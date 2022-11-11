Как помыть днище автомобиля без подъемника и ямы

Каждое межсезонье — испытание не только для водителя, но и для автомобиля. Климат у нас непростой, местами критически, поэтому от подготовки машины к зиме, а после и к лету, зачастую зависит срок службы транспортного средства в близкой и дальней перспективе. Предполагать, что в следующем году рынок внезапно «оживет», и мы все станем радостными обладателями новеньких авто — глупо, это необоснованный оптимизм. А потому — «готовим сани летом».

Первым элементом подготовки любого автомобиля к новым испытаниям и вызовам является мойка. Притом не «шлангом полили, тряпкой потерли», а комплекс, в который должна входить и очистка днища от тонн чернозема и грязи. Не только арок и порогов — тех мест, что, к слову, тоже нужно мыть — а всей плоскости основания кузова. Ведь «дары природы и человека» создают прекрасные условия для образования ржавчины и коррозии, пробивающихся сквозь железо прямиком в салон.

Кузов — самый важный и дорогой элемент авто, нуждающийся в защите, но как ее обеспечить? Как залезть под машину, да еще и с длинной трубкой мойки высокого давления?