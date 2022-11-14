Двигатель работает даже без масла: как разводят автовладельцев продавцы чудодейственных смазок

Все «волшебные» масла, либо фирменные присадки, превращающие уже имеющийся в движке вашего авто лубрикант в аналог «эликсира жизни» для автомобильного «сердца», имеют в своем составе то или иное соединение металла молибдена. Чаще всего для таких целей применяется его соединение с серой — дисульфид молибдена. С виду порошок этого вещества очень напоминает графит.
Широко использовать молибденовые добавки в моторных маслах начали еще во времена Второй мировой войны из-за способности вещества как бы «прилипать» к поверхностям стальных деталей, фактически изолируя трущиеся части мотора друг от друга. При этом их износ почти приостанавливается, увеличивается компрессия в цилиндрах, а также исчезают некоторые стуки в «движке», вызванные повышенным износом движущихся частей.
Для военной техники такой «скилл» был полезен с точки зрения живучести в бою. Например, самолет с пробитым маслопроводом не падал с заклинившим мотором, а мог дотарахтеть до родного аэродрома. То есть резко уменьшить трение молибденсодержащими присадками действительно можно. Что, собственно, и позволяет демонстрировать промо-шоу с «мотором, работающим без масла».
Но есть у сульфида молибдена ряд неприятных свойств. Во-первых, при нагревании молибден образует нерастворимый в моторном масле оксид. В него в конце концов превращается весь этот металл, содержащийся в «чудодейственном» масле или в присадке с аналогичным заявленным действием. Причем нерастворимый осадок обнаруживается в изрядном количестве в масле задолго до того, как весь молибден в нем «сгорит». Да, масляный фильтр должен справляться с этой бедой.
Но на практике нерастворимый порошок откладывается в изгибах маслопроводов, «убивает» маслосъемные колпачки и приводит к иным неприятностям. Это означает, что «намолибдененное» масло требует более частых замен. Забудьте о пробегах по 10 000—15 000 километров между ними. Если не хотите угробить движок раньше времени — меняйте такое масло каждые 5000 км. У вас же легковушка, а не танк, чья среднестатистическая жизнь на поле боя длится всего полчаса, а потому о длительной эксплуатации его мотора никто вообще не думает.
Второй минус «молибденовых» присадок проявляется, когда их добавляют в уже имеющееся в моторе масло. Если оно содержит собственные кальциевые и щелочные добавки, то молибден просто не сможет ничего сделать — ему не удастся создать защитную пленку на металле. Зато окислиться в процессе работы агрегата — вполне.
Таким образом можно сказать, что «молибденовые» масла или присадки имеет смысл использовать лишь в одном случае: когда собираешься продавать машину. И хочешь создать видимость, что «движок» у нее все еще — ого-го! Постоянно же использовать их в моторе, как минимум, заметно дороже, чем обычные масла. Да и рискованно: заранее же не скажешь, как и где в двигателе проявится негатив от порошка окисляющегося молибдена.