MIMS Automechanika Moscow-2021: нано-обработка аккумуляторов, «плавающие» тормозные диски и премиум-парфюм

Можно констатировать, что первый «постковидный» автомеханический форум, проходивший в столичном «Экспоцентре», оказался весьма успешным. Несмотря на ограничения и санитарные кордоны, в Москву приехали сотни иностранных делегаций, в том числе из Турции, Сербии, Польши, Казахстана, Ирана, Италии…
Да, по известным причинам, связанными с пандемией, не смогли участвовать ряд крупных компаний из сферы автоиндустрии вроде Delphi, Denso, NGK, ZF, Valeo… Но как говорится, не бывает худа без добра! Например, все освободившиеся площадки в престижном павильоне «Форум» были тут же заняты другими экспонентами, среди которых преобладали производители аккумуляторов.
Важны и точность, и стабильность
Кстати, об аккумуляторах… Раздел выставки Automechanika Moscow, посвященный автомобильным источникам питания, всегда привлекал массу посетителей. Учитывая тот факт, что доля гибридных и «старт-стопных» машин на рынке увеличивается, эта тематика сегодня очень актуальна.
Причем, особый интерес, естественно, вызывают технические инновации. Так, например, в рамках деловой программы выставки дистрибьюторы бренда Taxxon анонсировали обновленную линейку батарей турецкого производства. Она включает в себя несколько десятков моделей различных типоразмеров с емкостью от 35 до 240 Ач и пусковыми токами аж до полутора тысяч ампер.
Одна из важных особенностей новой линейки Taxxon — инновационная технология SmartGrid, обеспечивающая аккумуляторам принципиально новый уровень надежности и долговечности. Достигнуто это за счет внедрения ряда уникальных ноу-хау, в том числе и прецизионной (с точностью до одного микрона) обработки аккумуляторных пластин.
Благодаря этому их прочность и коррозионную стойкость удалось увеличить почти в два раза, что заметно улучшило стабильность рабочих характеристик батарей. Важно отметить, что все новинки от Taxxon разработаны с учетом отечественных ГОСТов и полностью адаптированы для российских условий эксплуатации.
Упало напряжение? Не проблема!
Интересные новинки были отмечены и в сегменте так называемых внешних аккумуляторов (jump-стартеров). Так, например, своими оригинальными разработками порадовали автовладельцев дистрибьюторы бренда Berkut, продемонстрировавшие несколько компактных пуско-зарядных устройств (ПЗУ).
Применительно к автомобилям такие устройства задействуются для аварийного пуска двигателя в ситуациях, когда штатная батарея оказалась разряженной. Среди новинок особый интерес вызывал литий-полимерный гаджет последнего поколения Berkut JSL-25000. Этот топовый аппарат по-своему уникален и не имеет у нас аналогов в премиальном ценовом сегменте.
Во-первых, это самое мощное ПЗУ в своем классе. Достаточно сказать, что в «пиках» оно способно выдавать до 1300 А тока и запускать самые большие дизельные моторы объемом аж до 7 л! Во-вторых, внутри устройства размещено не три, а четыре мини-батареи, что заметно повысило его запас прочности как по напряжению, так и энергоемкости.
Например, его заряда вполне хватит до 25 автономных пусков двигателя. В-третьих, это ПЗУ имеет аж 10 степеней защиты, в том числе от перезаряда, от перенапряжения между ячейками, саморазряда и перегрева. Ко всему прочему, Berkut JSL-25000 выполнен в ударопрочном и влагозащищенном корпусе стандарта IP66.
Антифриз доливать уже не придется
Что касается тематических предпочтений посетителей Automechanika Moscow, то в числе наиболее популярных экспозиций оказались стенды с автохимией. Надо сказать, что в этом сегменте за последнее время заметно преуспели отечественные производители.
Наглядный пример — экспозиция российского бренда Ruseff. Несмотря на то, что он присутствует на рынке лишь несколько лет, его продукция стала популярной во многих регионах страны. Этому во многом способствовали те инновации, которые фирма внедряет при производстве современной автохимии и автокосметики. Некоторые из них были показаны и на выставке.
