Заклинило термостат: как самостоятельно и быстро устранить проблему

Помимо быстрого прогрева, исправный термостат в автомобиле экономит топливо и снижает износ двигателя. Все дело в том, что, когда антифриз холодный, термостат перекрывает ему доступ в радиатор или по-другому в большой циркуляционный контур, и заставляет жидкость бежать по малому — то есть непосредственно вокруг двигателя.
Таким образом, охлаждающая жидкость нагревается быстрее, а следовательно, и двигатель тратит меньше энергии на собственный прогрев и выход в диапазон рабочей температуры. Когда же температура двигателя достаточна для корректной и безопасной работы, термостат открывает доступ в большой контур, в который входит радиатор охлаждения. Таким образом, поддерживается рабочая температура силового агрегата.
Как устройство термостат довольно прост по своей функциональности. Для работы ему не нужно электропитание, потому как все основано на физике. Основной рабочий узел термостата — это цилиндр с шариком из искусственного воска внутри. Когда воск плавиться, а это происходит при 82 градусах по Цельсию, он, естественно, расширяется, и толкает из цилиндра штырек, открывающий клапан. Соответственно, когда клапан открыт, антифриз бежит по большому контуру через радиатор.
Если машина постояла и успела остыть, воск, сжимаясь, затвердевает, втягивая за собой штырек. И если в этот момент запустить двигатель, то охлаждающая жидкость будет течь снова по малому контуру до нужно температуры. И, конечно же, термостат не вечен, и имеет свойство выходить из строя — его попросту клинит в одном из положений. Что тогда происходит?
Если клапан термостата заклинило в закрытом положении, то двигатель непременно начнет греться. Причем режим движения не будет важен. Летом это происходит довольно быстро. И даже в небольшую минусовую температуру можно закипеть — антифриз попросту не будет охлаждаться сам, и охлаждать мотор, нагреется до критической температуры, и будет искать точки выхода, попутно меняя свои свойства в худшую сторону. В общем, если игнорировать эту проблему в данном контексте, то у вас будут все шансы попасть на ремонт двигателя.
Если термостат заклинило, но не до конца, то двигатель может греться, но не закипятит жидкость. Все же часть ее будет уходить в большой контур, принося с собой живительную прохладу. Но этого все равно недостаточно, и следует разобраться с проблемой.
А вот если клапан термостата полностью открыт или полуоткрыт, то здесь начинаются проблемы иного характера. В морозы процесс прогрева двигателя существенно увеличивается. Но даже в этом случае из печки будет идти еле теплый воздух, и вы начнете подмерзать. Температура двигателя с открытым термостатом не будет расти и даже летом. Мотор будет работать в нижнем диапазоне рабочей температуры, а то и ниже, что также не есть хорошо.
Самый простой способ определить работоспособность термостата и то, в каком положении его заклинило — на ощупь. Только трогать надо не сам термостат, а патрубки, ведущие к радиатору — верхний и нижний. Только сперва нужно запустить хорошо остывший двигатель на прогрев. А далее идем к капоту.
Трогать шланги нужно аккуратно, в определенный момент они могут быть сильно горячими. Первым делом трогаем нижний патрубок радиатора. Если он начинает греться почти сразу, дело можно закрывать — термостат зафиксировался в открытом состоянии. То есть охлаждающая жидкость бежит по большому контуру, и ждать прогрева мотора вы будете долго. Помните, как правильно работает термостат? Верно, поэтому нижний патрубок должен нагреваться только тогда, когда двигатель прогрет до рабочей температуры. Ездить в такой ситуации можно, но если дело происходит зимой, то некомфортно.
Если термостат закрылся, и не хочет открываться, то на горячем двигателе патрубки будут холодными. До перегрева двигателя у вас есть немного времени подумать, готовы ли вы пожертвовать мотором и серьезным ремонтом с такими же серьезными финансовыми вложениями, и ехать или же лучше сейчас потратить минимальное количество денег и немного времени на замену термостата, и жить спокойно ближайшие несколько лет. Уверены, что большинство выберет второе.