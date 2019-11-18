Как и почему зимой часто отказывают тормоза у автомобиля

Много лет назад, когда трава была зеленой, солнце — ярким, скорости — низкими, а тормоза — барабанными, тормозная жидкость представляла собой коктейль из спирта и касторового масла. В те золотые времена, не знавшие пробок и высокоскоростных магистралей, шоферам для полной остановки автомобиля хватало и столь скромного рецепта. Сегодня же требования к компонентам возросли, потому что автомобильная промышленность ушла далеко вперед. Но ключевые проблемы «тормозухи» до сих пор не решены. Особенно — зимние аспекты.
И главная — это, конечно, гигроскопичность. Тормозная жидкость впитывает в себя воду и делает это достаточно быстро: уже через 30 000 км «наполнение» тормозных шлангов и бачка нужно заменить. Увы, мало кто это делает, поэтому первые по-настоящему низкие температуры тут же наполняют сугробы и брустверами автомобилями. Вода внутри системы замерзает, педаль «дубеет», а срабатывание суппорта происходит медленно и далеко не так продуктивно, как планировали инженеры. Результат всегда одинаковый: ДТП.
Чтобы не совершить эту дорогостоящую ошибку, опытный водитель всегда поменяет тормозную жидкость перед морозами. Причем не возьмет остатки с гаражной полки, а отправиться в магазин за новой. Дело все в той же воде, которая неведомыми — вспоминаем по конденсат, который в закрытом железном боксе есть всегда и везде — путями оказывается даже в запечатанном флаконе. Чтобы не поменять «шило на мыло», можно заранее приобрести специальный гаджет, который есть на каждом СТО, и отвечает только за одну операцию: показывает процент H2O в составе любой жидкости. Стоит копейки, а результат работы — на рубль.
Итак, мы оказались в магазине автозапчастей перед длинной полкой с разноцветными банками. На что смотреть? Чем одна лучше другой? Первым делом надо посоветоваться с продавцом: далеко не каждую тормозную жидкость можно заливать в старую машину. Современные составы богаты разного рода реагентами, повышающими температуру кипению и снижающими впитывание влаги. Беда в том, что они просто разъедают старые резинки и соединения в тормозной системе, следовательно, после такой необдуманной замены придется провести глобальный ремонт и полное обновление всех узлов. Так себе перспектива. Лучше взять более старую и менее агрессивную химию.
Если же вы — счастливый обладатель свежей иномарки, то основной фактор для выбора — температурный. Иными словами, при какой температуре «тормозуха» закипит. При длительном торможении и пробочной толкотне, а также при стабильно подклинивающих по зиме тормозах, температура от колодок и дисков передается на тормозную жидкость и периодически может доводить ее до кипения. Дешевая «пойдет пузырями» уже при 150—160 градусах, а более дорогая — при 250—260 градусах. Почувствуйте разницу. В этот момент, машина фактически лишится тормозов, и «гусарское» ускорение со светофора вероятнее всего закончится в корме соседа по пробке.
Чтобы максимально снизить саму вероятность такой осеннее-зимней хандры у тормозной системы, жидкость, которая является расходником и «требует внимания» каждый 30 000 км, нужно просто заменить. Сделать это не сложно, вполне возможно совершить эту операцию и своими силами в гаражном кооперативе. Главное, не забудьте потом прокачать тормоза.