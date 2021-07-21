5 советов, как водить машину ночью не хуже, чем днем

Да, темнота — друг молодежи, которая только-только обзавелась водительскими правами, но не опытом вождения. В общем, риски повышаются многократно. Но можно ли максимально обезопасить себя и окружающих во время ночных перегонов? «АвтоВзгляд» выяснил, что нужно делать, дабы ездить ночью, ну почти как днем.

Дневное время суток — время заторов на дорогах и обилия мелких аварий из-за того, что от нечего делать водители сидят одновременно и за рулем, и в телефонах. Но, с наступлением ночи, характер, как и тяжесть ДТП, меняются. Увеличивается скорость потока, падает видимость, на дорогу выезжают любители «отмороженной» ночной езды, молодежь и нетрезвые водители. И как это не покажется странным, ночью риски существенно повышаются. Потому как последствия аварий в ночное время суток зачастую оказываются тяжелее.

К примеру, выехав за город в свете дня, водитель отлично ориентируется в дорожной обстановке, потому как и погода, и видимость позволяют. Однако ночью все меняется. Загородные трассы мало, где освещены. А между тем, скорость движения на них явно больше, чем в городе. Плюс отсутствие машин и усталость очень расслабляют бдительность. А на дороге все происходит вдруг. Вдруг из-за куста выбежала огромная собака или лось. Вдруг на дорогу выехал новичок, и перепутав педали, выкатился прямо перед машиной, едущей по главной дороге. Вдруг дорогу переходят нетрезвые пешеходы. И делают они это, разумеется, не в положенном месте. В общем, глаз да глаз. И расслабляться не время. Но как обезопасить себя от всех этих вдруг? Ведь бывают ситуации, когда нужно ехать по делам именно ночью. Что ж, ловите лайфхаки.