Простой и бюджетный способ быстро испортить фары своего авто при ремонте

Интернет пестрит советами, как привести в форму помутневшие и переставшие быть прозрачными фары. Методы, которые многие применяли раньше — поменять на новые вместе с машиной — сейчас не актуальны, так что придется ремонтировать то, что есть.

Богачи отдадутся на откуп специализированным сервисам, а все остальные сделают самостоятельно. Тем более, есть сотни инструкций и рекомендаций, нужные элементы продаются повсеместно, а работа займет пара часов. Не боги горшки обжигают!

Портал «АвтоВзгляд» неоднократно и подробно описывал подобную операцию, повторяться не будем. Однако перед тем, как начать процедуру, стоит узнать одну интересную подробность, о которой часто забывают. Фокус в том, что нанесение нового лака может привести к весьма неприятным последствиям: фары покроются мелкой паутиной трещин.