3 простых совета, как избежать сколов на кузове, которые многие почему-то игнорируют

На самом деле, предотвратить образование сколов на кузове автомобиля — дело нехитрое. Как минимум, для этого необходимо придерживаться определенных неписанных правил в ходе управления машиной. О них, собственно, и поговорим.
И начнем, пожалуй, с самого простого — с дистанции. Несмотря на то, что практически все водители знают, как часто из-под колес впереди идущего транспорта летят мелкие камушки, пыль, песок и грязь, мало кто из них старается держать безопасное расстояние. А зря, ведь даже на идеально ровном покрытии есть риск поймать инородный предмет, который банально может валяться на асфальте и прилететь аккурат в ваш автомобиль после наезда на него предыдущей машиной.
Более того: нередко камни и железяки застревают между колес тех же грузовиков или под тормозными суппортами легковушек, которые на очередной кочке запросто ударят по бамперу или капоту прижавшегося к корме «железного коня». Эксперты рекомендуют держать дистанцию до передней машины не менее 100 метров, а до грузовика — все 150.
А еще не стоит устраивать гонки, когда вас уже кто-то обгоняет. Лучше пропустить, дав возможность человеку осуществить свой маневр, не забросав вас при этом камнями. Попутное авто «обстреливает» соседей по потоку не меньше, чем это делает большегруз, которому вы сели на хвост.
Не менее критичным для преждевременного появления пескоструя является превышение скоростного режима. Особенно во время езды по грунтовке или участкам трасс, усеянным щебнем. От скорости авто поднимает пыль, сор и камушки, и чем она сильнее, тем эффектнее удары о лакокрасочное покрытие кузова. К слову, проблема актуальна и для езды зимой в местах, где полотно посыпают песком или антигололедной гранитной крошкой.
Наконец, старайтесь выбирать время для поездок, когда на дорогах наименьшее скопление автомобилей. Как, собственно, по возможности не выезжайте на проезжую часть в темное время суток и избегайте активной езды по пересеченной местности. Не зря все же говорят: тише едешь — дальше будешь.