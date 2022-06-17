Как всего за 900 рублей привести в порядок литые диски

Еще мистер Форд говорил, что именно колесные диски «делают» до 80% эффекта от внешности любого авто. Пока консервативные европейцы покупали машины в богатой комплектации, но на «штамповках», россияне отказывались от важнейших опций ради «литья». Любим, ценим, практикуем! Какие только «дицки» не встречаются на наших дорогах: от легендарных BBS и Borbet, фантастических RAYS и WORK, кованых ВСМПО и Slik до скучного оригинального «литья» и откровенной китайской подделки. Точнее, поделки. Разные, но с одной общей болезнью по имени «русская дорога».
Со временем, причем порой достаточно быстро, колеса начинают ветшать, превращаясь из украшения машины в ее слабое место: сколы, царапины и «бордюрка», помноженная на соли, быстро убивают красоту. Поэтому на рынке бурным цветом расцвели конторы, возвращающие «литью» молодость или, по запросу, обновляющие дизайн.
Стоит это недешево: за очистку и последующую окраску 16-дюймовых штатных дисков достаточно простой конструкции с минимальными повреждениями и без деформаций просили от 10 000 до 16 000 рублей. Немало, с учетом стоимости такие колес. А есть ли способ восстановить их дешевле? Конечно, есть.
Только вот придется потратить время да испачкать руки. А еще зайти в автомагазин: 350 рублей за баллончик специализированной краски, 190 — за грунт, 170 — за обезжириватель, 40 — за ершик и 180 — за разные шкурки. Итого — 930 рублей. А дальше — дело техники.
Сначала надо колеса отмыть. Наша цель — сэкономить, поэтому никаких спецсоставов и оборудования, только моющее средство — слить из домашней бутылки — и шланг с водой. За 17 лет, прошедших с момента прибытия этих дисков в Россию, грязи на них налипло немало, так что предстоит применить лайфхак из интернета: берем ершик для унитаза, подрезаем ручку, вставляем в шуруповерт и обдираем грязь импровизированной электрощеткой.
Механизация процесса уместна всегда — это тоже доказал Форд — так что приведение в потребный вид всех четырех колес занимает около получаса. Далее — сушка и оклейка. Можно было бы взять на вооружение фокус с картами, который полюбился всем без исключения блогерам, но мы поступим по-простому: бумажный скотч и газеты.
Итак, колеса готовы к первому этапу перерождения: снятие старой краски в местах ее вздутия и «обшаркивание» лака, которое необходимо для фиксации грунта. Этот процесс тоже неплохо было бы механизировать, но тут случилось фиаско: ни «шлифок», ни Dremmel — он же бормашина — добротного результат не дали.
Неудобно, сложно подлезть, фрезы задевают и царапают до металла узкие места. Лучше всего это сделать руками и обычной шкуркой на бруске. Кстати, сам брусок для нашей цели удобно сделать из кусочка утеплителя. В гараже точно найдется.
Подготовив за пару вечеров все четыре колеса, начинаем процесс грунтования. На баллончике со специализированной краской для дисков написано, что грунта не требуется, но для камуфлирования различных мелких дефектов эксплуатации он необходим. Так что грунтуем в два слоя — первый «напылом», второй — плотно — и ждем пока «подложка» высохнет.
Ключевой вопрос: сколько брать грунта и краски. Отвечаем: для восстановления четырех колес хватит одного баллона того и другого. И хватит с запасом.
Ошкурив грунт 800-й наждачной бумагой с водой, сушим диски и готовимся к малярным работам. Наждачную бумагу нужно взять трех видов: 240, 400, 800. На всю процедуру достаточно 6 листов — по два каждого вида.
Красить будем в три слоя: первый — «напылом», второй и третий — густо. «Перекур» между слоями — 15—20 минут. Впрочем, на отдых остается не более 5 минут, ведь пока колеса красятся по очереди, так что пока летит последний взмах руки над четвертым — первое уже почти готово к повторению операции.
Диски готовы, можно подвести итоги: 930 рублей потрачены не зря. Колеса стали выглядеть намного привлекательнее, хотя огрехи, безусловно, присутствуют. При близком рассмотрении проступают и мелкие сколы, и царапинки от механической полировки. Но видно это лишь при внимательном изучении с нескольких сантиметров.
С метра или, тем более, в движении диски выглядят просто идеально. В разы лучше, чем были до проведения косметического ремонта. Так что подобный подход можно смело считать и актуальным, и вполне себе применимым для кустарного ремонта. Особенно — с учетом его цены.
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