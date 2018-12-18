Почему российские водители хотят платить за езду по плохим дорогам

Центральный научно-исследовательский и проектный институт (ЦНИИПИ) «Платная дорога» провел опрос среди водителей, проживающих в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях. Социологи ставили перед собой задачу выяснить, как моторизованные граждане оценивают текущую дорожную ситуацию и строительство платной инфраструктуры за счет частных инвестиций.
В исследовании приняли участие 1000 водителей, использующих автомобили как в личных целях, так и по работе. Автовладельцев просили охарактеризовать дорожную ситуацию в своем регионе, поделиться мнением относительно платных дорог, мостов и путепроводов, а также выбрать наиболее оптимальное решение существующих проблем. И результаты опроса, надо признать, оказались вполне ожидаемыми.