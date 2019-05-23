7 советов водителям, которые помогут избежать ДТП

Видели этих дамочек за рулем, которые дерут глотку, вытягивая сольную партию любимого исполнителя? Вряд ли они знакомы с исследованием, которое провели австралийские психологи еще в 2012 году, согласно которому из-за пения у водителей снижается быстрота реакций и адекватность восприятия мгновенно возникшей опасной ситуации. За рулем нужно быть сосредоточенным, а петь лучше в караоке.

Все мы куда-то торопимся. Стараясь успеть за ритмом жизни, мы научились многое делать на бегу, в том числе и есть. И растущее количество фастфуда на улицах городов потакают нам в этом. А что? Удобно, когда, практически не прекращая движение, можно достичь сразу две цели — поесть и доехать, куда надо, вовремя. Но мало кто задумывается о третьей, самой печальной, цели, которую так же можно достичь, поедая гамбургер за рулем автомобиля — больничная койка. Не верите?

Тогда попробуйте на парковке быстро бросить гамбургер и схватиться за руль двумя руками. Вариантов развития событий два — вы попросту не успеете ничего сделать, либо гамбургер или стакан с кофе упадет на пол и, что самое худшее, закатится под педаль тормоза. Поэтому вот вам наша рекомендация: хотите есть, остановитесь и поешьте. В противном случае, у вас есть все шансы провести остаток жизни в кровати, питаясь через трубочку. Исследователи утверждают, что еда и напитки за рулем автомобиля увеличивают шансы попасть в аварийную ситуацию на 80%. Кстати, это гораздо больше, тех, кто попал в аварию «благодаря» болтовне по телефону во время движения.