Как выбор масла влияет на появление задиров в моторе зимой

В таком документе как ГОСТ Р54120–2010 «Двигатели автомобильные. Пусковые качества» написано, что бензиновый мотор формально должен заводиться только до температуры в 20 градусов мороза, а дизельный — лишь до 10 градусов. Выходит, все, что ниже — это ненормальные условия эксплуатации. То есть пуск и штатную работу, например, при −25 градусах никто не гарантирует.
Однако таким рекомендациям следуют немногие. Большинство водителей продолжают ездить, меняя лишь расходники. При этом некоторые круглый год используют более универсальные смазки — 5W30 или 5W40, другие переходят на 0W20. И однажды на диагностике выясняется, что у мотора задиры. А на вопрос, как же это получилось, сервисмены говорят, что виной, мол, масло с «неподходящей вязкостью».
Дело в том, что при холодном пуске на сильном морозе слишком вязкий лубрикант не позволит стартеру провернуть коленвал, да и насосу трудно прокачивать «жижу». Поэтому чем меньше первое число в обозначении, тем меньше износ движка в первые секунды после запуска. Получается, что если заливать 5W40, то риск появления задиров в мороз возрастает.
А вот при высоких температурах (когда «сердце» машины прогрелось) картина меняется. Слишком вязкое масло убережет детали от износа, ведь толщина защитной пленки достаточна. Но при этом чем толще слой, тем хуже тепло отводится от поршня. В результате детали начинают перегреваться и расширяться. Трение возрастает, что увеличивает риск образования задиров. В худшем случае дело дойдет и до заклинивания.
Чтобы свести к минимуму риск образования «царапин» в двигателе, обязательно прогревайте автомобиль зимой. Даже если в инструкции по эксплуатации написано иное. В первые минуты поездки двигайтесь плавно, избегая резких разгонов и торможений. А при выборе масла смотрите не только на классификацию SAE, но и на рекомендации производителя, а также на группы качества (SM, SN и т. д.). Скажем, не нужно лить «шестидесятку» в агрегат старой легковушки: потеряете не только мощность, но и сломаете мотор.