Почему после попадания в яму автомобиль может неожиданно заглохнуть

Когда после сильной тряски мотор глохнет, водитель начинает проверять состояние ремня ГРМ, а убедившись, что он в порядке, различные контакты и соединения. Если все это не дает результата, коллизия заканчивается вызовом эвакуатора, услуги которого надо оплатить. При этом водитель даже не догадывается, что устранить появившуюся проблему можно самостоятельно, причем буквально за пару минут.

Обычно, после появления таких проблем, стартер работает штатно, но двигатель не заводится, из чего можем сделать вывод, что случилась какая-то беда с топливоподачей. Подождите снимать задний диван и доставать топливный насос из бака. Лучше загляните в инструкцию по эксплуатации автомобиля.

Если в списке контрольных ламп есть символ «FPS on» или значок в виде перечеркнутой бензоколонки, то вы почти нашли решение проблемы.