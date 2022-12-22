Внезапно: зачем сантехники скупают автомобильную шумоизоляцию

Что такое шумоизоляция? Набор материалов наносится на кузов автомобиля, и последний становится тише и комфортнее. Проведя определенные процедуры и применив широко известный и распространенный арсенал, можно за короткий срок значительно снизить уровень посторонних шумов в салоне. Чем дороже и современнее машина — тем больше в ней «шумки» с завода. Чем бюджетнее и старше — тем меньше.

Основной целью, как правило, выбирают противостояние внешним шумам: шороху колес, ветру и прочим дорожным звукам. Для этих целей обычно используют шумоизоляцию из вспененного полиуретана на клеевой основе. И если с автовладельцами все понятно, то зачем она может понадобиться сантехникам?

Оказывается, автомобильная шумоизоляция — необходимый элемент не только машины, но и квартиры. Стены в современных домах столь тонкие, что каждый «вздох» соседа слышен на пяти этажах вокруг. Что уж говорить про канализацию? Кнопку нажал — весь стояк поздравил с успешным исходом.