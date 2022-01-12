Что делать, если примерз лючок бензобака, а топливо заканчивается

Дернул ручку или надавил на лючок, а результат один — «дверь бензобака» осталось в закрытом положении. Старательно пропуская мимо ушей негодование стоящих в очереди водителей, начинаем истерично ковырять сначала пластиковой карточкой, потом скребком, а после и ключом заледеневшую крышку. Надежда угасает быстро, а в голове роятся мысли о ближайшем теплом и, желательно, бесплатном паркинге. И чтобы рядом обязательно была заправка. Знакомо? Жители северной страны, где полгода идет снег, а температура пляшет в одном лишь ей понятном танце, сталкивались с подобной дилеммой не единожды. И каждый раз — как в первый класс.
Самое простое решение — конечно же, доехать до любого отапливаемого подземного паркинга, коих немало благодаря расплодившимся до безобразия торговых центров. Пара часов, и лючок бензобака откроется без посторонней помощи — останется только протереть «дверцу» насухо и спокойно ехать на заправку. Второй вариант — мойка. Многие современные АЗС оснащены автоматизированным комплексом, который за 10 минут не только справится с вышеуказанной проблемой, но и наведет внешний марафет.
Экономвариант — кружка кипятка. За «шапку сухарей» стакан горячей воды организуют на любой заправочной станции, останется только шустро донести его до места применения, быстро растопить лед и столь же споро открыть лючок бензобака. В центральной России редко можно встретить температуры, когда вода распадается на снежинки, так что одной чайной кружки обычно хватает.
Но есть и более технологичный метод, о котором проще задуматься заранее, чем слушать крики и гул стоящих за вами водителей. В любом автомагазине, а зачастую и на самой АЗС, продается размораживатель замков — химический состав, позволяющий быстро растопить лед, при этом не повредив ни краску, ни лак, ни резиновые уплотнители. Средство это уже набрало соизмеримую с WD-40 популярность в России, поэтому широко распространено и продается повсеместно. Принцип работы прост и доступен: обрабатываем нужный участок, ждем пару-тройку минут, открываем лючок бензобака элегантным движением руки. Никаких проблем, зато возможны аплодисменты.
Зима в России — чуть больше, чем просто время года. Перепады температур, снегопады и прочие природные явления требуют от водителя и автовладельца определенных навыков, знаний и простого опыта, позволяющего за считанные минуты и рубли решить задачу. Если тратить нервы на каждый «сложный случай» и «непредвиденный поворот сюжета», то до первого светофора доедешь седым. Подходя же к вопросом с долей юмора и спокойствием, можно добраться до любой точки на карте и любой вершины. Какой бы высокой она не была.