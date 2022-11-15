Какой инструмент обязательно должен быть в наборе у каждого водителя

Россияне возвращаются во времена, когда многие обязанности по хозяйству, в том числе по ремонту автомобиля, ложились на плечи самого хозяина. Хорошо это или плохо — вопрос дискуссионный, но факт остается фактом: чтобы что-то починить, нужно не только место и время, но и весьма конкретный инструмент, который еще вчера был не у каждого. Сегодня же он необходимость.
Прогуливаясь вдоль полок или рассматривая объявления в Интернете, можно глаза сломать: предложений великое множество. Как выбрать наилучший, наиболее функциональный и, вместе с тем, компактный набор инструментов? Нужно ли покупать огромные ящики с инвентарем, большая часть которого никогда не пригодится? Стоит ли переплачивать за ярлыки в стиле «профессиональный», «для СТО» или «сделано в Японии»?
Как показывает практика, нет. Важно не количество, а качество, причем отдавать предпочтение стоит универсальным инструментам.
За последние годы индустрия инструментов шагнула вперед, предложив «самоделкиным» достаточное количество инвентаря, позволяющего сделать ту или иную операцию не только лучше, но и легче. Упрощается все: от необходимых сил для применения до удобства подбора и «подлаза», ведь до иных крепежей еще нужно добраться. Взять, к примеру, универсальный рожковый ключ, способный заменить собой целый набор. Если простыми словами, то он представляет собой ручку с двумя ромбами разного размера на окончаниях, которые позволяют ухватить два диапазона гаек и винтов: от 5 до 9 мм с одной стороны и от 9 до 16 мм с другой. Как раз то, что необходимо для мелкого ремонта.
Важным свойством такого инструмента является и то, что он решает проблему обычных рожковых ключей. Ведь с ними как бывает: провернув один раз, надо снять и снова надеть ключ на гайку, а это удается далеко не всегда. С универсальным инструментом достаточно лишь немного отодвинуть его от крепления, чуть провернуть и снова начать процесс отворачивания/заворачивания, что существенно сокращает время работы в неудобной зачастую позе.
И подобных примеров немало, надо лишь знать что искать и прекратить обращать внимание на маркетинговые уловки. Даже если дешевый инструмент прослужит не столь долго, как профессиональный, его гораздо проще заменить, чем потом выяснять, кто взял или одолжил, а также вспоминать, куда положил.