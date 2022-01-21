Для чего на самом деле нужен рулевой демпфер в автомобиле

Фото: carstuckgirls
Требования к ездовым характеристикам современного автомобиля пользователи предъявляют серьезные — он должен быть комфортным и хорошо управляемым. А потому инженеры постоянно совершенствуют конструкцию подвески, находя оптимальный баланс характеристик. Рулевой демпфер как раз из тех довесков, которые меняют поведение автомобиля. Вот только устанавливается он не на всех машинах. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, насколько внедрение данного элемента оправданно.
Ефим Розкин

Немногие автопроизводители устанавливают на свои автомобили рулевой демпфер. Чаще его можно обнаружить на тюнингованных внедорожниках, заточенных под тяжелый гряземес. Но иногда деталь можно встретить и на вполне себе гражданских автомобилях — LADA Granta или стоковый УАЗ «Патриот». Какие преимущества он дает, и как будет вести себя машина, если его нет?

Начнем с ответа на вторую часть вопроса. Отчего рулевой демпфер так любят фанаты бездорожья? Чтобы понять их взаимоотношения с данным элементом подвески, необходимо на своем автомобиле прокатится по проселку и ухабам с небольшим превышением скорости.

Машины без рулевого демпфера, как правило, на бездорожье страдают Паркинсоном рулевого колеса. Проезд чреды кочек или ухабов неминуемо сопровождается сильной вибрацией, а руль так и норовит выскочить из рук. Из-за этого растет напряжение в кистях, которые быстро устают, и комфорт поездки растворяется в бесконечной тряске.

Фото: АвтоВзгляд

​А что испытывают те, чей автомобиль оснащен рулевым демпфером? Ситуация на бездорожье меняется в корне. Демпфер в рулевом управлении, как пехотинец на «передке» — встречает врага (в нашем случае толчки и тряску), и гасит паразитные вибрации, вызванные ездой по ухабистому проселку, выполняя роль дополнительного амортизатора. Но это не все функции этой детали.

Так, с демпфером при прямолинейном движение ваша машина будет комфортнее, что снимает часть нагрузки на водителя. А вот скорость перекладки руля с демпфером заметно падает. Если нужно быстро работать рулем, то наличие рулевого амортизатора будет тормозить этот процесс. А, следовательно, и реакции машины на вращение рулевого колеса будет хуже. Больше всего это замечаешь на машинах без гидро- или электроусилителя руля.

По своей сути рулевой демпфер — деталь не первой необходимости. Повышает стоимость и вес автомобиля, усложняет конструкцию подвески. Но на бездорожье он — необходимость. «Джипперы» много и активно работают рулем, маневрируя в лесу, в серьезной грязи и ухабах. А потому чуть больше комфорта им совершенно не помешает.

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21 января 2022
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