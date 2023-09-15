Почему во время движения нельзя теребить рукоятку механической коробки передач

Если автомобиль не оборудован подлокотником между передними сиденьями, то водителю приходится искать место для правой руки. На руле ее держать неудобно, так как локоть без опоры повисает в воздухе и через пару часов езды начинают ныть мышцы. В итоге, руку убирают к себе на колени или кладут на рычаг переключения передач.
Заскучав, водители гладят его головку, теребят в руках, отбивают ритм в такт музыке и тем самым находят хоть какое-то развлечение. Некоторые даже опираются на рукоятку как на трость, чтобы сменить положение за рулем и переместиться с одного бока на другой. Тем самым рычаг с силой прижимается книзу.
Удерживать руку на рычаге коробки советуют даже инструкторы по вождению в автошколах. Так лучше понимаешь, какая ступень включена и не требуется искать рычаг рукой, что для неопытного водителя всегда сильно упрощает процесс управления машиной. Однако если так же ездить не на учебном авто, а на своем собственном, да еще и постоянно, то можно нажить проблем с техникой.
Если не полениться и почитать руководство по эксплуатации, то можно узнать, что держать руку на рукоятке МКП запрещается! Причем эта надпись сопровождается черной рамкой и восклицательным знаком, сигнализирующим о крайней важности предупреждения. Дело в том, что селектор переключения коробки соединен тягами непосредственно с механической частью трансмиссии и всякое внешнее усилие уходит в недра последней, к шестерням и валам. А они настолько нагружены, что даже незначительное дополнительное давление приводит к беде.
Летят в основном синхронизаторы — механические устройства, обеспечивающие плавное переключение передач. В момент, когда водитель двигает рукоятку, синхронизатор выравнивает скорость вращения шестерни и вала и тормозит главную шестерню за счет специального фрикционного кольца, надетого на конус. Это кольцо работает в натяг, и чем сильнее давит человек на рукоятку, тем выше сила трения внутри синхронизатора.
После включения передачи синхронизатор отключается и свободно вращается вместе с муфтой. В это время его трогать нельзя. Если же давить на синхронизатор во время работы коробки, то внутри муфты будут возникать дополнительные силы трения, вызывающие износ фрикционного кольца, а ромбовидные зубья муфты будут сдвигаться и тереться неправильными местами. Короче говоря, синхронизатор будет работать на износ.
И уже через несколько месяцев таких издевательств фрикционное кольцо изотрется и перестанет эффективно тормозить шестерню, появится скрежет при втыкании передачи, как на старом ЗиЛе или пассажирском ПАЗе? Затем искрошившиеся зубья муфты совсем перестанут держать нагрузку, в результате чего коробка начнет вышибать передачи. Обычно это происходит при отпускании педали газа, как только на валах пропадает крутящий момент. Бросил педаль, а коробка отстреливает рычаг назад. И тогда уже действительно придется постоянно держать его рукой, чтобы машина хоть как-то ехала дальше.
Ремонт синхронизаторов дело сложное. Приходится разбирать коробку, снимать валы и перебирать всю механическую часть. Мастера жалуются, что повреждения синхронизаторов сейчас выходят на первое место среди всех поломок механических коробок. Их приходится менять чаще, чем подшипники и уплотнения на валах.
А это значит, что культура управления машиной резко упала. Поэтому, чтобы шаловливые ручки не наделали дел и не убили коробку раньше времени, надо найти им правильное применение. К примеру, вместо рукоятки МКП лучше взяться за кистевой эспандер или установить в машине подлокотник. Благо это дешевле, чем половинить коробку.