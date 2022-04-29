Почему водителю обязательно нужно знать размер руля своего автомобиля

Да, руль и управляемость автомобиля имеют весьма важное значение. И даже в размерах «баранки» водителю стоило бы разбираться. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему так важно знать размеры рулевого колеса своего автомобиля.
Как и везде, в автомобиле все зависит от всего! Вот и управляемость транспортного средства — это совокупность и правильный баланс технологий, различных механизмов, узлов подвески, шин, умения водителя и, конечно же, размера и формы рулевого колеса. Причем именно размеры «баранки» имеют особое значение.
Современные автомобили с завода оснащаются достаточно удобным рулевым колесом. Ровные «баранки» встречаются все реже. В моде рули с анатомическими приливами, всячески усеченные рули, и, естественно, ободы разных размеров. Но на поверку оказывается, что далеко не все дизайнерские и анатомические решения оказываются хороши. Те же усеченные снизу или сверху рулевые колеса оказываются крайне неудобными при маневрировании на тесных паркингах, на которых рули самой обычной круглой формы даже без анатомических приливов в местах хвата оказываются удобнее в разы. Да и размеры эргономичны далеко не все.
Некоторые автовладельцы — то ли по прихоти, то ли в погоне за эффектным внутренним миром своего автомобиля — не задумываясь, а главное, не считаясь с расчетами инженеров, выкидывают старую круглую «баранку», и устанавливают руль меньшего, а иногда и большего диаметра. Чем же это чревато?
Начнем с того, что правильно подобранный размер рулевого колеса абсолютно точно влияет на комфорт в управлении. Ставишь руль меньшего диаметра? Будь готов к тому, что усилий при управлении к нему придется прикладывать больше. Особенно это изменение ощущается на машинах без усилителя рулевого управления. Выбрали «баранку» побольше? Ну, что ж, тогда не жалуйтесь, что за ней вам не видно части приборной панели, и при вращении она натирает вам ноги.
Оптимальным размером для легкового транспорта с гидро-, либо электроусилителем является диаметр рулевого колеса от 32 до 33 сантиметров. Благодаря этому рулежка не становится утомительной, излишне энергозатратной и, главное, автомобиль не теряет в управляемости.
Ну, что ж, теперь взглянем на примерную размерную линейку рулей. «Эсочка», или по-другому размер «S» — самый малый размер, относящийся к спортивным рулям. Диаметр такой «баранки» составляет от 31 до 37 см. Затем, идет размер «М» с диаметром от 37 до 38 см. Это стандартный размер для легковушек. Диаметр от 38 до 42 см — нестандарт, который вполне встречается в серийно произведенных легковых автомобилях. Для кроссоверов и внедорожников стандартом является размер «XL» с диаметром обода 42—43 см. Большие размеры «2XL» и «3XL» с диаметром от 47 до 49 сантиметров устанавливаются на грузовой транспорт.
Однако на практике мы встречали рули и куда меньшего размера, и вовсе не вписывающиеся в данную общепринятую размерную таблицу. Кстати, при подборе «баранки» следует учитывать и еще один параметр — вылет. Чтобы было более понятно, нужно посмотреть на руль со стороны обода сверху. И вы тут же заметите, что центр рулевого колеса находится не в одной плоскости с ободом. Эта разница в расстоянии и есть вылет. Он должен быть таким, чтобы расположенные под рулем лепестки и рычажки управления системами автомобиля были в свободной досягаемости пальцев водителя. Слишком большой вылет означает, что придется тянуться. Слишком маленький — рычажки будут мешаться. Оптимальным вылетом считается расстояние от 3,7 до 5,08 см.
В общем, подбирать руль нужно, как и одежду, примеряя. Естественно, помимо размеров, нужно учитывать и другие параметры, такие как: материал отделки рулевого колеса, количество спиц (оптимальным считается 3 спицы), тип крепежа, а также наличие на рулевом колесе блоков управления и подушки безопасности. Размер рулевого колеса до 38 сантиметров принято считать удобным.