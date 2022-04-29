Почему водителю обязательно нужно знать размер руля своего автомобиля

Да, руль и управляемость автомобиля имеют весьма важное значение. И даже в размерах «баранки» водителю стоило бы разбираться. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему так важно знать размеры рулевого колеса своего автомобиля.

Как и везде, в автомобиле все зависит от всего! Вот и управляемость транспортного средства — это совокупность и правильный баланс технологий, различных механизмов, узлов подвески, шин, умения водителя и, конечно же, размера и формы рулевого колеса. Причем именно размеры «баранки» имеют особое значение.

Современные автомобили с завода оснащаются достаточно удобным рулевым колесом. Ровные «баранки» встречаются все реже. В моде рули с анатомическими приливами, всячески усеченные рули, и, естественно, ободы разных размеров. Но на поверку оказывается, что далеко не все дизайнерские и анатомические решения оказываются хороши. Те же усеченные снизу или сверху рулевые колеса оказываются крайне неудобными при маневрировании на тесных паркингах, на которых рули самой обычной круглой формы даже без анатомических приливов в местах хвата оказываются удобнее в разы. Да и размеры эргономичны далеко не все.