Во сколько нужно ложиться спать, чтобы никогда не уставать за рулем

Эксперты портала «АвтоВзгляд» выяснили, сколько времени нужно организму для отдыха и восстановления от усталости, как сон влияет на поведение за рулем и к чему приводят недосыпы. Но для начала предлагаем вспомнить, как в 2017 году компанией Ford было проведено любопытное исследование. Согласно собранным данным, каждый третий российский водитель хотя бы раз в жизни засыпал за рулем. Тревожная статистика ясно показывает: недостаток сна, либо проблемы с ним напрямую сказываются на всех видах жизнедеятельности, в том числе и на вождении.
Недосып и его влияние на состояние водителя
Когда человек не поспал всего одну ночь, степень его реакции снижается так же, как если бы он находился в средней степени опьянения. Но если в случае одурманивания водителя есть определенные законы и порядок действий, то четких критериев степени сонливости водителя пока что не существует. Это приводит к тому, что огромное количество людей садится за руль, недоспав. По мировой статистике, до 20% ДТП связано с засыпанием за рулем. А это летальные ДТП, так как они часто связаны с выездом на полосу встречного движения.
Что будет, если регулярно недосыпать
Интересно, что человек — единственное живое существо, которое сознательно жертвует своим сном ради каких-то других целей. Хронический недосып снижает реакцию и работоспособность, а также вызывает массу проблем со здоровьем и психикой. Ожирение, атеросклероз, сахарный диабет, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, тревога, депрессия — это далеко не полный перечень заболеваний, которые развиваются из-за недостатка сна. Если люди спят менее 7 часов, то общая смертность увеличивается на 12%.
Сколько времени требуется организму для сна
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» сомнолог, доктор медицинских наук Роман Бузунов, средняя длительность сна — от 7 до 9 часов, но у конкретного человека она может составлять от 4 до 12 часов. По мнению профессора, для комофртного отдыха рекомендуется следовать правилу «15 минут». То есть устать к вечеру настолько, чтобы заснуть за 15 минут, а ночью должно быть суммарно не более 15 минут пробуждений.
Во сколько лучше ложиться спать, чтобы хорошо себя чувствовать
Существует всеобщее заблуждение, что сон до полуночи лучше, чем после. Хотя на самом деле важно не время отхода ко сну, а соблюдение стабильного графика сна и общей длительности сна. Вполне возможно ложится в час ночи, вставать в 8 утра и прекрасно высыпаться (продукция мелатонина при этом подстроится под такой график сна и бодрствования — наш организм может перестраивать наши циркадные ритмы).
Пандемия и ее влияние на качество сна
Пандемия COVID-19 фактически привела к развитию пандемии бессонницы. Если до появления новой коронавирусной инфекции хроническая бессонница отмечалась у 15% взрослого населения, то сейчас этот показатель достигает 25—30%. Это связано как с последствиями самой инфекции, так и с глобальным повышением уровня стресса в обществе.
Также играет роль нарушение обычного образа жизни: удаленная работа, снижение физической нагрузки, уменьшение социальных контактов. Хронические нарушения сна естественно приводят и к ухудшению дневного функционирования, в частности, к увеличению частоты ДТП из-за снижения реакции водителей и засыпания за рулем.
Что «думают» о науке сна нейросети
Современные нейросети умеют определять психофизиологическое состояние человека и его реакции на различные изменения. После того, как водитель сел за руль, искусственный интеллект с помощью камеры проводит сканирование и идентификацию лица — обрабатывает информацию о водителе. В режиме реального времени нейросеть понимает, что происходит с человеком (например, он засыпает, зевает, отвлекается или разговаривает по телефону).
В случае, если камера фиксирует, что водитель засыпает или даже имеются очевидные предвестники засыпания, система подает водителю сигнал — звуковой или световой — чтобы его разбудить.
Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители компании «Антисон», современные нейросети обучены глубокому мониторингу состояния человека: от сонливости до когнитивной нагрузки. Сегодня главная цель использования нейросетей в автомобильной промышленности — предотвратить ДТП и другие инциденты, связанные с засыпанием водителя во время поездок, тем самым увеличив безопасность на дорогах.
Да, искусственный интеллект не может устранить все риски на дороге, но уже не возникает сомнений, что будущее автомобильной безопасности стоит, в том числе, за умными системами. И, разумеется, за нашей собственной ответственностью: хорошо спать, высыпаться и не садиться за руль уставшим.