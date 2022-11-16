Опасный симптом: почему нельзя игнорировать свист автомобильной магнитолы

Чуть стихла музыка и реклама, на долю секунды «остыл» эфир, как воздух «наполнился» мерзким свистом, напрямую зависящим от работы педалью газа. Да, «мелодия» и «децибелы» почему-то связаны с оборотами на тахометре, что вызывает еще большее раздражение. Наверное, закисли провода или отвалилось что-нибудь в колодке от вечной тряски по нашим многострадальным дорогам. Так оно и есть, локализовано верно. Дело за малым — найти поврежденный провод.

Примерно половина автовладельцев махнет рукой и будет терпеть неудобства ровно до следующего ТО: музыка на скорость напрямую не влияет, времени и лишних денег нет, так что пусть себе «фонит». Вторая половина все же решит разобраться и будет неприятно удивлена: противный свист — всего-навсего симптом, а «лишняя нота» все же сказывается на работе ДВС. Да еще как!

Естественно, первым делом руки лезут в «музыку». Раз «фонит» колонка, значит, неисправность скрывается именно в ее контактах. Однако «колодка» подключения магнитолы цела, да и провода выглядят отлично, уверенно прозваниваются и не вызывают сомнений. Разобрав половину салона и не найдя хотя бы косвенных подтверждений своего довода, возвращаемся на исходную. Свист колонок подсказывает, что «пробой» нужно искать совсем в другом месте — под капотом.