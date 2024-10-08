Прайс из восьми цифр: сколько стоит самый дорогой гараж в Москве

Как верно подметил почти сотню лет назад классик, москвичей испортил квартирный вопрос. С поправкой на современные тенденции — квадратные метры. Причем не только жилые, но и вполне себе коммерческие. А с учетом страсти столичных властей к сносу «последнего убежища» в лице гаражей, цена паркингов или, если повезет, закрытого варианта с воротами возросла до чудовищных цифр, давно похожих только на телефонные номера. О самых дорогих парковках и гаражах Москвы рассказывает портал «АвтоВзгляд».

Жители бескрайних российских регионов очень любят пошутить про богатство москвичей, столичные зарплаты, быт и снобизм. Обсуждать чужой кошелек — это ж святое! Однако поверхностное суждение легко разбивается о московские же цены: продукты в «Пятерочке» стоят плюс-минус одинаково во всех регионах, за исключением суровых северов и прочих «заповедных мест», а вот остальные траты москвичей и гостей столицы в корне отличаются. Одна только аренда жилья чего стоит. Покупка? По цене однушки в Бутово кое-где по Руси можно приобрести целый подъезд в девятиэтажке!

Ничем не лучше и нежилая недвижимость, цены на которую просто зашкаливают. Яркий пример — гараж, свято место, убежище и «стойбище» для автомобиля по остаточному признаку. Некогда богатая на плоскостные парковки Москва решила, что ровные ряды железных гаражей ей более не к лицу, и ночи «длинных ковшей» прокатились по всем спальным районам столицы.

Естественно, новая политика градоуправления мгновенно взвинтила цены на места в бетонных многоуровневых конструкциях и подземных паркингах: покупать «железку» просто бессмысленно, а «бетон», особенно если он оформлен по всей строгости, стоит действительно дорого.

Фото globallookpress.com

Для понимания московских гаражных реалий, приведем лишь несколько особо впечатляющих предложений с общедоступной платформы по продаже разного рода недвижимости.

Итак, самый дорогой лот — пул из нескольких машиномест в укромном уголке «богатого» ЖК на Пресненской набережной общей площадью 95 квадратных метров. Стоит такой, только вдумайтесь, 45 000 000 рублей. Нулей — нужно количество: сорок пять миллионов.

Все еще горите желанием переехать в столицу? Тогда идем дальше: двухместный паркинг в ЖК на Якиманке площадью 27 «квадратов» обойдется в 32 500 000 рублей. Еще дышите? Два «паркоместа» в башне «Федерация» в московском Сити стоят 28 000 000 рублей. Двадцать шесть квадратных метров за двадцать восемь миллионов рублей, что более миллиона за «квадрат».

А что же гараж простой и понятный, спросите, почем отдают? Вот, пожалуйста, объявление из самого центра Первопрестольной, Фрунзенская набережная, классический бетонный гараж, неплохо даже выглядящий внешне. За него просят 16 900 000 рублей. И комментировать тут что-то — только портить. Доступное описание тяги москвичей к недвижимости во всей красе.