Для чего на самом деле нужен рулевой демпфер в автомобиле

Немногие автопроизводители устанавливают на свои автомобили рулевой демпфер. Чаще его можно обнаружить на тюнингованных внедорожниках, заточенных под тяжелый гряземес. Но иногда деталь можно встретить и на вполне себе гражданских автомобилях — LADA Granta или стоковый УАЗ «Патриот». Какие преимущества он дает, и как будет вести себя машина, если его нет?
Начнем с ответа на вторую часть вопроса. Отчего рулевой демпфер так любят фанаты бездорожья? Чтобы понять их взаимоотношения с данным элементом подвески, необходимо на своем автомобиле прокатится по проселку и ухабам с небольшим превышением скорости.
Машины без рулевого демпфера, как правило, на бездорожье страдают Паркинсоном рулевого колеса. Проезд чреды кочек или ухабов неминуемо сопровождается сильной вибрацией, а руль так и норовит выскочить из рук. Из-за этого растет напряжение в кистях, которые быстро устают, и комфорт поездки растворяется в бесконечной тряске.
А что испытывают те, чей автомобиль оснащен рулевым демпфером? Ситуация на бездорожье меняется в корне. Демпфер в рулевом управлении, как пехотинец на «передке» — встречает врага (в нашем случае толчки и тряску), и гасит паразитные вибрации, вызванные ездой по ухабистому проселку, выполняя роль дополнительного амортизатора. Но это не все функции этой детали.
Так, с демпфером при прямолинейном движение ваша машина будет комфортнее, что снимает часть нагрузки на водителя. А вот скорость перекладки руля с демпфером заметно падает. Если нужно быстро работать рулем, то наличие рулевого амортизатора будет тормозить этот процесс. А, следовательно, и реакции машины на вращение рулевого колеса будет хуже. Больше всего это замечаешь на машинах без гидро- или электроусилителя руля.
По своей сути рулевой демпфер — деталь не первой необходимости. Повышает стоимость и вес автомобиля, усложняет конструкцию подвески. Но на бездорожье он — необходимость. «Джипперы» много и активно работают рулем, маневрируя в лесу, в серьезной грязи и ухабах. А потому чуть больше комфорта им совершенно не помешает.