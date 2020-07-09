Отсутствие каких лекарств в автомобильной аптечке может обернуться проблемами во время отпуска в Сочи или Крыму

Более тысячи километров из центральной России до Сочи и Крыма — серьезный пробег даже для профессионала, привыкшего неделями не вылезать из-за руля.

При этом «ответственные пиджаки» из медицинского и полицейского ведомств в свое время оставили в автомобильных аптечках только те предметы и препараты, которые могут пригодиться лишь при ранении в ДТП. Все прочие медицинские случаи в дороге должны, видимо, «разруливать» экипажи скорой медицинской помощи.

Но не будешь же звонить в 112, если тебя, например, посреди трассы М4 «Дон» по дороге в Крым прохватил неудержимый понос! Это не смертельно, конечно, но крайне мучительно и ехать дальше невозможно.

Значит придется укомплектовать автоаптечку дополнительной «номенклатурой», чтобы в случае чего помочь себе и пассажирам своими силами.

Прежде всего, в нее следует положить упаковку антибиотика широкого спектра действия на случай, если подцепишь какую-нибудь инфекцию (а в южных регионах это проще простого) — что-нибудь вроде амоксиклава.

Должен там присутствовать и специализированный препарат против кишечных инфекций (на случай отравления) — тот же энтерофурил или антибиотик левомицетин.