«Тормоз» на дороге: «учить» или понять и простить

Увы, но шоферская братия в массе своей очень нервно реагирует на «отщепенцев», которые вместо «положенного» превышения скорости в 20 км/ч, едут даже медленнее, чем разрешают знаки. Тут же начинается активная жестикуляция, подпрыгивание на сиденье, попытки опасно обогнать с обязательным подрезанием, «биканье», мигание фарами и так далее. И очень часто нетерпеливый «рулевой», спешащий по неотложным делам, сам начинает тормозить своего «обидчика».

Но прежде, чем начинать эмоционально действовать, стоит задуматься над тем, а почему впереди идущий автомобиль настолько нетороплив? А вдруг его водитель увидел некую проблему и пытается понять, как с ней справиться. Не исключено, что он знаком с логикой работы светофоров в данном месте и понимает, что нет смысла ускоряться, поскольку загорится «красный». А может быть, человек оказался в незнакомом районе и его диалог с навигатором не приводит к пониманию того, куда двигаться дальше. Или за рулем просто новичок и ваши агрессивные действия могут привести к ДТП. Не стоит ставить в более тяжелое положение того, у кого и так проблемы.

Также не исключено, что ваш «оппонент» занят настолько серьезным разговором по телефону, что полностью отвлекся от дороги. А значит в любую секунду способен совершенно нелогично отреагировать на любые действия с вашей стороны. Поэтому попытайтесь усилием воли включить интеллект и попробовать понять: даст ли вам какое-либо преимущество немедленный обгон. А если он не случится, много ли времени вы на этом потеряете? И стоит ли того риск создания конфликтной ситуации с неизвестными последствиями.