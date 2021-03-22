Почему опасно вешать различные брелоки на ключи зажигания

Брелок из Геленджика, смешной мишка от лучшей половины, открывашка и маленькая отвертка, герб любимой футбольной команды и еще сонма «законсервированных воспоминаний» с годами делают связку ключей от дома и от машины неподъемной. С одной стороны — так их точно не потерять, ведь незаметно обронить килограмм железа невозможно. Организм сразу почувствует «недостачу» нагрузки, да и лязг от падения будет стоять на пол-улицы. А с другой….

Автопарк в России — старый, и это не от большой любви, а от большой бедности. Встречаются, конечно, подержанные автомобили, которые живут будто в раю и выглядят соответствующе: чистые, ухоженные, содержащиеся в идеальном состоянии. Но большинство — доживающие свой век «трахомы», на обслуживании которых экономят изо всех сил. Именно такие машины могут сыграть с водителем злую шутку.

Большая связка ключей со временем расшатывает замок зажигания. Нагрузка от брелоков выглядит смешной, но день за днем, год за годом, она разбалтывает узел, который под такие килограммы изначально рассчитан не был. Сначала замок перестанет «отдавать» ключ, придется повторять операцию по вытаскиванию, щелкая «массой», несколько раз. Потом начнет «знобить» и откажется запускать двигатель: издаст протяжный, весьма неприятный жужжащий звук, за которым не последует «радость» стартера.

Решение вопроса выглядит следующим образом: либо переборка — на «иномарку» операция обойдется в 2000—3000 рублей — либо покупка подержанной детали, а это от 2000 рублей. Но стоит помнить о дверных замках, которые тоже предстоит поменять — либо новый узел.