжение на его клеммах составляет не менее 12,8 В (фото выше). Контролировать напряжение нужно не менее чем через 8—12 часов после отключения АКБ от зарядного устройства.
Опасное газовыделение
Теперь что касается 16-вольтового напряжения, о котором упоминалось выше. Такой режим иногда применяется опытными специалистами, но лишь как дополнение к основному заряду для некоторых типов АКБ. Подобный «дозаряд» не стоит делать самому, особенно для необслуживаемых батарей). Ведь в любой батарее под напряжением свыше 16 В идет куда более интенсивное газовыделение. А проконтролировать этот процесс в герметичных SMF-аккумуляторах попросту невозможно.