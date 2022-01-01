Почему после попадания в яму автомобиль может неожиданно заглохнуть

Когда после сильной тряски мотор глохнет, водитель начинает проверять состояние ремня ГРМ, а убедившись, что он в порядке, различные контакты и соединения. Если все это не дает результата, коллизия заканчивается вызовом эвакуатора, услуги которого надо оплатить. При этом водитель даже не догадывается, что устранить появившуюся проблему можно самостоятельно, причем буквально за пару минут.
Обычно, после появления таких проблем, стартер работает штатно, но двигатель не заводится, из чего можем сделать вывод, что случилась какая-то беда с топливоподачей. Подождите снимать задний диван и доставать топливный насос из бака. Лучше загляните в инструкцию по эксплуатации автомобиля.
Если в списке контрольных ламп есть символ «FPS on» или значок в виде перечеркнутой бензоколонки, то вы почти нашли решение проблемы.
Такие значки говорят о том, что ваш автомобиль оснащен так называемым гравитационным датчиком удара. Он нужен для того, чтобы при аварии автоматически отключать топливную систему. Благодаря этому многократно снижается риск возникновения пожара после ДТП. Такое решение довольно распространено и встречается у многих автопроизводителей. Например, датчики есть у Peugeot Boxer, Honda Accord, Insight и CR-V, FIAT Linea, Ford Focus, Mondeo и Taurus, а также многих других моделях.
Суть в том, что не все автокомпании точно рассчитывают чувствительность датчика, да и со временем он может давать сбои, если его контакты окислились. Поэтому при попадании в глубокую яму появляется риск ложного срабатывания. Вот мотор и глохнет.
Чтобы восстановить топливоподачу нужно просто нажать кнопку, которая находится в скрытом месте. Клавишу можно найти под капотом или под сидением водителя, в багажнике, под приборной панелью или в районе ног переднего пассажира. Все зависит от конкретной марки автомобиля, так что читайте инструкцию. После этого, мотор заработает снова и не надо вызывать эвакуатор.