Самые верные и «рабочие» способы узнать реальный пробег подержанного автомобиля

В своем желании получить хороший «навар» с продажи подержанного автомобиля нечестные граждане всячески пытаются замаскировать его реальное состояние. И одним из пунктов, влияющих на цену, является пробег машины — чем он меньше, тем, естественно, ценник можно задирать выше. Но как не попасться на уловку мошенников и выяснить, проводились ли манипуляции с одометром выбранного для приобретения авто?

Способы есть, и их достаточно много. Впрочем, стоит сказать, что виды одометров бывают разные. На старых моделях и недорогих машинах устанавливается механический счетчик километража. Его скрутить — пара пустяков — присоединяется дрель, и вот уже барабаны с цифрами вращаются в обратном направлении.

Сложнее скинуть пробег на цифровых одометрах, которые считают километры на посредством тросика, а магнитных датчиков или специальных оптических. Чтобы скрутить километраж на таком одометре используется автомобильный сервисный сканер или ноутбук со специальным программным обеспечением, которые, как правило, есть у любого автодилера или техцентре. Впрочем, какой бы одометр не стоял в выбранном вами автомобиле, докопаться до правды можно всегда.