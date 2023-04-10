3 простых совета, как избежать сколов на кузове, которые многие почему-то игнорируют

На самом деле, предотвратить образование сколов на кузове автомобиля — дело нехитрое. Как минимум, для этого необходимо придерживаться определенных неписанных правил в ходе управления машиной. О них, собственно, и поговорим.

И начнем, пожалуй, с самого простого — с дистанции. Несмотря на то, что практически все водители знают, как часто из-под колес впереди идущего транспорта летят мелкие камушки, пыль, песок и грязь, мало кто из них старается держать безопасное расстояние. А зря, ведь даже на идеально ровном покрытии есть риск поймать инородный предмет, который банально может валяться на асфальте и прилететь аккурат в ваш автомобиль после наезда на него предыдущей машиной.

Более того: нередко камни и железяки застревают между колес тех же грузовиков или под тормозными суппортами легковушек, которые на очередной кочке запросто ударят по бамперу или капоту прижавшегося к корме «железного коня». Эксперты рекомендуют держать дистанцию до передней машины не менее 100 метров, а до грузовика — все 150.