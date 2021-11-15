Самые верные и «рабочие» способы узнать реальный пробег подержанного автомобиля

Фото: АвтоВзгляд
Пробег автомобиля является одним из факторов, влияющих на его успешную продажу. Чем он меньше, тем потенциальный клиент более расположен к приобретению. И этим широко пользуются перекупщики и нечистые на руку автовладельцы, скручивая километраж в сторону уменьшения. Впрочем, есть масса способов вывести недобросовестного продавца на чистую воду. Портал «АвтоВзгляд» подскажет самые действенные из них.
Ефим Розкин

В своем желании получить хороший «навар» с продажи подержанного автомобиля нечестные граждане всячески пытаются замаскировать его реальное состояние. И одним из пунктов, влияющих на цену, является пробег машины — чем он меньше, тем, естественно, ценник можно задирать выше. Но как не попасться на уловку мошенников и выяснить, проводились ли манипуляции с одометром выбранного для приобретения авто?

Способы есть, и их достаточно много. Впрочем, стоит сказать, что виды одометров бывают разные. На старых моделях и недорогих машинах устанавливается механический счетчик километража. Его скрутить — пара пустяков — присоединяется дрель, и вот уже барабаны с цифрами вращаются в обратном направлении.

Сложнее скинуть пробег на цифровых одометрах, которые считают километры на посредством тросика, а магнитных датчиков или специальных оптических. Чтобы скрутить километраж на таком одометре используется автомобильный сервисный сканер или ноутбук со специальным программным обеспечением, которые, как правило, есть у любого автодилера или техцентре. Впрочем, какой бы одометр не стоял в выбранном вами автомобиле, докопаться до правды можно всегда.

Фото: АвтоВзгляд

Прежде всего, стоит обратить внимание на состояние автомобиля. Для этого необходимо внимательно осмотреть его салон. При длительной эксплуатации транспортного средства износ можно определить по состоянию руля и его декоративных панелей, по боковинам кресел (они будут сильно замяты, а возможно и будут заметны следы их ремонта), по внешнему виду стеклоподъемников (они не должны быть затерты до дыр), по износу ремней безопасности в местах крепления, по состоянию рычага коробки передач и накладок на педали, а также по затертым подлокотникам и подстаканникам с въевшимися в них пятнами.

Да, собственно, и ключи от автомобиля могут рассказать о многом. Естественно, все это маскируется. А потому не пренебрегайте заглядывать под чехлы, различные декоративные накладки, половички и коврики, чтобы не упустить важное из виду.

Состояние лобового стекла также маркер скрученного пробега. Его сильно затертая и исцарапанная поверхность вкупе с помутневшими защитными стеклами фар и матовой решетки радиатора так же говорят о том, что дело тут не чистое.

У автомобиля с большим пробегом нередко случаются проблемы с провисанием дверей. Если покачать их вверх-вниз, и они имеют большой свободный ход, то это значит, что машина пробежала явно больше заявленного.

Фото: АвтоВзгляд

Еще один способ узнать реальный пробег автомобиля — это задать продавцу вопрос, что называется, в лоб: «а можно ли посмотреть сервисную книжку»? Если таковая имеется, по ней можно восстановить хронологию обслуживания автомобиля и, то на каком пробеге оно проводились работы. Честному автовладельцу нечего скрывать. Он и книжку покажет, и расскажет, где обслуживался. А вот если будет юлить, и рассказывать о том, что сервисная книжка утеряна — верный знак скрученного пробега.

Впрочем, нередко сервисмены покупают эти бумаги и самостоятельно их заполняют. Но отличить их от оригинала несложно — главное. Как правило, они не будут новенькими, словно только что из салона. Да и старые отметки всегда можно определить на фоне более свежих.

А еще пробег автомобиля можно уточнить в пункте прохождения технического осмотра или в страховой компании, где был оформлен полис. Впрочем, при уровне коррупции в нашей стране, эти два способа могут и не сработать.

Фото: АвтоВзгляд

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ СПОСОБ ОПРЕДЕЛИТЬ РЕАЛЬНЫЙ ПРОБЕГ

А потому для выяснения реального пробега автомобиля стоит обратиться в сервисный центр, где во время диагностики мастер проверит не только состояние машины, но и выяснит пробег, подключившись к нескольким блокам, хранящим истинную информацию.

Если электронный блок управления записывает выработку двигателя в моточасах, то разделив на них пробег по одометру, можно выяснить среднюю скорость автомобиля. И если она будет приближенная к пешеходной, то вас обманывают. Обязательно попросите мастера просмотреть все ошибки, и то, на каком пробеги они случались. Сравнив показания компьютера и одометра, будет несложно выявить обман.

При покупке автомобиля нужно быть крайне внимательным и не пренебрегать диагностикой всех важных узлов и агрегатов. Если продавец отказывает вам в вашем желании, значит, дело тут не чистое, и не стоит покупать у него автомобиль. Или покупать с возможными рисками…

автопродажи, авторынок, дилеры, вторичный рынок, подержанные авто, автосалоны, продать машину, купить машину, обман, мошенничество, лайфхак
15 ноября 2021
656