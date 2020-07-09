Отсутствие каких лекарств в автомобильной аптечке может обернуться проблемами во время отпуска в Сочи или Крыму

Более тысячи километров из центральной России до Сочи и Крыма — серьезный пробег даже для профессионала, привыкшего неделями не вылезать из-за руля.
При этом «ответственные пиджаки» из медицинского и полицейского ведомств в свое время оставили в автомобильных аптечках только те предметы и препараты, которые могут пригодиться лишь при ранении в ДТП. Все прочие медицинские случаи в дороге должны, видимо, «разруливать» экипажи скорой медицинской помощи.
Но не будешь же звонить в 112, если тебя, например, посреди трассы М4 «Дон» по дороге в Крым прохватил неудержимый понос! Это не смертельно, конечно, но крайне мучительно и ехать дальше невозможно.
Значит придется укомплектовать автоаптечку дополнительной «номенклатурой», чтобы в случае чего помочь себе и пассажирам своими силами.
Прежде всего, в нее следует положить упаковку антибиотика широкого спектра действия на случай, если подцепишь какую-нибудь инфекцию (а в южных регионах это проще простого) — что-нибудь вроде амоксиклава.
Должен там присутствовать и специализированный препарат против кишечных инфекций (на случай отравления) — тот же энтерофурил или антибиотик левомицетин.
По пути к морю или на уже отдыхе на Черноморском побережье многие «цепляют» различные ротавирусы. Поэтому запасаемся препаратами от диареи (лоперамид) и рвоты (церукал), которые частенько сопровождают подобные заболевания и приводят к катастрофическому обезвоживанию организма.
А также таблетки от головной боли (например, из ряда анальгетиков) и от температуры (старый добрый парацетамол). Кроме того, для нормализации работы пищеварения надо прихватить с собой линекс или его аналоги.
На случай непредвиденных аллергических реакций обязательно иметь с собой тот или иной антигистаминный препарат последнего поколения. Какой именно — нужно заранее подобрать индивидуально, учитывая, что некоторые из них имеют седативный эффект, исключающий вождение машины.
На всякий случай в дальнюю дорогу запаситесь таблетками от повышенного давления. Оно может неожиданно подскочить и у здорового человека — скажем, при тепловом ударе. Что-то вроде кетанова вполне подойдет.
Не лишним будет и какое-либо средство от изжоги, возникающей, в том числе, после употребления непривычно острой пищи.
В автомобильной аптечке просто обязаны присутствовать и средства против внезапных мышечных или суставных болей. Последние могут возникать в дальней дороге из-за долгого нахождения в одной и той же позе.
Чтобы купировать боль, имейте при себе тюбик обезболивающей мази — тот же «бенгей» или ей подобную. А также сильный препарат, снимающий воспаление нервных окончаний — типа таблеток аркоксиа.
Понятно, что всю соседнюю аптеку с собой в дальнее автопутешествие не прихватишь. Тем не менее, обозначенный выше список лекарственных препаратов поможет поддержать «просевшее» здоровье вдали от медицинского учреждения. И выиграть время до того момента, пока удастся получить профессиональную медпомощь.