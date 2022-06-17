Как всего за 900 рублей привести в порядок литые диски

Еще мистер Форд говорил, что именно колесные диски «делают» до 80% эффекта от внешности любого авто. Пока консервативные европейцы покупали машины в богатой комплектации, но на «штамповках», россияне отказывались от важнейших опций ради «литья». Любим, ценим, практикуем! Какие только «дицки» не встречаются на наших дорогах: от легендарных BBS и Borbet, фантастических RAYS и WORK, кованых ВСМПО и Slik до скучного оригинального «литья» и откровенной китайской подделки. Точнее, поделки. Разные, но с одной общей болезнью по имени «русская дорога».

Со временем, причем порой достаточно быстро, колеса начинают ветшать, превращаясь из украшения машины в ее слабое место: сколы, царапины и «бордюрка», помноженная на соли, быстро убивают красоту. Поэтому на рынке бурным цветом расцвели конторы, возвращающие «литью» молодость или, по запросу, обновляющие дизайн.

Стоит это недешево: за очистку и последующую окраску 16-дюймовых штатных дисков достаточно простой конструкции с минимальными повреждениями и без деформаций просили от 10 000 до 16 000 рублей. Немало, с учетом стоимости такие колес. А есть ли способ восстановить их дешевле? Конечно, есть.