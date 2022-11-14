Двигатель работает даже без масла: как разводят автовладельцев продавцы чудодейственных смазок

Все «волшебные» масла, либо фирменные присадки, превращающие уже имеющийся в движке вашего авто лубрикант в аналог «эликсира жизни» для автомобильного «сердца», имеют в своем составе то или иное соединение металла молибдена. Чаще всего для таких целей применяется его соединение с серой — дисульфид молибдена. С виду порошок этого вещества очень напоминает графит.

Широко использовать молибденовые добавки в моторных маслах начали еще во времена Второй мировой войны из-за способности вещества как бы «прилипать» к поверхностям стальных деталей, фактически изолируя трущиеся части мотора друг от друга. При этом их износ почти приостанавливается, увеличивается компрессия в цилиндрах, а также исчезают некоторые стуки в «движке», вызванные повышенным износом движущихся частей.

Для военной техники такой «скилл» был полезен с точки зрения живучести в бою. Например, самолет с пробитым маслопроводом не падал с заклинившим мотором, а мог дотарахтеть до родного аэродрома. То есть резко уменьшить трение молибденсодержащими присадками действительно можно. Что, собственно, и позволяет демонстрировать промо-шоу с «мотором, работающим без масла».