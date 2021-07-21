5 советов, как водить машину ночью не хуже, чем днем

Да, темнота — друг молодежи, которая только-только обзавелась водительскими правами, но не опытом вождения. В общем, риски повышаются многократно. Но можно ли максимально обезопасить себя и окружающих во время ночных перегонов? «АвтоВзгляд» выяснил, что нужно делать, дабы ездить ночью, ну почти как днем.
Дневное время суток — время заторов на дорогах и обилия мелких аварий из-за того, что от нечего делать водители сидят одновременно и за рулем, и в телефонах. Но, с наступлением ночи, характер, как и тяжесть ДТП, меняются. Увеличивается скорость потока, падает видимость, на дорогу выезжают любители «отмороженной» ночной езды, молодежь и нетрезвые водители. И как это не покажется странным, ночью риски существенно повышаются. Потому как последствия аварий в ночное время суток зачастую оказываются тяжелее.
К примеру, выехав за город в свете дня, водитель отлично ориентируется в дорожной обстановке, потому как и погода, и видимость позволяют. Однако ночью все меняется. Загородные трассы мало, где освещены. А между тем, скорость движения на них явно больше, чем в городе. Плюс отсутствие машин и усталость очень расслабляют бдительность. А на дороге все происходит вдруг. Вдруг из-за куста выбежала огромная собака или лось. Вдруг на дорогу выехал новичок, и перепутав педали, выкатился прямо перед машиной, едущей по главной дороге. Вдруг дорогу переходят нетрезвые пешеходы. И делают они это, разумеется, не в положенном месте. В общем, глаз да глаз. И расслабляться не время. Но как обезопасить себя от всех этих вдруг? Ведь бывают ситуации, когда нужно ехать по делам именно ночью. Что ж, ловите лайфхаки.
Во-первых, соблюдайте дистанцию до впередиидущего автомобиля. А в ночное время суток ее и вовсе лучше увеличить. Возможно, эта хитрость вам никогда не пригодится. Но при возникновении нештатной ситуации тормозной путь вашей машины в этом случае не будет превышать видимую в свете фар часть дороги. Да и вообще, всегда лучше иметь запас для маневра будь то торможение или объезд внезапно возникшего препятствия.
При ночной езде очень легко уснуть. К сожалению, нет способов стремительно переформатировать физиологию организма, чтобы по щелчку пальцев взять и проехать за ночь тысячу километров бодрствуя, как ни в чем не бывало. Спать будет тянуть всю дорогу. А уставший водитель плохо реагирует на внезапно развивающуюся ситуацию. К тому же, думая о том, чтобы не уснуть, он легко засыпает буквально на несколько секунд, за которые автомобиль пролетает несколько сот метров. И тут уж как повезет. В общем, не стоит испытывать судьбу. Если нужно ехать ночью, то накануне лучше лечь и поспать. Клонит в сон — остановись, и подремли полчаса. Не стоит тратить время на кофе и энергетики. В первом случае, эффект кратковременный. Во втором — колоссальный вред организму.
Забывчивых водителей также полно на ночных дорогах. Вспомните, сколько раз за поездку вас ослеплял свет фар встречного транспорта. У одних они неправильно настроены. Другие попросту устали, и забыли переключится. У третьих этот процесс автоматический, но электроника срабатывает слишком поздно, успев ослепить вас. Грязное, исцарапанное или треснутое стекло в вашей машине усиливает этот эффект.
Если вас ослепили, в этот момент, главное, не терять самообладание, и не паниковать. Нужно сделать следующее: включите «аварийку», и начинайте аккуратно притормаживать. При этом ни в коем случае не меняйте направление движения. На обочине может стоять припаркованный грузовик или толпа пешеходов. Поэтому вам нужно продержаться в полосе буквально несколько секунд, за которые видимость восстановится. И, конечно же, не стоит продолжать ездить с разбитым лобовым стеклом.
Как бы то ни было, трезво оценивайте свои силы и возможности. Без острой необходимости не стоит испытывать судьбу, и отправляться в дальние ночные поездки. А если выхода нет, и нужно ехать, то выполняйте простые правила безопасности, сохраняйте бдительность и внимание, и, конечно же, держите свой автомобиль в хорошем техническом состоянии.