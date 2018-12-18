Почему российские водители хотят платить за езду по плохим дорогам

Фото: www.m-road.ru
В последнее время российские власти стали уделять развитию дорожно-транспортной инфраструктуры страны куда больше внимания — взять хотя бы проект «Безопасные дороги». И проблемы решаются — правда, исключительно в рапортах чиновников. Водители же никаких улучшений не видят, о чем свидетельствуют результаты очередного социального опроса автовладельцев.
Кристина Извекова

Центральный научно-исследовательский и проектный институт (ЦНИИПИ) «Платная дорога» провел опрос среди водителей, проживающих в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях. Социологи ставили перед собой задачу выяснить, как моторизованные граждане оценивают текущую дорожную ситуацию и строительство платной инфраструктуры за счет частных инвестиций.

В исследовании приняли участие 1000 водителей, использующих автомобили как в личных целях, так и по работе. Автовладельцев просили охарактеризовать дорожную ситуацию в своем регионе, поделиться мнением относительно платных дорог, мостов и путепроводов, а также выбрать наиболее оптимальное решение существующих проблем. И результаты опроса, надо признать, оказались вполне ожидаемыми.

Так, большинство респондентов — а именно 80% опрошенных из Подмосковья, 66% из Петербурга и 58% из Ленинградской области — согласилось, что развитие дорожной сети в России не поспевает ни за потребностями автомобилистов, ни за стремительным ростом автопарка. Самые «острые» проблемы: глухие пробки (61% в МО, 53% в ЛО и 46% СПб), нехватка дорог (24% в СПб, 20% в МО и 7% в ЛО) и дурное качество покрытия (61% в МО, 53% в ЛО и 46% в СПб).

И как же, по мнению опрошенных, нужно решать эти непростые вопросы? Жители Подмосковья в большинстве своем поддерживают идею строительства платных дорог (56%). Почти треть (31%) водителей из Московской области считает, что лучше оставить все как есть — они готовы ждать у моря погоды, то есть повышения госфинансирования и проведения обещанных работ. Оставшиеся 13% видят выход из сложившейся ситуации в ограничении количества машин и «переселении» водителей на общественный транспорт.

Обитатели Ленинградской области готовы мириться с платными дорогами, лишь бы они были качественные и свободные от заторов (42%). Чуть меньше — а именно 40% — предпочли бы подождать, а 18% — отказаться от личного автомобиля в пользу автобусов. В самом Петербурге, скорее, хотели бы оставить все как есть (48%). Задумка с платными дорогами по нраву лишь 44% респондентов, а с ограничением автопарка — 8%.

Кстати говоря, о взимании денег за проезд. Как показал опрос, 58% водителей готовы воспользоваться платной дорогой из-за отсутствия осточертевших пробок, 49% — из-за более качественного покрытия, 47% — когда по «платке» путь короче, 44% — если хочется погонять и 29% — при приемлемой цене проезда. Добавим, что респондентам разрешалось отметить сразу несколько вариантов ответа на этот вопрос.

– На наш взгляд, итоги опроса наглядно отражают реалии сегодняшнего дня. Все мы видим и понимаем, что существующая дорожная инфраструктура, особенно в крупнейших агломерациях, работает на пределе, — прокомментировал результаты исследования генеральный директор ЦНИИПИ «Платная дорога» Вадим Коваленко.

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18 декабря 2018
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