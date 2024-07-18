На Украине уничтожили экзотическую пушку FH70 с мотором от VW Golf

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении очередной натовской гаубицы, стоящей на вооружении укронацистов. Случай можно было бы счесть рядовым, если бы не оригинальная и редкая конструкция этого орудия, известного как FH70.

Гаубица FH70 (Feldhaubitze 1970) — продукт совместного проектирования и производства военпрома Германии, Италии и Британии. История этого орудия началась в 1968 году. Первые образцы были изготовлены силами английской Vickers, немецкой Rheinmetall и итальянской Oto Melara в 1971-1972 годах. После нескольких испытаний и доводки, пушка пошла в серийное производство и в войска в 1978 году. В распоряжение хохла FH70 попали со складов итальянской армии, где до 2022 года на хранении их числилось порядка 70 единиц.

Точный объем тех поставок в открытом доступе не появлялся. Но вряд ли он был велик: слишком уж редко (по сравнению с другими натовскими гаубицами) FH70 становится жертвой российских беспилотников и артиллерии. Но для нас интересно не это, а технический «изюм» FH70. По конструкции она — типичной буксируемое орудие. Но при этом у нее есть собственный мотор, с помощью которого гаубица может передвигаться самостоятельно, без помощи тягача!

Моторчик — бензиновый 55-сильный 1,3-литровый двигатель Volkswagen. Аналогичный агрегат устанавливался на VW Golf-2. Мощность от силового агрегата к колесам передается с помощью гидропривода. Последний, кстати, используется и для механизации процесса развертывания орудия из походного положения в боевое и обратно, а также для досылания снарядов в ствол.

FH70 использует 155-мм орудие с длиной ствола 39 калибров. Общая масса артсистемы — чуть менее 10 тонн. Стандартные осколочно-фугасные снаряды она может посылать на дальность до 22-24 км. Активно-реактивные — на 28-30 км.

Фото globallookpress.com

Основной способ транспортировки гаубицы — с помощью тягача. Однако, повторим, она может двигаться и своим ходом — на расстояние до 20 км со скоростью, не превышающей 16 км/ч.

Любопытно, что идея создания буксируемого орудия, которое может еще и самостоятельно передвигаться по полю боя, впервые серийно была реализована в СССР вскоре после окончания Великой Отечественной войны!

Еще в 1949 году Министерство вооружений СССР одобрило идею создания противотанкового орудия, способного самостоятельно, без помощи тягача или физической силы солдат расчета, менять свою позицию. И уже в 1950 было создано орудие СД-44. Для этого взяли 85-мм противотанковую пушку Д-44 и установили на оригинальное самоходное шасси.

В движение конструкция приводилась двигателем от мотоцикла М-72 мощностью 14 л.с. Это, для справки, тот самый мотоцикл («слизанный» с немецкого BMW R-71), который со временем превратился в линейку байков «Урал». Так вот, с этим мотором пушка СД-44 разгонялась до 25 км/ч. После нескольких лет испытаний самодвижущееся орудие в 1954 году было принято на вооружение Советской армии. В общей сложности произвели всего 704 СД-44, свернув выпуск в 1957-ом.

«Второе пришествие» артсистем такого типа случилось в СССР примерно через 10 лет. В 1968 году было решено разработать самоходную противотанковую систему с использованием 125-мм гладкоствольного танкового орудия Д-81. Его установили на лафет буксируемой 122-мм гаубицы Д-30, оснащенный механизмом привода колес и мотором МеМЗ-967А — тем самым изделием «Мелитопольского моторного завода», что шло на сонмы советских «Запорожцев». Получилась пушка «Спрут-Б». 27 «лошадок» с воздушным охлаждением обеспечивали ей максимальную скорость (по сухой грунтовой дороге) в пределах 10 км/ч. Запас хода составлял 50 км. Известно, что с конвейера сошло всего 24 таких орудия, после чего от них отказались.

Фото globallookpress.com

Причина банальна: в условиях реального боя небольшая скорость перемещения, малый запас хода и полное отсутствие защиты для экипажа вынуждали использовать для перевозки такого орудия нормальный тягач. Что делало ненужным и избыточным собственные мотор, трансмиссию и рулевое управление пушки.

Собственно, примерно такая же ситуация и с FH70 на Украине. В отличии от советских образцов, она — не противотанковое орудие, а гаубица. Ей не нужно выезжать на передний край, чтобы прямой наводкой вести дуэли с танками противника. Огневая позиция гаубицы — в тылу. Где ничто не мешает использовать любой грузовик в качестве нормального тягача. То есть ее способность к самодвижению на практике не востребована.

Тем более, что в ходе украинского конфликта все типы артиллерийских систем — хоть буксируемые, хоть самоходные — находятся фактически в одинаковом положении с точки зрения уязвимости со стороны вражеских ударных средств. Речь идет о беспилотниках, наводняющих небо над позициями и тылами воюющих сторон. Все, что не в состоянии по-быстрому покинуть огневую позицию и спрятаться в кустах или ангаре, почти гарантировано поражается противником. И в первую очередь жертвами ударов такого рода становятся буксируемые или просто медлительные артсистемы — как та же FH70.