Во сколько нужно ложиться спать, чтобы никогда не уставать за рулем

Эксперты портала «АвтоВзгляд» выяснили, сколько времени нужно организму для отдыха и восстановления от усталости, как сон влияет на поведение за рулем и к чему приводят недосыпы. Но для начала предлагаем вспомнить, как в 2017 году компанией Ford было проведено любопытное исследование. Согласно собранным данным, каждый третий российский водитель хотя бы раз в жизни засыпал за рулем. Тревожная статистика ясно показывает: недостаток сна, либо проблемы с ним напрямую сказываются на всех видах жизнедеятельности, в том числе и на вождении.

Недосып и его влияние на состояние водителя

Когда человек не поспал всего одну ночь, степень его реакции снижается так же, как если бы он находился в средней степени опьянения. Но если в случае одурманивания водителя есть определенные законы и порядок действий, то четких критериев степени сонливости водителя пока что не существует. Это приводит к тому, что огромное количество людей садится за руль, недоспав. По мировой статистике, до 20% ДТП связано с засыпанием за рулем. А это летальные ДТП, так как они часто связаны с выездом на полосу встречного движения.