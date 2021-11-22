Зачем ушлые водители заряжают аккумулятор под высоким напряжением

Сегодня для заряда стартерных АКБ применяют либо автоматические зарядные устройства (ЗУ), либо приборы с ручной установкой тока и напряжения. Как раз в отношении последних часто встает вопрос о том, какое максимальное напряжение надо выставлять при заряде батарей.

Так, одни автовладельцы утверждают, что напряжение заряда не должно превышать величину 14,2 В. Другие говорят, что его значение может достигать 14,8—15 В. Ну, а самые «продвинутые» водители считают, что и этого мало, и заряжать АКБ надо под «напругой» не менее 16 Вольт. Дескать, если на приборе есть режим «16 В», его и надо использовать.

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Как видим, мнения юзеров по «зарядной» проблематике разнятся. Однако у производителей АКБ на этот счет давно выработаны четкие рекомендации. Взять, к примеру, компанию TAB (Словения), одного из ведущих производителей автомобильных батарей. Эта фирма ежегодно поставляет в нашу страну сотни тысяч АКБ, среди которых особенно популярны батареи одноименного бренда TAB, а также аккумуляторы марки Topla.