Например, в числе новинок от Ruseff была представлена гибридная охлаждающая жидкость последнего поколения Antifreeze Balance (фото выше), предназначенная для широкого ряда автомобилей. Состав отличает высокая стабильность эксплуатационных свойств, высокие антикоррозионные свойства, а также минимальная испаряемость, что практически исключает необходимость его долива в течение всего срока службы.
Кроме современных антифризов, бренд Ruseff порадовал своих поклонников новыми моторными маслами, а также оригинальными присадками, предназначенными для системы смазки, газораспределительного механизма и других узлов двигателя.
Меньше вес — лучше управляемость
Понятно, что основная доля экспозиций «автомеханической» выставки напрямую связана с автозапчастями и комплектующими. Поскольку китайцы в этот раз не приехали, здесь среди иностранцев превалировали турецкие поставщики запчастей. Европейских же компаний, повторимся было немного.
Из них мы отметили стенд итальянской Brembo, одного из мировых лидеров в разработке тормозных систем. Это фирма, напомним, занимается, в том числе и производством компонентов для машин премиум-сегмента. При проектировании узлов для таких автомобилей борьба за снижение массы деталей играет первостепенную роль. Что в полной мере относится и деталям тормозной системы.
Так вот, инженеры Brembo, имеющие большой опыт в разработке этих комплектующих, предложили свое решение в части производства облегченных тормозных дисков. Изделие (на фото) получило название «плавающий диск». Суть его в том, что ступичная часть диска делается из легкого алюминия, а рабочая область, соприкасающаяся с тормозными колодками, из чугуна.
Оба элемента соединяются особым крепежем, который обеспечивает их коаксиальную фиксацию друг с другом. Подобная конструкция обеспечивает значительное снижение неподрессоренных масс, тем самым оказывая положительный эффект на комфорт, управляемость и расход топлива автомобиля.
Ароматы для авто
Одной из примечательных особенностей нынешней «Автомеханики» стало увеличение разнообразных мульти-брендовых экспозиций, посвященных автомобильным аксессуарам. Некоторые из них привлекали посетителей приятными запахами, поскольку там, помимо всего прочего, демонстрировались новые коллекции разнообразных автомобильных ароматизаторов премиум-класса.
Любопытно, но по оценкам экспертов потребительского рынка, душистые изделия верхнего ценового сегмента стали пользоваться повышенным спросом в большинстве российских регионов. Причем круглый год.
Что, в общем-то, неудивительно, особенно если при создании ароматизаторов ставка изначально делается на высокое качество всех составляющих продукта, будь то ингредиенты, дизайн флаконов или оформление упаковки. Справедливости ради отметим, что душистые композиции, применяемые сегодня технологами крупных фирм, закупаются у ведущих европейских производителей специального парфюма.
А вот выпуск этой оригинальной автокосметики уже организуется и в России, что, безусловно, вселяет надежду на светлое будущее. В продажу они поступают в различных вариантах исполнения — в виде жидкостей, геля, пахучих гранул или недорогих «бумажек».
Даешь российское производство!
Согласитесь, мы уже давно привыкли к тому, что практически все автомобильные аксессуары к нам поставляются из Поднебесной. Говорят, что производить их у нас нерентабельно. Впрочем, с этим согласны далеко не все российские предприниматели. А некоторые даже сами выпускают вполне конкурентоспособную «аксессуарку».
Как, например, одна из фирм с Поволжья, делающая автомобильные тросы и органайзеры. Назначение последних — упорядоченное размещение в салоне машины разнообразной мелочевки и вещей, каковых набирается с три короба почти у каждого второго автовладельца.
Компания производит с добрый десяток таких аксессуаров, размещаемых в различных местах салона. Скажем, для хранения компакт-дисков как нельзя лучше подойдет чехол с многочисленными кармашками, закрепляемый на солнцезащитном козырьке.
Для более габаритных вещей — детских игрушек, зонтика, небольшой книжки — предпочтительнее подвесные сумки, размещаемые на спинках передних кресел.
А вот для перевозки обуви, пластиковых бутылок, аптечки, незамерзайки или огнетушителя желательно использовать более объемные саквояжи, фиксируемые в багажнике липучками или ремешками.