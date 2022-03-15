Почему весной на холостых оборотах двигателя резко возрастает расход топлива

Поворачивая весенним утром ключ в замке зажигания и пробуждая мотор от ночного сна, мы видим не только высокие обороты, но и чудовищные цифры расхода на бортовом компьютере. Практически каждый автомобиль сегодня оснащен этой опцией — некоторые с завода, а другие — руками самих автовладельцев. По идее, он должен помочь рассчитать расходы, вести статистику и подсказывать о неисправностях. Ведь резкий рост «аппетита» — это симптом неисправности, с которым надо бороться. Чем раньше начать, тем дешевле обойдется. И дело тут вовсе не в цене на горючее и его количестве на один километр пути, а в процессах внутри ДВС — самого дорого узла любого автомобиля.

Итак, факт выявлен: на холостых оборотах двигатель начал поглощать больше топлива. Бортовой компьютер, помноженный на собственные ощущения и периодичность посещения заправочной станции, это подтверждает. С чего начать процесс восстановления? С температуры!

Если за бортом «зима-холода-одинокие дома», то рост аппетита — это нормальные явление. Чтобы двигатель внутреннего сгорания работал на минимальном потреблении, нужно подавать в него теплый воздух, а при снижении его температуры растет расход топлива. Ведь чем холоднее воздух, тем выше его плотность. Так достигается повышенный расход на 20—30%. Осознав этот пункт, двигаемся дальше.