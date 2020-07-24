Как обойтись в жару без кондиционера в автомобиле, чтобы не испытывать дискомфорт

Комфортный климат в автомобиле обеспечивается системой кондиционирования. Водитель и пассажиры имеют возможность выбрать комфортную для себя температуру, и наслаждаться поездкой даже в самую дикую жару. Но что делать тем водителям, чьи автомобили не имеют климатической установки, или она сломалась? Как понизить градус в салоне и не получить тепловой удар?

Помните, как спасались в жару наши бабушки и дедушки в деревнях? Верно, ночевать укладывались на пол, смачивали простыни и накрывались ими. С машиной можно провернуть тот же трюк. Все дело в том, что влажный воздух более холодный. Поэтому смачиваем чистую тряпку, и вешаем ее на воздуховоды. Для пущего эффекта такой же тряпкой протираем лицо и грудь. Правда, смачивать тряпки придется регулярно. А это не очень удобно в процессе езды.

Впрочем, можно поставить в салон портативный вентилятор. Правда, толку от него тоже не густо. Он помогает лишь тому, на кого дует. Остальным придется умываться собственным потом.