Почему российские водители хотят платить за езду по плохим дорогам

Обитатели Ленинградской области готовы мириться с платными дорогами, лишь бы они были качественные и свободные от заторов (42%). Чуть меньше — а именно 40% — предпочли бы подождать, а 18% — отказаться от личного автомобиля в пользу автобусов. В самом Петербурге, скорее, хотели бы оставить все как есть (48%). Задумка с платными дорогами по нраву лишь 44% респондентов, а с ограничением автопарка — 8%.

Кстати говоря, о взимании денег за проезд. Как показал опрос, 58% водителей готовы воспользоваться платной дорогой из-за отсутствия осточертевших пробок, 49% — из-за более качественного покрытия, 47% — когда по «платке» путь короче, 44% — если хочется погонять и 29% — при приемлемой цене проезда. Добавим, что респондентам разрешалось отметить сразу несколько вариантов ответа на этот вопрос.

– На наш взгляд, итоги опроса наглядно отражают реалии сегодняшнего дня. Все мы видим и понимаем, что существующая дорожная инфраструктура, особенно в крупнейших агломерациях, работает на пределе, — прокомментировал результаты исследования генеральный директор ЦНИИПИ «Платная дорога» Вадим Коваленко.