Простой и бюджетный способ быстро испортить фары своего авто при ремонте

Интернет пестрит советами, как привести в форму помутневшие и переставшие быть прозрачными фары. Методы, которые многие применяли раньше — поменять на новые вместе с машиной — сейчас не актуальны, так что придется ремонтировать то, что есть.
Богачи отдадутся на откуп специализированным сервисам, а все остальные сделают самостоятельно. Тем более, есть сотни инструкций и рекомендаций, нужные элементы продаются повсеместно, а работа займет пара часов. Не боги горшки обжигают!
Портал «АвтоВзгляд» неоднократно и подробно описывал подобную операцию, повторяться не будем. Однако перед тем, как начать процедуру, стоит узнать одну интересную подробность, о которой часто забывают. Фокус в том, что нанесение нового лака может привести к весьма неприятным последствиям: фары покроются мелкой паутиной трещин.
Начинающий «самоделкин» традиционно примет всю вину на себя: и руки не оттуда, и в интернетах врут. Однако лишь одно из вышеуказанных утверждений верно: ловкость и опыт здесь ни при чем — проблема в лаке, о котором рассказывает далеко не всякий автор в Сети. Чтобы крайне неприятного последствия — растрескивания фар — избежать, нужно всего-то выбрать правильный состав, который позволит восстановить внешний вид и функции оптики, при этом не разрушив ее.
Для стеклянных фар — когда-то были и такие — действительно подойдет любой лак. А вот для пластиковых, коих сейчас большинство, только двусоставный аэрозольный. Лишь он позволит провести операцию и без проблем, и без последствий.
Проще говоря: никаких баллончиков и готовых составов. Восстановить покрытие можно только с помощью краскопульта, предварительно смешав оба компонента лака в нужной пропорции. Иначе велика вероятность растрескивания оптики, что в итоге приведет к вынужденной замене.
Кстати, есть лаки глянцевые, есть — матовые. Эффектная «шершавая» поверхность на фарах неуместна, нужна максимальная светопропускаемость, поэтому для проведения операции по восстановлению оптики нужен исключительно глянцевый лак.
Он и смотреться будет намного выигрышнее, и с задачей своей справится лучше. Но и это еще не все: неверно выбранный лак под воздействием естественного тепла от ламп может начать стекать, создавая некрасивые подтеки. Причем, случиться это может не сразу, а через некоторое время. Увы и ах, решают не только руки, но и материалы.
В ремонте оптики, если речь идет о восстановлении светопропускающего колпака, сложности действительно никакой нет: оклеили окружение скотчем, взяли шкурку да пульверизатор с вводом, убрали лишнее, а потом нанесли новое. Каждому по силам, но сделать это нужно аккуратно и бережно, ибо покупка новой блок-фары сегодня выглядит воистину непозволительной роскошью.