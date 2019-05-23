7 советов водителям, которые помогут избежать ДТП

Например, задумывались ли вы, что обычное чихание за рулем может стать причиной серьезной аварии? А ведь согласно проведенному исследованию британской компанией по ремонту автомобилей Halfords Autocentres, 2,6 миллиона водителей в одном только Соединенном Королевстве признались, что отводят глаза от дороги во время чихания, вызванного простудой или гриппом. А в Америке были зафиксированы аварийные случаи со смертельным исходом, вызванные простым чихом. В общем, помните об этом и не забывайте остановиться перед тем, как планируете сделать «апчхи».
Нет ничего важнее вашего дитя, особенно когда оно беспокоится и плачет. Но еще более важны его и ваша жизни. Поэтому перед тем, как отправиться с маленьким ребенком на автомобиле по делам, магазинам или в короткое путешествие, убедитесь, что ребенок, во-первых, здоров, во-вторых, не голоден, а в-третьих, у него достаточное количество игрушек и развлечений в автомобиле, которые помогут ему отвлечься. Но если отпрыск все равно капризничает, ни в коем случае не успокаивайте его, когда управляете автомобилем. Лучше остановиться и потратить 10—15 минут на короткую прогулку или перекус, чем не остановиться и всю оставшуюся жизнь жалеть об этом.