7 советов водителям, которые помогут избежать ДТП

Фото erablog.org
После окончания автошколы и успешной сдачи экзаменов в ГИБДД, новичку за рулем предстоит столкнуться со многими ситуациями на дороге, о которых его никто не предупреждал. Впрочем, и многие опытные водители допускают элементарные, но крайне опасные ошибки. И дело здесь не в знании ПДД, и не в навыках вождения, даже если они отточены до автоматизма большим водительским стажем..
Лика Затворная

Например, задумывались ли вы, что обычное чихание за рулем может стать причиной серьезной аварии? А ведь согласно проведенному исследованию британской компанией по ремонту автомобилей Halfords Autocentres, 2,6 миллиона водителей в одном только Соединенном Королевстве признались, что отводят глаза от дороги во время чихания, вызванного простудой или гриппом. А в Америке были зафиксированы аварийные случаи со смертельным исходом, вызванные простым чихом. В общем, помните об этом и не забывайте остановиться перед тем, как планируете сделать «апчхи».

Нет ничего важнее вашего дитя, особенно когда оно беспокоится и плачет. Но еще более важны его и ваша жизни. Поэтому перед тем, как отправиться с маленьким ребенком на автомобиле по делам, магазинам или в короткое путешествие, убедитесь, что ребенок, во-первых, здоров, во-вторых, не голоден, а в-третьих, у него достаточное количество игрушек и развлечений в автомобиле, которые помогут ему отвлечься. Но если отпрыск все равно капризничает, ни в коем случае не успокаивайте его, когда управляете автомобилем. Лучше остановиться и потратить 10—15 минут на короткую прогулку или перекус, чем не остановиться и всю оставшуюся жизнь жалеть об этом.

Фото papasemar.com

Видели этих дамочек за рулем, которые дерут глотку, вытягивая сольную партию любимого исполнителя? Вряд ли они знакомы с исследованием, которое провели австралийские психологи еще в 2012 году, согласно которому из-за пения у водителей снижается быстрота реакций и адекватность восприятия мгновенно возникшей опасной ситуации. За рулем нужно быть сосредоточенным, а петь лучше в караоке.

Все мы куда-то торопимся. Стараясь успеть за ритмом жизни, мы научились многое делать на бегу, в том числе и есть. И растущее количество фастфуда на улицах городов потакают нам в этом. А что? Удобно, когда, практически не прекращая движение, можно достичь сразу две цели — поесть и доехать, куда надо, вовремя. Но мало кто задумывается о третьей, самой печальной, цели, которую так же можно достичь, поедая гамбургер за рулем автомобиля — больничная койка. Не верите?

Тогда попробуйте на парковке быстро бросить гамбургер и схватиться за руль двумя руками. Вариантов развития событий два — вы попросту не успеете ничего сделать, либо гамбургер или стакан с кофе упадет на пол и, что самое худшее, закатится под педаль тормоза. Поэтому вот вам наша рекомендация: хотите есть, остановитесь и поешьте. В противном случае, у вас есть все шансы провести остаток жизни в кровати, питаясь через трубочку. Исследователи утверждают, что еда и напитки за рулем автомобиля увеличивают шансы попасть в аварийную ситуацию на 80%. Кстати, это гораздо больше, тех, кто попал в аварию «благодаря» болтовне по телефону во время движения.

Фото stories.avvo.com

Кстати, о телефоне. Все эти гифки, демотиваторы, социальные сети, чатики, форумы и сообщения за рулем, по данным Технологического института транспорта в Вирджинии — само зло. Риск попасть в аварию, смотря в мобильник, а не на дорогу, увеличивается многократно. Короче говоря, когда ваша рука в очередной раз тянется к телефону, помните: не пострадаете вы, пострадают другие. Разве очередной лайк или смайлик стоит человеческой жизни?

То же касается и макияжа за рулем. Не успевая накраситься дома, женщины делают это в автомобиле, разворачивая зеркало заднего вида в свою сторону, при этом теряя из виду то, что происходит позади авто. Сам процесс нанесения макияжа так же отвлекает от дороги. Выглядеть красиво, безусловно, важно, но не такой высокой ценой.

Самый интимный и, в то же время, глупый способ оказаться в аварийной ситуации — желание сходить в туалет. Согласно исследованию, проведенному в 2011 году лауреатом Нобелевской премии доктором Питером Снайдером, способности людей трезво рассуждать и решать проблемы ухудшаются, когда им хочется по нужде. Поэтому не терпите, а при первой же возможности, сходите в туалет.

безопасность дорожного движения, смартфон, авария, ДТП
23 мая 2019
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