Самые верные и «рабочие» способы узнать реальный пробег подержанного автомобиля

В своем желании получить хороший «навар» с продажи подержанного автомобиля нечестные граждане всячески пытаются замаскировать его реальное состояние. И одним из пунктов, влияющих на цену, является пробег машины — чем он меньше, тем, естественно, ценник можно задирать выше. Но как не попасться на уловку мошенников и выяснить, проводились ли манипуляции с одометром выбранного для приобретения авто?
Способы есть, и их достаточно много. Впрочем, стоит сказать, что виды одометров бывают разные. На старых моделях и недорогих машинах устанавливается механический счетчик километража. Его скрутить — пара пустяков — присоединяется дрель, и вот уже барабаны с цифрами вращаются в обратном направлении.
Сложнее скинуть пробег на цифровых одометрах, которые считают километры на посредством тросика, а магнитных датчиков или специальных оптических. Чтобы скрутить километраж на таком одометре используется автомобильный сервисный сканер или ноутбук со специальным программным обеспечением, которые, как правило, есть у любого автодилера или техцентре. Впрочем, какой бы одометр не стоял в выбранном вами автомобиле, докопаться до правды можно всегда.
Прежде всего, стоит обратить внимание на состояние автомобиля. Для этого необходимо внимательно осмотреть его салон. При длительной эксплуатации транспортного средства износ можно определить по состоянию руля и его декоративных панелей, по боковинам кресел (они будут сильно замяты, а возможно и будут заметны следы их ремонта), по внешнему виду стеклоподъемников (они не должны быть затерты до дыр), по износу ремней безопасности в местах крепления, по состоянию рычага коробки передач и накладок на педали, а также по затертым подлокотникам и подстаканникам с въевшимися в них пятнами.
Да, собственно, и ключи от автомобиля могут рассказать о многом. Естественно, все это маскируется. А потому не пренебрегайте заглядывать под чехлы, различные декоративные накладки, половички и коврики, чтобы не упустить важное из виду.
Состояние лобового стекла также маркер скрученного пробега. Его сильно затертая и исцарапанная поверхность вкупе с помутневшими защитными стеклами фар и матовой решетки радиатора так же говорят о том, что дело тут не чистое.
У автомобиля с большим пробегом нередко случаются проблемы с провисанием дверей. Если покачать их вверх-вниз, и они имеют большой свободный ход, то это значит, что машина пробежала явно больше заявленного.
Еще один способ узнать реальный пробег автомобиля — это задать продавцу вопрос, что называется, в лоб: «а можно ли посмотреть сервисную книжку»? Если таковая имеется, по ней можно восстановить хронологию обслуживания автомобиля и, то на каком пробеге оно проводились работы. Честному автовладельцу нечего скрывать. Он и книжку покажет, и расскажет, где обслуживался. А вот если будет юлить, и рассказывать о том, что сервисная книжка утеряна — верный знак скрученного пробега.
Впрочем, нередко сервисмены покупают эти бумаги и самостоятельно их заполняют. Но отличить их от оригинала несложно — главное. Как правило, они не будут новенькими, словно только что из салона. Да и старые отметки всегда можно определить на фоне более свежих.
А еще пробег автомобиля можно уточнить в пункте прохождения технического осмотра или в страховой компании, где был оформлен полис. Впрочем, при уровне коррупции в нашей стране, эти два способа могут и не сработать.
БЕСПРОИГРЫШНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛИТЬ РЕАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ
А потому для выяснения реального пробега автомобиля стоит обратиться в сервисный центр, где во время диагностики мастер проверит не только состояние машины, но и выяснит пробег, подключившись к нескольким блокам, хранящим истинную информацию.
Если электронный блок управления записывает выработку двигателя в моточасах, то разделив на них пробег по одометру, можно выяснить среднюю скорость автомобиля. И если она будет приближенная к пешеходной, то вас обманывают. Обязательно попросите мастера просмотреть все ошибки, и то, на каком пробеги они случались. Сравнив показания компьютера и одометра, будет несложно выявить обман.
При покупке автомобиля нужно быть крайне внимательным и не пренебрегать диагностикой всех важных узлов и агрегатов. Если продавец отказывает вам в вашем желании, значит, дело тут не чистое, и не стоит покупать у него автомобиль. Или покупать с возможными рисками…