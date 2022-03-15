Почему весной на холостых оборотах двигателя резко возрастает расход топлива

Поворачивая весенним утром ключ в замке зажигания и пробуждая мотор от ночного сна, мы видим не только высокие обороты, но и чудовищные цифры расхода на бортовом компьютере. Практически каждый автомобиль сегодня оснащен этой опцией — некоторые с завода, а другие — руками самих автовладельцев. По идее, он должен помочь рассчитать расходы, вести статистику и подсказывать о неисправностях. Ведь резкий рост «аппетита» — это симптом неисправности, с которым надо бороться. Чем раньше начать, тем дешевле обойдется. И дело тут вовсе не в цене на горючее и его количестве на один километр пути, а в процессах внутри ДВС — самого дорого узла любого автомобиля.
Итак, факт выявлен: на холостых оборотах двигатель начал поглощать больше топлива. Бортовой компьютер, помноженный на собственные ощущения и периодичность посещения заправочной станции, это подтверждает. С чего начать процесс восстановления? С температуры!
Если за бортом «зима-холода-одинокие дома», то рост аппетита — это нормальные явление. Чтобы двигатель внутреннего сгорания работал на минимальном потреблении, нужно подавать в него теплый воздух, а при снижении его температуры растет расход топлива. Ведь чем холоднее воздух, тем выше его плотность. Так достигается повышенный расход на 20—30%. Осознав этот пункт, двигаемся дальше.
Следующий из распространенных вариантов — грязный и забитый воздушный фильтр. Таким он становится примерно у всех городских автомобилей к концу отопительного сезона. «Прокладка» начинается пропускать меньше воздуха, компьютер переливает горючее, обогощая смесь. Проверить несложно — черный сухой налет на свечах не врет.
Едем дальше и начинаем проверять систему охлаждения: она, как ни странно, может способствовать не только перегреву, но и недогреву. Первый вариант — самый популярный. Некорректная работа элементов системы — забитый радиатор, нехватка антифриза, дыры и воздух в системе, неисправность термостата — автоматически приводит к тому, что мотор постоянно молотит в режиме прогрева, который, как известно, самый расточительный.
Если машина едет, то перегрев компенсируется поступлением воздуха, а вот если стоит в пробке — то здравствуйте — пожалуйста. Впрочем, недогрев — не лучше. Мотор постоянно «думает», что он не прогрелся, работает на повышенных оборотах, потребляет больше топлива. Проблема, естественно, в датчике температуры, который иногда нужно все же менять или хотя бы чистить.
Неисправность дросселя или кислородного датчика — проблема редкая или «модельная», то есть касается зачастую конкретный типов и марок, о чем обязательно напишут на форуме. Ей характерны очень высокие обороты на холостом ходу и перепады в движении. Отсюда и расход.
Например, Mitsubishi Lancer, который «АвтоВзгляд» изучает в рамках годового проекта с подержанным автомобилем, такой хворью страдает, с чем нам придется отчаянно сражаться уже в ближайшие недели. Но и тут топики подсказывают готовое решение.
Самая же распространенная и регулярная причина повышенного расхода топлива — это само топливо. Вернее, его качество и количество. Недолив, опусы про «ослиную» и прочие фокусы — увы, не редкость даже в центральном регионе, а уж в областях и на частных АЗС — регулярная реальность. Если проблема здесь, то расход на «холостых» вырастет пропорционально расходу на «рабочих», а смена заправочной станции может стать решением проблемы.