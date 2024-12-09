В последнее время как-то кучно пошли публикации в СМИ и телеграм-каналах, где демонстрируются кадры уничтоженных (либо уничтожаемых) в Курской области бронемашин BATT UMG. Что и понятно, ведь только совсем уж острый дефицит боевой техники может вынудить армейских начальников отправить подобную «недобронь» на передовую.

Первые бронированные машины BATT UMG, разработанные американской компанией The Armored Group, появились в распоряжении бандеровцев в 2022 году. Всего, если верить открытым источникам, страны НАТО передали в распоряжение ВСУ порядка сотни единиц этой техники. Однако с тех пор она лишь изредка мелькала в сводках уничтоженной.

Исключением стали периоды сражения за Артемовск и бесславного «контрнаступа» лета 2023 года. После тех событий «медийность» BATT UMG попритухла — до последнего времени. Тому есть достаточно простое объяснение. Дело в том, что эта колесная полноприводная машина в принципе не предназначена для участия в сколь-нибудь серьезных боевых действиях, поскольку представляет собой просто полицейский броневик.

Сам производитель в своих рекламных материалах говорит, что степень защиты этого ТС не превышает класса B7 по стандарту CEN. Что означает лишь стойкость к выстрелу бронебойной пулей из 7,62-мм винтовки с дистанции 30 метров. А также защиту экипажа от взрыва противопехотной гранаты.

Фото производителя.

Иными словами, очередь из любого крупнокалиберного пулемета или осколки взорвавшегося рядом артиллерийского снаряда вскроют корпус авто с легкостью. А о его защите от срабатывания взрывного устройства под днищем вообще речи не идет.

В принципе оно и правильно: задача полицейского автомобиля — противостоять в массе свой слабо вооруженным преступникам или каким-нибудь протестующим. Ведь когда к гражданским беспорядкам присоединяются люди с чем-то вроде гранатомета в руках — подобное «мероприятие» называется уже немножко по-другому... А к участию в таком конфликте тоненькая броня BATT UMG не особо располагает.

Хотя, с другой стороны, благодаря минимальному бронированию, машина может похвастаться небольшим боевым весом — всего около 11 тонн при достаточно серьезных габаритах (6х2,3х2,4 м). Что неплохо для преодоления грязюки украинских грунтовок. Стальной кузов BATT поставлен на полноприводное шасси гражданского грузовика Ford F550. Двигатель — 6,7-литровый турбодизель мощностью 330 л.с. Коробка передач — 6-ступенчатый «автомат».

Фото производителя.

Помимо водителя и командира бронированной «биты» (batt по-английски — «бейсбольная бита»), она может перевозить в своем салоне 6-8 десантников и 1,5 тонны груза. На крыше BATT, оказавшихся в распоряжении ВСУ, смонтирована поворотная башенка с 7,62-мм пулеметом. Вход-выход здесь организован через бортовые двери (по паре с каждой стороны кузова), а также пятую дверь в корме.

И вот на таких «спичечных коробках» хохлу приходится сейчас в Курской области воевать с нашими войсками. Не удивительно, что уничтоженные BATT UMG достаточно кучно замелькали в последнее время в военкоровских роликах.