«Борозды не испортит»: российская армия применила модернизированную бронемашину

«Старичков» из советских запасов бронетанкового вооружения еще рано списывать со счетов. Яркое подтверждение этому — применение российскими военными в зоне СВО любопытной боевой машины — радикально модернизированной БРМ-1К.

Опыт украинского конфликта продемонстрировал, что, как ни странно, в современной войне и древняя бронетехника, и свеженькие образцы во многом сравнялись в своей эффективности. Все из-за дронов, с одинаковой легкостью уничтожающих и хваленые Abrams, и древние Leopard-1.

Сравнение «в лоб» аналогичных типов техники противоборствующих в украинском черноземе сторон теряет былую актуальность. Им лишь изредка доводится сталкиваться друг с другом непосредственно. И танки, и БМП/БТР используются тут преимущественно в качестве средств огневой поддержки атакующей (или обороняющейся) пехоты.

Ну и для доставки на позиции живой силы и припасов. В итоге мы видим, что на СВО вполне эффективно действуют образцы морально устаревших агрегатов, доработанных в плане защиты от беспилотников-камикадзе — лишь бы с огневой мощью было более-менее нормально.

В этом смысле вполне логичным шагом стала отправка в зону СВО российской БРМ-1К «Коршун». В ее основе лежит советская БРМ-1К, принятая на вооружение аж в 1972 году. Это командирская разведывательная гусеничная бронемашина на базе БМП-1. На хранении со времен СССР у нас осталось приличное количество единиц «старичков» во вполне работоспособном состоянии.

Фото Ростех,

От стандартной БМП-1 БРМ-1К («боевая разведывательная машина — командирская») отличалась урезанным до 20 выстрелов боекомплектом своей 73-мм пушки и наличием современного (по меркам 70-х прошлого века) оборудования для наблюдения, определения координат и расположения объектов вокруг, а также аппаратуры связи.

Экипаж машины составлял шесть человек. Помимо механика водителя и командира, в него входили оператор танковой навигационной аппаратуры, старший разведчик, радист и старший оператор. К слову сказать, хохлы до сих пор используют доставшиеся им от СССР машины БРМ-1К в качестве обычных боевых машин пехоты — скорее всего, предварительно выкинув все древнее разведоборудование.

В отличии от укров, российская «оборонка» в состоянии глубоко модернизировать и сделать по-настоящему пригодными для применения в современных условиях старые «бэрээмки». Чего добру пропадать-то: корпус нормальный, ходовая — тоже. В процессе модернизации до БРМ-1К «Коршун» с советского «военного пенсионера» снимают все «старье и рухлядь».

Наиболее заметное внешнее отличие «Коршуна» от прародителя — новое вооружение. Вместо башни с 73-мм слабосильной пушкой устанавливают дистанционно управляемый боевой модуль от БТР-82А — со спаркой 30-мм автоматической пушки и 7,62-мм пулемета ПКТ. Машина получает новый двигатель и полностью обновленную разведывательно-электронную «начинку»: станцию обнаружения работающих радиолокаторов противника, радиолокационную станцию телеметрической разведки, новую радиостанцию связи, лазерный дальномер, гирокомпас, навигационную аппаратуру.

Фото МО РФ.

Изначально задачей БРМ-1К была разведка позиций и объектов противника в его тылу на глубине до 50-80 км от линии фронта: поскольку тогда командование сухопутных войск СССР мыслило стремительными танковыми клиньями на десятки и сотни километров сквозь боевые порядки НАТО.

Сейчас разведывательная деятельность описанного выше рода на бронемашинах как минимум изрядно затруднена. Из-за тотальной опасности для любой вообще техники со стороны вражеских дронов-камикадзе не только на линии боевого соприкосновения, но и даже в собственном, а не вражеском тылу, причем на расстояниях до 20 км от линии фронта.

Тем не менее, как уже говорилось выше, сейчас на Украине полезна любая боевая техника типа БТР/БМП с современным вооружением и аппаратурой наблюдения и управления огнем. И модернизированная БРМ-1К вполне вписывается в эту концепцию.