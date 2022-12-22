Внезапно: зачем сантехники скупают автомобильную шумоизоляцию

Что такое шумоизоляция? Набор материалов наносится на кузов автомобиля, и последний становится тише и комфортнее. Проведя определенные процедуры и применив широко известный и распространенный арсенал, можно за короткий срок значительно снизить уровень посторонних шумов в салоне. Чем дороже и современнее машина — тем больше в ней «шумки» с завода. Чем бюджетнее и старше — тем меньше.
Основной целью, как правило, выбирают противостояние внешним шумам: шороху колес, ветру и прочим дорожным звукам. Для этих целей обычно используют шумоизоляцию из вспененного полиуретана на клеевой основе. И если с автовладельцами все понятно, то зачем она может понадобиться сантехникам?
Оказывается, автомобильная шумоизоляция — необходимый элемент не только машины, но и квартиры. Стены в современных домах столь тонкие, что каждый «вздох» соседа слышен на пяти этажах вокруг. Что уж говорить про канализацию? Кнопку нажал — весь стояк поздравил с успешным исходом.
Победить эту неприятную особенность жилья несложно: достаточно лишь обернуть трубы шумоизоляционными матами, которые, как вы догадываетесь, проще всего приобрести в магазинах автозапчастей и на рынках. «Автошумку» удобно и быстро укладывать, она недорогая и широкодоступная, а эффект от нее — весьма ощутимый. Таким вот нехитрым образом, не потратив миллионы, можно значительно повысить акустический комфорт дома.
Однако есть и еще одно любопытное применение: современные акриловые и стальные ванны — не чета старому чугуну. Стенки у них тонкие и хлипкие, поэтому каждое купание предвосхищает канонада воды. Сама же ванна «звучит» не хуже колокола, приводя в ступор не только жильцов, но и соседей. Да и душ «аккомпанирует» не хуже.
Что делать? Правильно, воспользоваться той же самой автомобильной шумоизоляцией, которую опытный сантехник быстро нанесет на внешнюю — глазу, как правило, не заметную — сторону купальни. Перед установкой ванны ее тщательно и аккуратно, благо, форма позволяет, обработают «шумкой», после чего «поставят» и закроют плиткой. Дел — на час, если не меньше, а эффект будет весьма и весьма ощутимый.
Дошло до того, что крупные сантехнические компании подписывают дилерские контракты с производителями шумоизоляции, чтобы получать «маты» в большом количестве и по выгодной цене. Ведь «шумка» нужна фактически при каждом ремонте — как простое и быстрое решение глобальной проблемы современного жилья. Да и стоит дешево — все, как мы любим.