Для чего на самом деле нужен рулевой демпфер в автомобиле

Немногие автопроизводители устанавливают на свои автомобили рулевой демпфер. Чаще его можно обнаружить на тюнингованных внедорожниках, заточенных под тяжелый гряземес. Но иногда деталь можно встретить и на вполне себе гражданских автомобилях — LADA Granta или стоковый УАЗ «Патриот». Какие преимущества он дает, и как будет вести себя машина, если его нет?

Начнем с ответа на вторую часть вопроса. Отчего рулевой демпфер так любят фанаты бездорожья? Чтобы понять их взаимоотношения с данным элементом подвески, необходимо на своем автомобиле прокатится по проселку и ухабам с небольшим превышением скорости.

Машины без рулевого демпфера, как правило, на бездорожье страдают Паркинсоном рулевого колеса. Проезд чреды кочек или ухабов неминуемо сопровождается сильной вибрацией, а руль так и норовит выскочить из рук. Из-за этого растет напряжение в кистях, которые быстро устают, и комфорт поездки растворяется в бесконечной тряске.