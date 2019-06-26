Какие отмазки чаще всего используют продавцы подержанных машин, скрывая их недостатки

Фото myavtopodbor.ru
Покупая подержанную машину, надо быть готовым к тому, что практически каждый из понравившихся вам экземпляров будет иметь те или иные проблемы. При чем достаточно серьезных. Однако их владельцы на голубом глазу утверждают, что автомобиль во всех смыслах чист, как слеза младенца. Чтобы доказать эту аксиому, портал «АвтоВзгляд», проверив через специальные сервисы 25 объявлений о продаже машин и выяснив их подноготную, связался с каждым продавцом, тестируя их на честность. И вот, что из этого вышло…
Ефим Розкин

Итак, из проверенных нами через avtocod.ru 25 объявлений о продаже машин, 8 были после ДТП, 8 — в залоге, 5 — с ограничениями ГИБДД, 2 — работавших в такси и 2 — со скрученным пробегом. Однако их владельцы в беседе с нами все-равно пытались скрыть недостатки своих транспортных средств, отрицая очевидное. Расскажем об их отмазках подробнее.

Как скрывают проблемы после ДТП

Характерный разговор состоялся у нас с владельцес Toyota Corolla 2014 года. Внешне машина выглядит неплохо, хотя на передней части видны небольшие царапины. Открываем отчет avtocod.ru и видим, что автомобиль находится в залоге, есть ограничения на регистрацию ГИБДД, было 1 ДТП, 1 расчет ремонтных работ. И в довершение ко всему — неоплаченные штрафы. Звоним продавцу.

– Я знаю, — отвечает он на наши претензии, — что предыдущий владелец попадал в ДТП. Но при покупке сам лично проверял машину — удар был совсем незначительным. Немного подкрасили, и все в порядке…

50% продавцов авто после ДТП дали ответ, что авария была не существенная. 12,5% напрочь отказались признавать факт ДТП. 12,5% сказали, что покупали машину на б/у рынке и даже не подозревали, что она после аварии. 12,5% честно признались в столкновении с другими ТС. 12,5% не подняли трубку.

Верить продавцу или нет, решать вам. Но вот, как комментирует подобные ответы руководитель проекта «Мой Эксперт — Екатеринбург» Евгений Логинов:

Фото avtocod.ru

– В моей практике часто встречаются случаи, когда по базе ГИБДД числится ДТП, но продавец уверенно настаивает на своем. Говорит, что была просто царапина. Ничего страшного. А на деле, когда начинаем производить проверку, порой выявляются весьма серьезные повреждения. Поэтому к такой отговорке следует относиться внимательно.

А был ли мальчик?

А теперь обратим внимание на расчет ремонтных работ у той же машины, который проводился аж в 2015 году. Цена его по данным страховой компании составила без малого 143 720 рублей. Указаны замена бампера, решетки радиатора, рамки номерного знака, фар и т. д. В общем, полный фарш. Точно ли все в порядке?

– Такого не может быть! Онлайн-сервисы часто ошибаются. У них всегда данные неточные. Я же сам лично на этой машине ездил и точно знаю, что таких ремонтных работ не производилось, — убеждает нас продавец.

Такой ответ о расчете ремонтных работ нам дали ровно 50% продавцов машин после ДТП. Остальные 50% заявили, что никакой расчет ремонтных работ не проводился.

Залоговые тайны

Помимо прочего, напомним, эта Corolla находится в залоге. Продавец без доли удивления отвечает:

Фото avtocod.ru

– Разумеется, машина в залоге у банка. Я же ее в кредит брал. Вот купите, и сразу долг оплачу. Я же порядочный человек…

75% продавцов признают факт залога, обещая погасить долг после оформления сделки. Остальные 25% факт залога полностью отрицали.

Действительно, даты начала владения автомобилем и начала залога совпадают. Вероятно, машина и правда приобреталась в кредит. Однако факт того, что продавец сразу после продажи поедет оплачивать долг, не может быть стопроцентным. И если он этого не сделает, то у вас будут финансовые проблемы. То же самое касается и неоплаченных штрафов.

Ограничения ГИБДД

Находим объявление о продаже BMW 5-q серии. Цена вопроса не так уж и мала — 1 190 000 рублей. В комментарии указано, что автомобиль в идеальном состоянии, не бит, не крашен. И все бы ничего. Но мы запускаем онлайн-проверку и видим: у машины имеются ограничения на регистрацию ГИБДД. Значит, купив автомобиль, мы не сможем зарегистрировать его на себя, пока ограничения не будут сняты. К слову сказать, наложены ограничения совсем недавно. Задаем вопрос продавцу.

– Это правда, ограничения есть. Но связаны они с неуплатой налогов по ИП. Я уже их оплатил, скоро ограничения снимут…

Фото avtocod.ru

Может быть, так оно и есть. Однако проверить этот факт невозможно. Кроме того, ограничения на регистрацию ГИБДД могут накладываться не только в связи с неуплатой налогов.

25% продавцов утверждают, что ограничения ГИБДД связаны с неуплатой налогов. 75% ссылаются на наличие неоплаченных штрафов.

– К причинам наложения ограничений относятся разного рода имущественные споры, штрафы, долги, неверно указанные данные на таможне, нахождение в розыске, несоответствие деталей в автомобиле, — комментирует ситуацию руководитель Уральского центра правовой помощи автомобилистам Руслан Муниров, — Поэтому покупать такое транспортное средство до снятия ограничений я бы не советовал…

На дурачка

И еще один любопытный факт: 100% продавцов машин после такси и 100% продавцов машин со скрученным пробегом отказались это признавать. А вообще, покупая подержанный автомобиль, бегите от продавцов, если авто оформлено не на них («Продаю машину брата, свата, тестя, зятя и т. д.»), отсутствует сервисная книжка («А зачем у официалов обслуживать? Там же дорого!»), сильно затерт руль («Жена ездила в кольцах, все исцарапала»), госномера выданы в другом регионе («Я машину у друга лучшего забрал, а он в Москве живет! Сейчас вот тут продаю») и особенно, если хозяин отказываются от проверки машины экспертом («Да зачем он вам нужен? Обманут только и денег возьмут. Приезжайте лучше, и я вам сам все расскажу»).

Как видите, продавцы не скупятся даже на самые нелепые отговорки. И чтобы не стать очередной жертвой бессовестных торговцев, будьте внимательны и проверяйте машину вовремя.

автопродажи, авторынок, вторичный рынок, подержанные авто, купить машину, мошенничество
26 июня 2019
761