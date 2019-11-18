Как и почему зимой часто отказывают тормоза у автомобиля

Много лет назад, когда трава была зеленой, солнце — ярким, скорости — низкими, а тормоза — барабанными, тормозная жидкость представляла собой коктейль из спирта и касторового масла. В те золотые времена, не знавшие пробок и высокоскоростных магистралей, шоферам для полной остановки автомобиля хватало и столь скромного рецепта. Сегодня же требования к компонентам возросли, потому что автомобильная промышленность ушла далеко вперед. Но ключевые проблемы «тормозухи» до сих пор не решены. Особенно — зимние аспекты.

И главная — это, конечно, гигроскопичность. Тормозная жидкость впитывает в себя воду и делает это достаточно быстро: уже через 30 000 км «наполнение» тормозных шлангов и бачка нужно заменить. Увы, мало кто это делает, поэтому первые по-настоящему низкие температуры тут же наполняют сугробы и брустверами автомобилями. Вода внутри системы замерзает, педаль «дубеет», а срабатывание суппорта происходит медленно и далеко не так продуктивно, как планировали инженеры. Результат всегда одинаковый: ДТП.