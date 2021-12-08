Почему после замены лобового стекла перестает работать датчик дождя

Осень и начало зимы, так уж сложилось, регулярно становятся триггером для замены лобового стекла. «Триплексы» текут, мешая водителям и разрушая внутреннюю проводку. Решение одно — надо ехать за новым. Однако сложный внутренний мир современного автомобиля требует от мастера определенных навыков, а от автовладельца — щедрости и мудрости. Иначе могут возникнуть проблемы.

Лобовое стекло уже давным-давно перестало быть просто куском прозрачного материала, тем самым «ветровиком», которым было раньше. Сегодня на «лобаче» располагается великое множество разных датчиков и специальных систем, которые необходимы машине для оказания водителю помощи и поддержки. Самый распространенный пример — датчик дождя, который включает дворники в тот самый момент, когда на стекло падают первые капли дождя или снежинки.

Это относительно понятный узел, которым оснащаются сегодня даже бюджетные автомобили, однако и с ним все не так просто. Даже замена стекла на аналогичное может вызвать вопросы в его работе. Что уж говорить про дешевые китайские аналоги, которые с должностью стекла-то справляются не всегда удачно — «козлят», быстро затираются, трескаются от каждой песчинки — а уж с «навесным» и вовсе не ладят. Одним словом, решившись на замену лобового, нужно сначала разобраться в вопросе.