Какой инструмент обязательно должен быть в наборе у каждого водителя

Россияне возвращаются во времена, когда многие обязанности по хозяйству, в том числе по ремонту автомобиля, ложились на плечи самого хозяина. Хорошо это или плохо — вопрос дискуссионный, но факт остается фактом: чтобы что-то починить, нужно не только место и время, но и весьма конкретный инструмент, который еще вчера был не у каждого. Сегодня же он необходимость.

Прогуливаясь вдоль полок или рассматривая объявления в Интернете, можно глаза сломать: предложений великое множество. Как выбрать наилучший, наиболее функциональный и, вместе с тем, компактный набор инструментов? Нужно ли покупать огромные ящики с инвентарем, большая часть которого никогда не пригодится? Стоит ли переплачивать за ярлыки в стиле «профессиональный», «для СТО» или «сделано в Японии»?

Как показывает практика, нет. Важно не количество, а качество, причем отдавать предпочтение стоит универсальным инструментам.