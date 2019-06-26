Какие отмазки чаще всего используют продавцы подержанных машин, скрывая их недостатки

Итак, из проверенных нами через avtocod.ru 25 объявлений о продаже машин, 8 были после ДТП, 8 — в залоге, 5 — с ограничениями ГИБДД, 2 — работавших в такси и 2 — со скрученным пробегом. Однако их владельцы в беседе с нами все-равно пытались скрыть недостатки своих транспортных средств, отрицая очевидное. Расскажем об их отмазках подробнее.

Как скрывают проблемы после ДТП

Характерный разговор состоялся у нас с владельцес Toyota Corolla 2014 года. Внешне машина выглядит неплохо, хотя на передней части видны небольшие царапины. Открываем отчет avtocod.ru и видим, что автомобиль находится в залоге, есть ограничения на регистрацию ГИБДД, было 1 ДТП, 1 расчет ремонтных работ. И в довершение ко всему — неоплаченные штрафы. Звоним продавцу.

– Я знаю, — отвечает он на наши претензии, — что предыдущий владелец попадал в ДТП. Но при покупке сам лично проверял машину — удар был совсем незначительным. Немного подкрасили, и все в порядке…

50% продавцов авто после ДТП дали ответ, что авария была не существенная. 12,5% напрочь отказались признавать факт ДТП. 12,5% сказали, что покупали машину на б/у рынке и даже не подозревали, что она после аварии. 12,5% честно признались в столкновении с другими ТС. 12,5% не подняли трубку.

Верить продавцу или нет, решать вам. Но вот, как комментирует подобные ответы руководитель проекта «Мой Эксперт — Екатеринбург» Евгений Логинов: