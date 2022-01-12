Что делать, если примерз лючок бензобака, а топливо заканчивается

Экономвариант — кружка кипятка. За «шапку сухарей» стакан горячей воды организуют на любой заправочной станции, останется только шустро донести его до места применения, быстро растопить лед и столь же споро открыть лючок бензобака. В центральной России редко можно встретить температуры, когда вода распадается на снежинки, так что одной чайной кружки обычно хватает.

Но есть и более технологичный метод, о котором проще задуматься заранее, чем слушать крики и гул стоящих за вами водителей. В любом автомагазине, а зачастую и на самой АЗС, продается размораживатель замков — химический состав, позволяющий быстро растопить лед, при этом не повредив ни краску, ни лак, ни резиновые уплотнители. Средство это уже набрало соизмеримую с WD-40 популярность в России, поэтому широко распространено и продается повсеместно. Принцип работы прост и доступен: обрабатываем нужный участок, ждем пару-тройку минут, открываем лючок бензобака элегантным движением руки. Никаких проблем, зато возможны аплодисменты.

Зима в России — чуть больше, чем просто время года. Перепады температур, снегопады и прочие природные явления требуют от водителя и автовладельца определенных навыков, знаний и простого опыта, позволяющего за считанные минуты и рубли решить задачу. Если тратить нервы на каждый «сложный случай» и «непредвиденный поворот сюжета», то до первого светофора доедешь седым. Подходя же к вопросом с долей юмора и спокойствием, можно добраться до любой точки на карте и любой вершины. Какой бы высокой она не была.