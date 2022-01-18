Невероятно глупые ошибки, которые совершают водители во время оттепели перед заморозками

Ремонт, и конечно же, обслуживание автомобиля — обязанность каждого автовладельца. Но многие забывают о своих обязанностях. А если и изредка вспоминают о них, то при выполнении работ совершают непростительные ошибки, которые дают о себе знать при наступлении заморозков. Особенно после минувшей оттепели.
Экономия — враг автомобиля. И тем не менее, некоторые водители предпочитают это делать, например, разбавляя антифриз или «незамерзайку» для омывателя лобового стекла обычной водой. По шкале Международного права — это сродни преступлению против человечества. И отвечать при подобных экспериментах придется по всей строгости. Помимо того, что от обычной воды закоксовывается и коррозирует охлаждающая система двигателя, обычная вода сильно ухудшает его охлаждение. А с наступлением морозов — по всем системам, где была залита обычная вода, будет лед.
Даже если долив недостающего объема антифриза или «омывайки» водой было мерой вынужденной, в срочном порядке необходимо полностью опорожнить системы, промыть и залить антифриз и омывающую жидкость должно качества и марки, рекомендуемой автопроизводителем. В противном случае, придется раскошелиться на новый двигатель.
Привычка проверять герметичность патрубков энергичным подергиванием и качанием — довольно сомнительна. На морозе в процессе такой проверки патрубок может и не оторваться, а вот трещина на нем появится или расширится легко. А дальше протечка или разрыв в самый неподходящий момент.
Замена старых хомутов на новые — так же является проблемой. В месте крепления резина сильно продавливается, и даже новый хомут не может обеспечить плотное прилегание патрубка. В результате протечки не избежать.
Во избежание проблем, специалисты рекомендуют только лишь осматривать гидроконтуры автомобиля на предмет заломов, растрескиваний и протечек. И в случае обнаружения проблем менять элементы систем. Причем если меняются хомуты, то менять их нужно вместе с патрубками. Затем, через несколько дней после ремонта необходимо провести проверку системы на герметичность.
Среди зимних советов можно встретить рекомендации по заливки масла меньшей вязкости. Объясняется это тем, что двигателю будет проще завестись в морозы — прокачка масла на холодную будет проходить легче. Вот только слушая советчиков, никто не желает заглядывать в инструкцию к своему автомобилю. А там, как правило, диапазон вязкости масла довольно скуп. И если ваш двигатель не рассчитан на излишне текучую смазку, то ускоряется износ его деталей. Да и мощность заметно падает.
Лучшим решением на зиму будет лить масло той вязкости и марки, которую рекомендует автопроизводитель. Ведь если в период действующей гарантии что-либо случится с двигателем, первое на что обратят внимание эксперты будет масло. И если оно будет отличаться от рекомендованного, то в гарантийном ремонте откажут.
Защитить кузов автомобиля на зиму, заполировав его — святое. Вот только если после процедуры полировки не нанести на него дополнительный слой защиты, то в процессе зимней эксплуатации на нем начнут появляется ржавые «жучки». Все дело в том, что глубокая полировка без последующей защиты может оголить дефекты, скрытые ранее от глаз. А потому приветствуется нанесение на кузов защитного воска или «жидкого стекла».
Менять дворники также нужно чаще, чем это делают многие водители. Поврежденная при летней и осенней эксплуатации резиновая часть щетки, зимой не будет работать от слова совсем. А это прямая угроза безопасности водителя и пассажиров. «Дворники» нужно менять непосредственно перед зимним сезоном, без сожаления расставаясь с отработавшими свой срок стеклоочистителями. И не стоит поднимать поводки в преддверии снегопада. Так вы ничем не поможете чистящим резинкам, а только растяните прижимные пружины. Лучше, как следует прогрейте автомобиль, чтобы стекло и щетки отмерзли. И используйте качественную стеклоомывающую жидкость.
Уходя, гасите свет! Если не выключить фары или оставить свет в салоне, в морозы аккумулятор вашего автомобиля может и не выдержать этой нагрузки. И сутра, вместо комфортной поездки на собственном транспорте, вам придется добираться до работы на перекладных или бегать битый час вокруг машины с буксировочным тросом и проводами для «прикуривания».
Любите свой автомобиль и не испытывайте судьбу, вливая и устанавливая в него жидкости и комплектующие сомнительного качества. В морозы это может ох как аукнуться.