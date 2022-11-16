Опасный симптом: почему нельзя игнорировать свист автомобильной магнитолы

Чуть стихла музыка и реклама, на долю секунды «остыл» эфир, как воздух «наполнился» мерзким свистом, напрямую зависящим от работы педалью газа. Да, «мелодия» и «децибелы» почему-то связаны с оборотами на тахометре, что вызывает еще большее раздражение. Наверное, закисли провода или отвалилось что-нибудь в колодке от вечной тряски по нашим многострадальным дорогам. Так оно и есть, локализовано верно. Дело за малым — найти поврежденный провод.
Примерно половина автовладельцев махнет рукой и будет терпеть неудобства ровно до следующего ТО: музыка на скорость напрямую не влияет, времени и лишних денег нет, так что пусть себе «фонит». Вторая половина все же решит разобраться и будет неприятно удивлена: противный свист — всего-навсего симптом, а «лишняя нота» все же сказывается на работе ДВС. Да еще как!
Естественно, первым делом руки лезут в «музыку». Раз «фонит» колонка, значит, неисправность скрывается именно в ее контактах. Однако «колодка» подключения магнитолы цела, да и провода выглядят отлично, уверенно прозваниваются и не вызывают сомнений. Разобрав половину салона и не найдя хотя бы косвенных подтверждений своего довода, возвращаемся на исходную. Свист колонок подсказывает, что «пробой» нужно искать совсем в другом месте — под капотом.
Как ни странно, автомобильная акустика хоть и чувствительна к неисправностям всей электропроводки машины, но особенно трепетно она реагирует на поведение высоконагруженных контактных групп. Например, кабеля массы и «плюса», а также бронепровода. Именно там, между свечами и катушками, может образоваться обрыв, который и даст наводку. Как искать? Да очень просто: достаточно ночью, которая сейчас начинается уже в шесть вечера, открыть капот и попросить соседа завести машину.
Искры, соизмеримые с новогодним фейерверком, подскажут, что высоковольтные провода нуждаются в замене. Тут же вспомнятся и странные пуски двигателя, и подтраивание мотора на прогретую, и многое другое, что так же, как и колонка, косвенно подсказывало о необходимости провести обслуживание. Проверив и почистив «массу», обработав и затянув клеммы, а также поменяв бронепровода, проблема в трех случаях из четырех будет решена.
Конечно, мастер найдет неисправность быстрее, ловко разобравшись со свистом «на опыте». Именно он, сын ошибок трудных, и является самым ценным отличием автомеханика от простого водителя: позволяет не только устранять поломки, но и не бояться открывать капот и находить проблемы.
Кажется, наступили времена, когда все автовладельцы начинают потихоньку его — то есть опыт — обретать. А как иначе, если обслуживание машины на СТО становится не по карману…