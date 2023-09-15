Почему во время движения нельзя теребить рукоятку механической коробки передач

Если автомобиль не оборудован подлокотником между передними сиденьями, то водителю приходится искать место для правой руки. На руле ее держать неудобно, так как локоть без опоры повисает в воздухе и через пару часов езды начинают ныть мышцы. В итоге, руку убирают к себе на колени или кладут на рычаг переключения передач.

Заскучав, водители гладят его головку, теребят в руках, отбивают ритм в такт музыке и тем самым находят хоть какое-то развлечение. Некоторые даже опираются на рукоятку как на трость, чтобы сменить положение за рулем и переместиться с одного бока на другой. Тем самым рычаг с силой прижимается книзу.

Удерживать руку на рычаге коробки советуют даже инструкторы по вождению в автошколах. Так лучше понимаешь, какая ступень включена и не требуется искать рычаг рукой, что для неопытного водителя всегда сильно упрощает процесс управления машиной. Однако если так же ездить не на учебном авто, а на своем собственном, да еще и постоянно, то можно нажить проблем с техникой.