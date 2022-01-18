Невероятно глупые ошибки, которые совершают водители во время оттепели перед заморозками

Ремонт, и конечно же, обслуживание автомобиля — обязанность каждого автовладельца. Но многие забывают о своих обязанностях. А если и изредка вспоминают о них, то при выполнении работ совершают непростительные ошибки, которые дают о себе знать при наступлении заморозков. Особенно после минувшей оттепели.

Экономия — враг автомобиля. И тем не менее, некоторые водители предпочитают это делать, например, разбавляя антифриз или «незамерзайку» для омывателя лобового стекла обычной водой. По шкале Международного права — это сродни преступлению против человечества. И отвечать при подобных экспериментах придется по всей строгости. Помимо того, что от обычной воды закоксовывается и коррозирует охлаждающая система двигателя, обычная вода сильно ухудшает его охлаждение. А с наступлением морозов — по всем системам, где была залита обычная вода, будет лед.

Даже если долив недостающего объема антифриза или «омывайки» водой было мерой вынужденной, в срочном порядке необходимо полностью опорожнить системы, промыть и залить антифриз и омывающую жидкость должно качества и марки, рекомендуемой автопроизводителем. В противном случае, придется раскошелиться на новый двигатель.

Привычка проверять герметичность патрубков энергичным подергиванием и качанием — довольно сомнительна. На морозе в процессе такой проверки патрубок может и не оторваться, а вот трещина на нем появится или расширится легко. А дальше протечка или разрыв в самый неподходящий момент.

Замена старых хомутов на новые — так же является проблемой. В месте крепления резина сильно продавливается, и даже новый хомут не может обеспечить плотное прилегание патрубка. В результате протечки не избежать.