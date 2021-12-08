Почему после замены лобового стекла перестает работать датчик дождя

Осень и начало зимы, так уж сложилось, регулярно становятся триггером для замены лобового стекла. «Триплексы» текут, мешая водителям и разрушая внутреннюю проводку. Решение одно — надо ехать за новым. Однако сложный внутренний мир современного автомобиля требует от мастера определенных навыков, а от автовладельца — щедрости и мудрости. Иначе могут возникнуть проблемы.
Лобовое стекло уже давным-давно перестало быть просто куском прозрачного материала, тем самым «ветровиком», которым было раньше. Сегодня на «лобаче» располагается великое множество разных датчиков и специальных систем, которые необходимы машине для оказания водителю помощи и поддержки. Самый распространенный пример — датчик дождя, который включает дворники в тот самый момент, когда на стекло падают первые капли дождя или снежинки.
Это относительно понятный узел, которым оснащаются сегодня даже бюджетные автомобили, однако и с ним все не так просто. Даже замена стекла на аналогичное может вызвать вопросы в его работе. Что уж говорить про дешевые китайские аналоги, которые с должностью стекла-то справляются не всегда удачно — «козлят», быстро затираются, трескаются от каждой песчинки — а уж с «навесным» и вовсе не ладят. Одним словом, решившись на замену лобового, нужно сначала разобраться в вопросе.
Впрочем, тут никаких преград и препон нет: простое прочтение отзывов и комментариев позволит подобрать нужное и полностью «рабочее» стекло. Дело за малым — удалить старое, предварительно аккуратно отделив все оборудование, а потом ловко инсталлировать новое.
Портал «АвтоВзгляд» неоднократно писал о тонкостях работы стекольных дел мастеров, но общие правила повторить никогда не поздно: срезав старый «лобач» струной, мастер должен аккуратно снять остатки старого клея специальным инструментом, не повредив при этом лакокрасочный слой рамки, после нанести специальный клей на всю, без пробелов и прогалов, плоскость крепления, а уже потом установить новое стекло. В этой методике нет, и не может быть изменений, а любое отклонение грозит проблемами после.
Далее идет установка датчиков. Их нужно не только вернуть на место, но и проверить работоспособность. И вот с этим зачастую возникают проблемы: тот же датчик дождя отказывается срабатывать во время классического теста со стаканом воды. Стекло не подходит? У мастера кривые руки? Нужно прописать замену стекла в бортовом компьютере? Оказывается, для активации датчика на «новом месте» зачастую нужно проехать несколько километров или однажды разогнаться до 40 км/ч — тогда система активируется и заработает.
Такие тонкости могут знать только профессиональные и высококлассные мастера, которые в своей практике сталкивались с разными моделями автомобилей. Все остальные либо разведут руками, списав все неполадки на самого владельца и его автомобиль, либо будут до бесконечности менять стекла. К слову, сделать это дважды в один день не получится — для качественной деинсталляции стекольный клей должен засохнуть. Тоже, к слову, тонкость. И таких немало, так что работу лучше доверить профессионалу. Нервы дороже, а скупой всегда платит дважды.