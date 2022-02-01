Заклинило термостат: как самостоятельно и быстро устранить проблему

Помимо быстрого прогрева, исправный термостат в автомобиле экономит топливо и снижает износ двигателя. Все дело в том, что, когда антифриз холодный, термостат перекрывает ему доступ в радиатор или по-другому в большой циркуляционный контур, и заставляет жидкость бежать по малому — то есть непосредственно вокруг двигателя.

Таким образом, охлаждающая жидкость нагревается быстрее, а следовательно, и двигатель тратит меньше энергии на собственный прогрев и выход в диапазон рабочей температуры. Когда же температура двигателя достаточна для корректной и безопасной работы, термостат открывает доступ в большой контур, в который входит радиатор охлаждения. Таким образом, поддерживается рабочая температура силового агрегата.

Как устройство термостат довольно прост по своей функциональности. Для работы ему не нужно электропитание, потому как все основано на физике. Основной рабочий узел термостата — это цилиндр с шариком из искусственного воска внутри. Когда воск плавиться, а это происходит при 82 градусах по Цельсию, он, естественно, расширяется, и толкает из цилиндра штырек, открывающий клапан. Соответственно, когда клапан открыт, антифриз бежит по большому контуру через радиатор.

Если машина постояла и успела остыть, воск, сжимаясь, затвердевает, втягивая за собой штырек. И если в этот момент запустить двигатель, то охлаждающая жидкость будет течь снова по малому контуру до нужно температуры. И, конечно же, термостат не вечен, и имеет свойство выходить из строя — его попросту клинит в одном из положений. Что тогда происходит?