Почему опасно вешать различные брелоки на ключи зажигания

Брелок из Геленджика, смешной мишка от лучшей половины, открывашка и маленькая отвертка, герб любимой футбольной команды и еще сонма «законсервированных воспоминаний» с годами делают связку ключей от дома и от машины неподъемной. С одной стороны — так их точно не потерять, ведь незаметно обронить килограмм железа невозможно. Организм сразу почувствует «недостачу» нагрузки, да и лязг от падения будет стоять на пол-улицы. А с другой….
Автопарк в России — старый, и это не от большой любви, а от большой бедности. Встречаются, конечно, подержанные автомобили, которые живут будто в раю и выглядят соответствующе: чистые, ухоженные, содержащиеся в идеальном состоянии. Но большинство — доживающие свой век «трахомы», на обслуживании которых экономят изо всех сил. Именно такие машины могут сыграть с водителем злую шутку.
Большая связка ключей со временем расшатывает замок зажигания. Нагрузка от брелоков выглядит смешной, но день за днем, год за годом, она разбалтывает узел, который под такие килограммы изначально рассчитан не был. Сначала замок перестанет «отдавать» ключ, придется повторять операцию по вытаскиванию, щелкая «массой», несколько раз. Потом начнет «знобить» и откажется запускать двигатель: издаст протяжный, весьма неприятный жужжащий звук, за которым не последует «радость» стартера.
Решение вопроса выглядит следующим образом: либо переборка — на «иномарку» операция обойдется в 2000—3000 рублей — либо покупка подержанной детали, а это от 2000 рублей. Но стоит помнить о дверных замках, которые тоже предстоит поменять — либо новый узел.
Однако и это не самое страшное: погоревал, заплатил, едем дальше. Разболтанный замок зажигания, который «ничего страшного, еще походит, денег на такую мелочь сейчас нет», может от нагрузки вороха брелоков однажды заглушить автомобиль прямо в движении. История подобные случаи знает, и заканчивались они всегда плачевно. Иногда — фатально. И причиной всегда была связка медведей, географических названий и памятных воспоминаний.
Кстати, в самом известной аварии, которая произошла по причине обилия брелоков на ключах от замка зажигания и закончилась гибелью водителя, участвовал далеко не самый старый по российским-то меркам автомобиль. Десятилетний. Однако этого «стажа» замку оказалось достаточно, чтобы под тяжестью «геленджиков» просто провернуться.
Вывод из вышесказанного простой: воспоминания — воспоминаниями, но ключ в зажигании не должен быть обременен лишним весом, а также различными ленточками и веревочками, способными в момент управления машиной просто зацепиться за что-то и провернуть замок. Красота не должна идти в разрез с безопасностью.