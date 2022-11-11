Как помыть днище автомобиля без подъемника и ямы

Каждое межсезонье — испытание не только для водителя, но и для автомобиля. Климат у нас непростой, местами критически, поэтому от подготовки машины к зиме, а после и к лету, зачастую зависит срок службы транспортного средства в близкой и дальней перспективе. Предполагать, что в следующем году рынок внезапно «оживет», и мы все станем радостными обладателями новеньких авто — глупо, это необоснованный оптимизм. А потому — «готовим сани летом».
Первым элементом подготовки любого автомобиля к новым испытаниям и вызовам является мойка. Притом не «шлангом полили, тряпкой потерли», а комплекс, в который должна входить и очистка днища от тонн чернозема и грязи. Не только арок и порогов — тех мест, что, к слову, тоже нужно мыть — а всей плоскости основания кузова. Ведь «дары природы и человека» создают прекрасные условия для образования ржавчины и коррозии, пробивающихся сквозь железо прямиком в салон.
Кузов — самый важный и дорогой элемент авто, нуждающийся в защите, но как ее обеспечить? Как залезть под машину, да еще и с длинной трубкой мойки высокого давления?
Автомойка с подъемником — редкость, да и простой ямы в таких заведениях днем с огнем не сыскать. Те, что есть, засыпаны грязью и песком, которые выгребают раз в сезон, а на эстакадах, напомню, мыть машины у нас запрещено законом. Выход один — нужна «приспособа», позволяющая не только подобраться к днищу, но и доставить туда струю воды и моющего средства. И такие в природе существуют.
Универсальный инструмент для мойки днища авто, независимо от его дорожного просвета, выглядит достаточно просто: это аналог топливной рейки с несколькими форсунками на небольших колесиках, которая легко перемещается по всей площади автомобильного дна. Готовые варианты стоят от 5000 рублей до бесконечности, но можно и самостоятельно сварганить нечто подобное: кусок металла с направляющей вместо «моста», штуцер для присоединения водяной трубки да форсунки, способные под давлением не вываливаться из посадочных мест, а сбивать грязь и залежи струей воды.
Ну а дальше — дело техники. Выбрав моющее средство позлее, заправляем бачок и тщательно, несколько раз подряд, промываем дно. Торопливость тут неуместна, как и экономия «на мыле», а вот размеренный и спокойный процесс — то, что нужно. И так — минимум дважды в год.