MIMS Automechanika Moscow-2021: нано-обработка аккумуляторов, «плавающие» тормозные диски и премиум-парфюм

Можно констатировать, что первый «постковидный» автомеханический форум, проходивший в столичном «Экспоцентре», оказался весьма успешным. Несмотря на ограничения и санитарные кордоны, в Москву приехали сотни иностранных делегаций, в том числе из Турции, Сербии, Польши, Казахстана, Ирана, Италии…

Да, по известным причинам, связанными с пандемией, не смогли участвовать ряд крупных компаний из сферы автоиндустрии вроде Delphi, Denso, NGK, ZF, Valeo… Но как говорится, не бывает худа без добра! Например, все освободившиеся площадки в престижном павильоне «Форум» были тут же заняты другими экспонентами, среди которых преобладали производители аккумуляторов.

Важны и точность, и стабильность

Кстати, об аккумуляторах… Раздел выставки Automechanika Moscow, посвященный автомобильным источникам питания, всегда привлекал массу посетителей. Учитывая тот факт, что доля гибридных и «старт-стопных» машин на рынке увеличивается, эта тематика сегодня очень актуальна.

Причем, особый интерес, естественно, вызывают технические инновации. Так, например, в рамках деловой программы выставки дистрибьюторы бренда Taxxon анонсировали обновленную линейку батарей турецкого производства. Она включает в себя несколько десятков моделей различных типоразмеров с емкостью от 35 до 240 Ач и пусковыми токами аж до полутора тысяч ампер.