Да будет зарядка: как правильно поставить дополнительный USB-порт в автомобиль

Чего вечно не хватает для счастья обладателю подержанной машины? Конечно, USB-порта. Чего бы хотелось владельцу нового автомобиля? Дополнительных USB-портов! Гаджетов сегодня у всех много, каждому из них нужна зарядка, а все вариации тройников — посредственное решение. Как для электронного устройства в частности, так и для транспортного средства в целом. Но есть простое, эффективное и вообще-то гениальное решение от вездесущих китайцев. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Массовая заводская установка USB-портов в автомобили началась не так уж и давно — лет 10 назад. А до тех пор водитель в лучшем случае мог распоряжаться прикуривателем и одинокой зарядкой (она же — подключение к магнитоле). Да и сегодня немногие модели могут похвастаться изобилием портов: даже современные «японцы» — это максимум четыре «юэсби», чего на целую семью точно не хватит. «Жигули»? Дай Бог — парочка! А ведь есть навигаторы, радары, регистраторы и прочие потребители, которые надо подключать! Как быть?

Первым делом народ начал применять разного рода «тройники», которые теоретически позволяли заряжать из одной «розетки» несколько устройств, но на практике исправно жгли предохранители или горели сами. Пройдя этот путь боли, российские «кулибины» стали кустарно «врезаться» в электронную сеть машины и запитывать дополнительные порты от разных источников.

Но тут в лучшем случае, горел предохранитель, а в худшем — вся машина. Здесь все от «прямоты» рук и наглости установщика зависело. Но «воз» был на том же месте — зарядок истошно не хватало. Нужно было конструктивно верное и технически простое решение. Более того — еще и доступное! Надо же такому случиться — его снова придумали китайцы.

Фото aliexpress

На любимой всеми «барахолке», а также различных маркетплейсах «всея Руси» уже можно приобрести готовый установочный комплект, стилизованный под дизайн салона конкретной марки, в который входит сам USB-порт (обычно, со сдвоенным сразу блоком), а также провода и, что самое важное, инсталляционный комплект.

Гениальные китайцы сообразили, что лучшее место, из которого можно запитаться — это салонный блок предохранителей, а чтобы не наматывать круговерть из изоленты и паяльников, сразу оснастили его блоком с портом. Пустой слот-то всегда найдется — туда и втыкаем! Извините, интегрируем, конечно, мы ж не какие-то «колхозники».

Теперь установка нового парного порта, во-первых, обойдется в тысячу-полторы рублей, а во-вторых, может быть осуществлена самим же автовладельцем: провод втыкаем в свободный слот, а сам USB-порт тянем до любой свободной заглушки в приборной панели, куда он идеально встает.

И выглядит, и работает — будто на заводе поставленный. Гениально! Но самое важное — работать будет исправно, не напрягая лишний раз бортовую электросеть авто. И никакой кустарщины!