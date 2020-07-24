Как обойтись в жару без кондиционера в автомобиле, чтобы не испытывать дискомфорт

Комфортный климат в автомобиле обеспечивается системой кондиционирования. Водитель и пассажиры имеют возможность выбрать комфортную для себя температуру, и наслаждаться поездкой даже в самую дикую жару. Но что делать тем водителям, чьи автомобили не имеют климатической установки, или она сломалась? Как понизить градус в салоне и не получить тепловой удар?
Помните, как спасались в жару наши бабушки и дедушки в деревнях? Верно, ночевать укладывались на пол, смачивали простыни и накрывались ими. С машиной можно провернуть тот же трюк. Все дело в том, что влажный воздух более холодный. Поэтому смачиваем чистую тряпку, и вешаем ее на воздуховоды. Для пущего эффекта такой же тряпкой протираем лицо и грудь. Правда, смачивать тряпки придется регулярно. А это не очень удобно в процессе езды.
Впрочем, можно поставить в салон портативный вентилятор. Правда, толку от него тоже не густо. Он помогает лишь тому, на кого дует. Остальным придется умываться собственным потом.
Для реализации другого способа вам потребуются пара-тройка картриджей с хладагентом, которые используют в портативных холодильниках, когда нужно чтобы продукты оставались свежими и холодными. Предварительно картриджи нужно заморозить в морозилке. Не бойтесь, хладагент не расширяется, и картриджи останутся в целости и сохранности, но будут ледяными — в этом, собственно, и заключается их работа. А далее их можно уложить вдоль лобового стекла. Воздух, проходящий через ледяные картриджи, будет остужаться, делая климат в салоне чуточку комфортнее.
За неимением под рукой картриджей с хладагентом можно использовать пластиковые бутылки. Но в том и в другом случае нужно придумать, как закрепить носители холода, чтобы те не упали на пол, и уж тем более, не попали под педальный узел.
Однако наиболее действенный способ — это открыть окна. Но не все подряд, а только задние. Для большей эффективности так же нужно включить обдув. Все это поможет создать разность давления в салоне, что, в свою очередь, обеспечит мощную циркуляцию воздуха.
И еще одно маленькое дополнение: обувь при этом лучше всего иметь открытую. Через наши стопы весьма эффективно отводится лишнее тепло. Ну и не забывайте смачивать голову. И тогда теплового удара с вами точно не случится.