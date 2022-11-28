Как выбор масла влияет на появление задиров в моторе зимой

В таком документе как ГОСТ Р54120–2010 «Двигатели автомобильные. Пусковые качества» написано, что бензиновый мотор формально должен заводиться только до температуры в 20 градусов мороза, а дизельный — лишь до 10 градусов. Выходит, все, что ниже — это ненормальные условия эксплуатации. То есть пуск и штатную работу, например, при −25 градусах никто не гарантирует.

Однако таким рекомендациям следуют немногие. Большинство водителей продолжают ездить, меняя лишь расходники. При этом некоторые круглый год используют более универсальные смазки — 5W30 или 5W40, другие переходят на 0W20. И однажды на диагностике выясняется, что у мотора задиры. А на вопрос, как же это получилось, сервисмены говорят, что виной, мол, масло с «неподходящей вязкостью».

Дело в том, что при холодном пуске на сильном морозе слишком вязкий лубрикант не позволит стартеру провернуть коленвал, да и насосу трудно прокачивать «жижу». Поэтому чем меньше первое число в обозначении, тем меньше износ движка в первые секунды после запуска. Получается, что если заливать 5W40, то риск появления задиров в мороз возрастает.